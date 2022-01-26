Ямайка – Мексика. Прогноз матча квалификации на Чемпионат Мира 2022 (28.01.2022)

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вчера, 18:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Мексика. Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.73. Победа сборной Ямайки оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.37. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно по коэффициенту 1.58. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

Сборная Ямайки очень плохо начала квалификацию, но в последних матчах набрала пять очков и не проигрывает несколько матчей. Тем не менее, коллектив занимает только шестое место с семью очками и практически не имеет реальных шансов побороться за выход из группы. Предстоящий матч с Мексикой станет решающим для сборной и очень важным для оппонента, поэтому стоит ждать напряженной борьбы. В двух последних матчах Ямайка сыграла вничью с США и Сальвадором с одинаковым счетом (1:1).

Мексика долго шла на второй позиции в турнирной таблице, но две неудачи в последних матчах откинули команду на третью позицию. Сборная с 14 очками отстает от США и Канады на 1 и 2 балла соответственно и нуждается в максимальном количестве очков в ближайших матчах. В прошлом туре квалификации Мексика проиграла команде Канады (1:2) и США (0:2).

Информация для ставок

Шесть из семи последних матчей Ямайки завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Мексика выиграла пять из последних десяти матчей на выезде

Ямайка выиграла только два из семи последних матчей с Мексикой на своем стадине

Мексика не может одержать победу уже в четыре матчах подряд во всех турнирах

Прогноз

Ямайка находится на подъеме и набирает очки уже четыре матча подряд. Предполагаем, что хозяева могут зацепиться за очки в домашнем матче с нестабильной Мексикой. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Фонбет.