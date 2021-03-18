«Янг Бойз» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги Европы (18.03.2021)

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вчера, 04:28

«Аякс» сыграет на выезде с «Янг Бойз» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Аяксу», на его победу можно поставить по коэффициенту 2.14. Ничейный исход оценивается в 4.10. Ставка на победу «Янг Бойз» представлена коэффициентом 3.10.

Форма команд

«Янг Бойз» находится на первой строчке в чемпионате Швейцарии. Клуб набрал 54 очка. Команда выиграла 15 поединков, 9 раз сыграла вничью и проиграла всего один матч. Клуб забил 44 гола и пропустил 21 мяч. «Янг Бойз» — абсолютный фаворит нынешнего сезона в Швейцарии, эта команда лучше остальных практически по всем показателям. Поединок против «Аякса» будет очень сложным, так как нидерландская команда является таким же доминантом в своём чемпионате. К тому же «Янг Бойз» сейчас переживает «чёрную полосу». Клуб почти месяц не побеждает в Суперлиге Швейцарии.

«Аякс» в привычной для себя манере доминирует в Нидерландах. Клуб набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу. В активе амстердамского клуба 20 побед, 3 ничьи и 2 поражения. «Аяксиды» забили 78 голов и пропустили 19 мячей — лучшие показатели в чемпионате.

Первая встреча команд в Нидерландах завершилась разгромной победой «Аякса» (3:0).

Информация для ставок

«Янг Бойз» пропустил шесть мячей в последних пяти играх чемпионата Швейцарии

«Аякс» не проигрывает уже 14 матчей в чемпионате Нидерландов

«Янг Бойз» не проигрывает в чемпионате Швейцарии на протяжении 15 матчей

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — гол с 46 по 60 минуту, по коэффициенту 2.26. Также можно поставить на то, что в этом матче будет забито 4-5 мячей, по коэффициенту 2.12.