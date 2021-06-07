«Йонкёпингс Сёдра» — «Акрополис». Прогноз на матч Первой лиги Швеции (07.06.2021)

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сегодня, 13:29

«Сёдра» сыграет против «Акрополиса» в рамках матча Первой лиги Швеции. Этот поединок запланирован на 7 июня 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на этот поединок — победа хозяев поля по коэффициенту 1.97. Также можно поставить на ничейный исход по 3.40. Еще одна ставка, к которой стоит присмотреться — победа хозяев или ничья по 1.25.

Форма команд

«Седра» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — три победы, две ничьих и три поражения. Команда забила 12 мячей и пропустила девять голов. У клуба в активе 11 пунктов.

«Акрополис» выступает далеко не лучшим образом. Клуб набрал семь очков и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — одна победа, четыре ничьих и три поражения. Клуб забил пять голов и пропустил девять мячей.

Информация для ставок

● «Акрополис» забил три гола в пяти последних играх

● «Седра» выиграла два матча из последних пяти

● «Акрополис» выиграл один матч из последних пяти

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.48. Также можно поставить на то, что первый гол в игре забьют хозяева поля по 1.62.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.00 на победу «Чонбука» в матче против «Соннам Ильва».