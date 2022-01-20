«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Генк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.01.2022)

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вчера, 11:35

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Юнион Сент-Жиллуаз», и предлагают коэффициент на их победу – 1.98. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 3.5. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85.

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6. На ТМ 2.5 коэффициент очень похож и достигает 2.35. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают за 1.53.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» уверенно лидирует в новом для себя чемпионате и набрал уже 50 очков, опережая ближайшего преследователя на семь пунктов. Коллектив забивает очень много в этом сезоне (54 мяча) и является главным открытием нынешнего сезона. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл на выезде «Серен Юнайтед» (4:0), а немного ранее разошелся миром с «Гентом» (0:0).

«Генк» в последних матчах стабильно набирает очки в чемпионате, что помогло ему продвинуться по турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает восьмое место с набранными 32 баллами и надеется закрепиться в зоне плей-офф. Выездной поединок с лидером чемпионата Бельгии обещает быть интересным и держать в напряжении до самого финального свистка. Последние два поединка «Генка» завершились крупными победами над «Беерсхот-Вилрийк» (4:1) и «Остенде» (4:0).

Информация для ставок

«Юнион Сент-Жиллуаз» проиграл только один матч из десяти последних, а «Генк» уступил в четырех поединках

Восемь из десяти домашних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

В трех из четырех встреч команд был зафиксирован ничейный результат

Прогноз

Обе команды будут бороться за очки в этом поединке, поэтому всех поклонников бельгийского футбола ждет интересный поединок. Предполагаем, что хозяева смогут навязать свою игру и вероятнее всего, победить в этом матче. Сделать ставку на победу «Юнион Сент-Жиллуаз» можно по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.