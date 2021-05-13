«Ювентус» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (15.05.2021)

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вчера, 21:15

В 37-м туре Серии А чемпион прошлого сезона «Ювентус» примет на своем стадионе чемпиона нынешнего розыгрыша «Интер». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом по линии букмекерской конторы Мелбет является «Ювентус», на его победу коэффициент составляет 2.1. В случае победы «Интера» зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.68.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.67. Низовой исход матча можно взять по коэффициенту 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

Подопечные Андреа Пирло продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов. В этом туре придется пройти непростое испытание в виде чемпиона. Если пройдут его с достоинством, то шансы на заветную путевку в сильнейший клубный турнир мира будут заметно повышены. В прошлом туре «Ювентус» разобрался на выезде с «Сассуоло» и в боевой готовности подходит к одному из важнейших матчей сезона.

«Интер» в статусе чемпиона Италии уверенно обыграл «Сампдорию» (5:1), а в последнем туре без проблем переиграл «Рому (3:1). Команда Антонио Конте на ходу, их фантастическая игровая форма позволила прервать многолетнюю гегемонию „Ювентуса“. Дополнительная мотивация на этот поединок коллективу не нужна, они готовы дать бой даже при отсутствии турнирных задач.

Информация для ставок

Победная серия „Интера“ в чемпионате насчитывает четыре игры

Игра первого круга завершилась поражением „Ювентуса“ (0:2)

Туринский клуб пропускает минимум один гол в свои ворота 13 поединков подряд

Забивная серия „Интера“ на выезде составляет семь матчей

Прогноз

У команд разные задачи на остаток сезона, „Ювентус“ сделает все возможное, чтобы отобрать очки у чемпиона. Сделать ставку на победу „Ювентуса“ можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.1.