«Ювентус» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (09.05.2021)

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вчера, 13:19

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам главный матч 35-го тура чемпионата Италии. «Ювентус» ждет в гости «Милан». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.78. Победа «Милана» оценивается по коэффициенту 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.28. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Ювентус» и «Милан» имеют одинаковое количество очков. Вместе с «Аталантой» эти команды претендуют на второе место в Серии А, поэтому результат данной встречи будет очень важным для всех этих коллективов. Команда из Турина редко проигрывает и имеет хорошие шансы в этом поединке. В последних двух турах «Ювентус» выиграл у «Удинезе» на выезде (2:1) и сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1).

«Милан» не может наладить свою игру, результаты команды достаточно нестабильны. Коллектив имеет шанс спасти сезон, если успешно отыграет оставшиеся три тура чемпионата и займет второе место. «Красно-черные» в матче с «Ювентусом» должны уделить внимание обороне своих ворот. В прошлой игре «Милан» оказался сильнее «Беневенто» (2:0), а туром ранее крупно проиграл «Лацио» (3:0).

Информация для ставок

«Ювентус» проиграл два матча из десяти последних в чемпионате, а «Милан» уступил три раза

Пять из шести последних матчей «Ювентуса» на своем поле завершились исходом «обе забьют»

«Ювентус» выиграл семь из десяти последних матчей против «Милана»

Три из четырех последних матчей команд в Турине завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ювентус» на данный момент выглядит гораздо стабильнее «Милана» по игре, поэтому имеет более реальные шансы на победу в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.78.