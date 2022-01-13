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«Ювентус» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.01.2022)

вчера, 21:47

Ставки букмекеров

Конечно же, с фаворитом встречи букмекеры определились легко и отдали предпочтение более титулованному клубу. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 1.6 на победу «Ювентуса» с форой (-1). В случае сенсационной победы «Удинезе» игроков порадует коэффициент 9.7. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.77.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.384.829.54
Фонбет 1.40 4.70 9.00
Мелбет 1.41 4.88 10.00
1XBET 1.41 4.88 10.00
BetBoom 1.39 4.72 9.24

За тотал больше 2.5 мячей в этой игре букмекеры предлагают коэффициент 1.87. Тотал меньше 2.5 оценивается по коэффициенту 1.92. Если верите в обмен голами, то «обе забьют» можно взять по коэффициенту 2.22.

Форма команд

«Ювентус» несколько дней назад потерпел обидное поражение от «Интера» (1:2) в Суперкубке Италии, пропустив гол на 120 минуте матча. Команда находится в неплохой игровой форме, давно не проигрывала в основное время и такие результаты позволили вплотную приблизиться к зоне ЛЧ, заняв пятое место с 38 очками в активе после 21 игры.

«Удинезе» после двух красивых побед с одинаковым счетом (4:0) над «Кальяри» в чемпионате и «Кротоне» в кубке также ярко проиграл дома «Аталанте» с невероятным счетом (2:6). Команда закрепилась на 14 месте в турнирной таблице, но находится на расстоянии всего четырех очков от зоны вылета.

Информация для ставок

  • «Ювентус» не проигрывает в основное время в девяти матчах подряд
  • «Удинезе» в гостях победил лишь раз в последних восьми поединках
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Девять из десяти последних игр с участием «Ювентуса» закончились результатом ТМ 2.5, пять из шести «Удинезе» — ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет боевой поединок двух разных по классу и исполнительскому мастерству команд. «Ювентус» возьмет мяч под свой контроль и доведет дело до победного конца. Предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.45 1.98 1.88 1.53 2.58
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.00 1.94
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:48
«Ювентус» конечно победит.
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