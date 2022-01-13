«Ювентус» — «Удинезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (15.01.2022)

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вчера, 21:47

Ставки букмекеров

Конечно же, с фаворитом встречи букмекеры определились легко и отдали предпочтение более титулованному клубу. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 1.6 на победу «Ювентуса» с форой (-1). В случае сенсационной победы «Удинезе» игроков порадует коэффициент 9.7. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.77.

За тотал больше 2.5 мячей в этой игре букмекеры предлагают коэффициент 1.87. Тотал меньше 2.5 оценивается по коэффициенту 1.92. Если верите в обмен голами, то «обе забьют» можно взять по коэффициенту 2.22.

Форма команд

«Ювентус» несколько дней назад потерпел обидное поражение от «Интера» (1:2) в Суперкубке Италии, пропустив гол на 120 минуте матча. Команда находится в неплохой игровой форме, давно не проигрывала в основное время и такие результаты позволили вплотную приблизиться к зоне ЛЧ , заняв пятое место с 38 очками в активе после 21 игры.

«Удинезе» после двух красивых побед с одинаковым счетом (4:0) над «Кальяри» в чемпионате и «Кротоне» в кубке также ярко проиграл дома «Аталанте» с невероятным счетом (2:6). Команда закрепилась на 14 месте в турнирной таблице, но находится на расстоянии всего четырех очков от зоны вылета.

Информация для ставок

«Ювентус» не проигрывает в основное время в девяти матчах подряд

«Удинезе» в гостях победил лишь раз в последних восьми поединках

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Девять из десяти последних игр с участием «Ювентуса» закончились результатом ТМ 2.5, пять из шести «Удинезе» — ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет боевой поединок двух разных по классу и исполнительскому мастерству команд. «Ювентус» возьмет мяч под свой контроль и доведет дело до победного конца. Предлагаем сделать ставку на победу «Ювентуса» с форой (-1) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.