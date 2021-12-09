«Заря» — «Будё-Глимт». Прогноз на матч Лиги конференций (09.12.2021)

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сегодня, 15:27

В поединке шестого тура группового этапа ЛК луганская «Заря» дома сразится с норвежским «Будё-Глимтом». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы не смогли определиться с явным фаворитом встречи, но небольшое преимущество решили дать гостям. Загрузить на победу «Будё-Глимта» можно по коэффициенту 1.9 в БК Мелбет. Если есть вера в победу «Зари», то порадует коэффициент 3.8. Ничья оценивается по коэффициенту 3.72.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициенту 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.06. Поставить на то, что забьют обе команды, можно по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Заря» утратила все шансы на выход в плей-офф после выездного поражения в пятом туре от римской «Ромы» (0:4). Но данный поединок не утратил для луганчан своей важности, так как они желают отомстить за обидное поражение в первом круге со счетом (1:3).

«Будё-Глимт» продолжает борьбу за первое место в группе и желает оформить очередную победу для достижения необходимого результата. В последнем матче ЛК норвежский клуб обыграл дома софийский ЦСКА со счетом 2:0 и лишь укрепил свое турнирное положение.

Информация для ставок

У «Зари» восемь побед и два поражения в крайних 10 матчах

«Будё-Глимт» четыре раза сыграл вничью в последних шести играх

Пять из шести минувших игр с участием «Зари» завершились результатом «обе забьют – нет»

«Будё-Глимт» забивает по два гола в пяти из шести последних встреч

Прогноз

Оба клуба горят желанием победить в данном поединке. «Заря» на своем поле будет всеми силами стараться навязать свой футбол, но нас будет ждать равная игра. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.73.