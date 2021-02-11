«Заря» — «Десна». Прогноз на матч чемпионата Украины (13.02.2021)

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сегодня, 07:27

В 14-м туре УПЛ состоится матч прямых конкурентов, в котором сыграют «Заря» и «Десна». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Ставки на победу «Зари» в БК Бетсити можно сделать по коэффициенту 2.19. Заключить пари на гостевую викторию «Десны» можно за 3.19, ничья котируется в 3.60.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на «верховой» исход. Поставить на тотал больше (2,5) мячей можно за 1.81, меньше – 2.05.

Форма команд

Первый круг чемпионата Украины «Заря» завершила на четвертом месте. Клуб из Луганска одержал шесть побед и пять раз сыграл вничью, потерпев два поражения. Перед зимней паузой «Заря» выдала серию из трех побед подряд. В этот период команда обыграла «Минай» (3:0), «Днепр-1» (3:1) и «Александрию» (2:0).

«Десна» идет на третьем месте в рейтинге УПЛ , опережая своего ближайшего соперника на три зачетных пункта. У клуба из Чернигова на один проведенный матч больше, поэтому его преимущество над «Зарей» только условное. По ходу чемпионата «Десна» одержала шесть побед и пять раз разделила очки со своими соперниками, при двух поражениях. В последних турах черниговцы обыграли дома «Мариуполь» (2:0) и «Ворсклу» (1:0).

В первой части сезона соперники провели две очных встречи. В матче УПЛ «Десна» добилась домашней победы со счетом 3:1, а «Заря» взяла реванш в кубковой встрече (1:0).

Информация для ставок

Команды обменивались забитыми голами в двух последних матчах на стадионе «Зари»

«Десна» забивала и пропускала в двух последних гостевых матчах чемпионата

В шести домашних матчах УПЛ «Заря» забила 10 голов

Прогноз

Очные встречи «Зари» и «Десны» проходят в упорной борьбе. Ввиду важности предстоящей встречи команды наверняка попытаются проявить себя в атаке с целью огорчить прямого конкурента.

Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.70 в букмекерской конторе Бетсити.