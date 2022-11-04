«Зенит» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (05.11.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. Рискнуть на успех «Ахмата» можно по 15, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.3.
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сегодня, 16:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.78.
Форма команд
«Зенит» продолжает удерживать лидерство в чемпионате России и занимает первое место в турнирной таблице с набранными 39 баллами. Ближайший соперник отстает на семь пунктов, поэтому чемпион России может чувствовать себя спокойно, но не расслабляться. Два последних поединка «Зенита» завершились победами над «Краснодаром» (1:0) и «Сочи» (7:0) в чемпионате России.
«Ахмат» чередует победы и поражения в последнее время и старается держаться в верхней части турнирной таблицы. Коллектив занимает седьмое место с 23 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В предстоящем матче у гостей будет немного шансов для взятия ворот, поэтому к своим моментам нужно относиться ответственно. В прошлом туре «Ахмат» проиграл на своем поле «Ростову» (1:2), а ранее переиграл «Торпедо» (1:0).
Информация для ставок
- «Зенит» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
- Десять последних выездных матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
- Шесть из десяти последних встреч между клубами завершились ничейным результатам
Прогноз
«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, одержит уверенную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.