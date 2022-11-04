«Зенит» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (05.11.2022)

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вчера, 14:46

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. Рискнуть на успех «Ахмата» можно по 15, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Зенит» продолжает удерживать лидерство в чемпионате России и занимает первое место в турнирной таблице с набранными 39 баллами. Ближайший соперник отстает на семь пунктов, поэтому чемпион России может чувствовать себя спокойно, но не расслабляться. Два последних поединка «Зенита» завершились победами над «Краснодаром» (1:0) и «Сочи» (7:0) в чемпионате России.

«Ахмат» чередует победы и поражения в последнее время и старается держаться в верхней части турнирной таблицы. Коллектив занимает седьмое место с 23 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В предстоящем матче у гостей будет немного шансов для взятия ворот, поэтому к своим моментам нужно относиться ответственно. В прошлом туре «Ахмат» проиграл на своем поле «Ростову» (1:2), а ранее переиграл «Торпедо» (1:0).

Информация для ставок

«Зенит» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

Десять последних выездных матчей «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

Шесть из десяти последних встреч между клубами завершились ничейным результатам

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, одержит уверенную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.