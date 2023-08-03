«Зенит» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (06.08.2023)

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вчера, 19:12

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.52. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.6, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Зенит» в прошлом туре потерял первые очки в чемпионате и выглядел очень невыразительно без нескольких бразильских лидеров. Такая игра подопечных Сергея Семака заставила многих экспертов отменить преждевременное чествование будущего чемпиона, которому не было альтернативы. В матче с московским «Динамо», питерцам необходимо показать яркий футбол и добиться победы, чтобы вернуть уверенность в себе. В прошлом туре «Зенит» поделил очки с «Ростовом» (1:1), а ранее в кубке страны переиграл «Ахмат» (2:0).

«Динамо» Москва однозначно не планировало такие результаты, какие получило на старте сезона. Футболистам тяжело играть последние 30 минут каждого поединка и тренерскому штабу следует уже сейчас что-то менять. Сложно представить, что гости смогут отобрать очки у чемпиона России, но если смогут забить первыми – шансы определенно появятся. В прошлом туре «Динамо» Москва не смогло удержать победу с «Крыльями Советов» (3:3), а в кубке в серии пенальти уступило «Оренбургу» (1:2).

Информация для ставок

«Зенит» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Динамо» не может выиграть три официальных игры подряд

«Зенит» выиграл три из пяти последних поединков с «Динамо» в основное время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матчи между «Зенитом» и «Динамо» Москва всегда получаются зрелищными и в большинстве случаев обе команды не уходят без забитых мячей. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.