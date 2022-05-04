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«Зенит» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (07.05.2022)

вчера, 14:28
Зенит (Санкт-Петербург)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.25. Рискнуть на триумф гостей можно по 11.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.246.3610.89
Фонбет 1.25 6.20 11.00
Мелбет 1.28 6.55 12.00
BetBoom 1.27 6.48 10.72

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.28, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Зенит» уже оформил очередное чемпионство в России и отметил его после финального свистка в прошлом матче. Команда набрала 62 очка и стала недосягаемой для московского «Динамо», которое отстало уже на девять очков. В игре с командой из низов турнирной таблицы, которой нужны очки, чемпион страны сможет сыграть без груза ответственности, и даже дав возможность сыграть некоторым резервным игрокам. В прошлой игре «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1), а туром ранее с тем же счетом одолел и «Краснодар» (3:1).

«Химки» смогли временно покинуть зону вылета, однако решающие матча для клуба из Подмосковья начинаются прямо сейчас. Коллектив идет на 14 месте с 12 месте с 29 очками и имеет с двумя конкурентами одинаковое количество очков. Выездной матч с «Зенитом» не будет легким, но оставляет шансы зацепиться за очки, учитывая, что подопечным Сергея Семака уже ничего не нужно в этом сезоне. Два последних матча «Химки» сыграли вничью с «Уфой» (1:1) и обыграли «Крылья Советов» (4:1).

Информация для ставок

  • «Химки» проиграли три матча из десяти последних, а «Зенит» уступил только в одной игре
  • Шесть из семи домашних матчей «Зенита» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Зенит» выиграл девять последних встреч с «Химками»
  • Четыре из шести последних встреч команд завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Химкам» нужны очки и мы можем предположить, что команда сможет настроиться и постараться набрать очки в Санкт-Петербурге, но победы не добьется. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 6.3.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.46 2.12 1.71
Мелбет 2.60 1.47
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:53
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:38
В первом туре долгое время Химки давали отпор чемпиону, веди по счету, но уступили 1-3. Зато свой гол забили, да и сейчас есть все шансы на взятие ворот. Если банальная мотивация выше у гостей, но это ещё ничего не означает, то сырая оборона хозяев, великолепная форма Химок и их мобильная атакующая линия вкупе с возможной ротацией состава от Семака делают гол гостей на Крестовском очень реальным. Уверен, что ближе к матчу КФ по данному рынку просядет.
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