«Зенит» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (07.05.2022)

1651663695

вчера, 14:28

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.25. Рискнуть на триумф гостей можно по 11.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.28, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Зенит» уже оформил очередное чемпионство в России и отметил его после финального свистка в прошлом матче. Команда набрала 62 очка и стала недосягаемой для московского «Динамо», которое отстало уже на девять очков. В игре с командой из низов турнирной таблицы, которой нужны очки, чемпион страны сможет сыграть без груза ответственности, и даже дав возможность сыграть некоторым резервным игрокам. В прошлой игре «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1), а туром ранее с тем же счетом одолел и «Краснодар» (3:1).

«Химки» смогли временно покинуть зону вылета, однако решающие матча для клуба из Подмосковья начинаются прямо сейчас. Коллектив идет на 14 месте с 12 месте с 29 очками и имеет с двумя конкурентами одинаковое количество очков. Выездной матч с «Зенитом» не будет легким, но оставляет шансы зацепиться за очки, учитывая, что подопечным Сергея Семака уже ничего не нужно в этом сезоне. Два последних матча «Химки» сыграли вничью с «Уфой» (1:1) и обыграли «Крылья Советов» (4:1).

Информация для ставок

«Химки» проиграли три матча из десяти последних, а «Зенит» уступил только в одной игре

Шесть из семи домашних матчей «Зенита» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Зенит» выиграл девять последних встреч с «Химками»

Четыре из шести последних встреч команд завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Химкам» нужны очки и мы можем предположить, что команда сможет настроиться и постараться набрать очки в Санкт-Петербурге, но победы не добьется. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 6.3.