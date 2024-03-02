«Зенит» — «Спартак» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (02.03.2024)

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сегодня, 08:34

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.57. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Зенит» не так стабилен, как в прошлых сезонах, однако не сильно отстает от лидера даже в не самом удачном сезоне. Чемпион России идет на втором месте с 36 баллами и отстает всего на два очка от «Краснодара». Для «Зенита» матчи со «Спартаком» всегда считались повышенной важности не только с турнирной точки зрения, но и в вопросе престижа, поэтому хозяева мотивированы на победу. В прошлой товарищеской встрече питерский клуб обыграл «Сантос» (4:1), а ранее уступил «Аль-Раян» (2:4).

«Спартак» потерял много очков на старте турнира и только к концу года начал исправлять свое ситуацию. На данный момент «народная» команда занимает пятое место с 30 баллами и на один пункт отстает от «Локомотива». Поединок с «Зенитом» на выезде оставляет гостям мало шансов по мнению букмекеров, но в футболе случается всякое и возможно в этом матче, зрители увидят небольшую сенсацию. Два последних поединка «Спартака» завершились крупными победами над «Астаной» (4:0) и «Абдыш-Ата» (4:0).

Информация для ставок

Последние четыре матча «Спартака» завершились победами с общим счетом (19:0)

«Зенит» победил в семи матчах из десяти последних во всех турнирах

«Зенит» выиграл три из пяти последних поединков со «Спартаком» в основное время

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть напряженным и нервным, учитывая, что чемпионат только сейчас возобновляется. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.