«Зенит» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (05.12.2020)

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04 декабря 2020, 01:40

Всё печальнее наблюдать за игрой «Зенита» в еврокубках. Сумеет ли команда настроиться на игру с «Уралом» в РПЛ ?

Ставки букмекеров

БК Бетсити предлагает коэффициент на победу хозяев равный 1,36. Ничья представлена котировкой 5,80, а победа гостей отмечена коэффициентом 10,25.

Тотал в этой игре представлен на отметке 2,5 гола. Сыграть тотал больше можно с коэффициентом 1,74, а тотал меньше: 2,34.

Форма команд

Любопытно, даст ли руководство «Зенита» Сергею Семаку продолжить работу с командой. В Лиге Чемпионов команда провалилась, набрав всего лишь одно очко в пяти сыгранных матчах в группе F.

В рамках чемпионата у «Зенита» дела складываются успешнее. На текущий момент еще удается удерживать лидерство, но оно формальное, так как у ЦСКА и «Спартака» такое же количество набранных очков.

«Урал» после неудачного начала сезона прибавляет. На протяжении уже шести туров клуб не проигрывает. В последнем поединке была зафиксирована победа над «Сочи» (1:0). Команда способна дать бой «Зениту» за счет отличного взаимопонимания и умения надежно сыграть при обороне собственных ворот.

Информация для ставок

«Зенит» ни разу в своей истории не проигрывал «Уралу». Команды провели между собой шестнадцать поединков

«Зенит» выиграл 7 из 10 последних домашних матчей

«Урал» победил в 3 из 10 последних выездных встреч

Прогноз на матч

«Зенит», несмотря на все проблемы в Премьер-Лиге, играет гораздо успешнее, нежели в еврокубках. «Урал» наверняка сделает ставку на оборонительную игру и будет действовать без особых рисков, так как по-другому рассчитывать на набранные очки им будет сложно.

Если отличиться первыми удастся хозяевам поля, то мы считаем, что они все-таки сумеют развить свой успех и одержат уверенную победу. Предлагаем сыграть в букмекерской конторе Бетсити победу «Зенита» с учетом форы в (-1,5) мяча за коэффициент 2,12.