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«Зенит» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (05.12.2020)

04 декабря 2020, 01:40
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Всё печальнее наблюдать за игрой «Зенита» в еврокубках. Сумеет ли команда настроиться на игру с «Уралом» в РПЛ?

Ставки букмекеров

БК Бетсити предлагает коэффициент на победу хозяев равный 1,36. Ничья представлена котировкой 5,80, а победа гостей отмечена коэффициентом 10,25.

Тотал в этой игре представлен на отметке 2,5 гола. Сыграть тотал больше можно с коэффициентом 1,74, а тотал меньше: 2,34.

Форма команд

Любопытно, даст ли руководство «Зенита» Сергею Семаку продолжить работу с командой. В Лиге Чемпионов команда провалилась, набрав всего лишь одно очко в пяти сыгранных матчах в группе F.

В рамках чемпионата у «Зенита» дела складываются успешнее. На текущий момент еще удается удерживать лидерство, но оно формальное, так как у ЦСКА и «Спартака» такое же количество набранных очков.

«Урал» после неудачного начала сезона прибавляет. На протяжении уже шести туров клуб не проигрывает. В последнем поединке была зафиксирована победа над «Сочи» (1:0). Команда способна дать бой «Зениту» за счет отличного взаимопонимания и умения надежно сыграть при обороне собственных ворот.

Информация для ставок

  • «Зенит» ни разу в своей истории не проигрывал «Уралу». Команды провели между собой шестнадцать поединков
  • «Зенит» выиграл 7 из 10 последних домашних матчей
  • «Урал» победил в 3 из 10 последних выездных встреч

Прогноз на матч

«Зенит», несмотря на все проблемы в Премьер-Лиге, играет гораздо успешнее, нежели в еврокубках. «Урал» наверняка сделает ставку на оборонительную игру и будет действовать без особых рисков, так как по-другому рассчитывать на набранные очки им будет сложно.

Если отличиться первыми удастся хозяевам поля, то мы считаем, что они все-таки сумеют развить свой успех и одержат уверенную победу. Предлагаем сыграть в букмекерской конторе Бетсити победу «Зенита» с учетом форы в (-1,5) мяча за коэффициент 2,12.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.315.599.96
BetCity 1.30 5.70 11.00
Fonbet 1.30 5.50 9.70
Мелбет 1.27 6.08 12.20
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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
05 декабря в 10:33
Вопрос один остался. Сколько у Урала удалят с поля, двух, или одного?. Других вопросов нет. Газпром рулит
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 02:49
Зенит должен начать завоёвывать РПЛ. Михаил ждёт)))
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