«Жирона» — «Алькоркон». Прогноз на матч испанской Сегунды (04.11.2021)

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04 ноября 2021, 11:10

4 ноября 2021 года «Жирона» принимает «Алькоркон» в рамках 14-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой игре является «Жирона». Поставить на победу каталонцев можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа «Алькоркона» в 6.80.

Дополнительная ставка на матч — «тотал забитых мячей больше трех», по коэффициенту 3.25.

Форма команд

«Жирона» расположилась на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба 15 баллов. Команда выиграла четыре матча, трижды играла вничью и проиграла в шести поединках. У «Жироны» 12 забитых и 15 пропущенных голов в 13 матчах Сегунды. «Жирона» выиграла «Фуэнлабраду», сыграла вничью с «Сарагосой» и одолела «Мирандес» в последних поединках.

«Алькоркон» замыкает турнирную таблицу Сегунды с семью баллами в активе. Испанский коллектив выиграл всего два матча, один раз сыграл вничью и проиграл в десяти поединках. «Алькоркон» забил девять голов и пропустил 26 мячей. Испанский коллектив проиграл «Ибице», уступил «Лас-Пальмасу» и сыграл вничью с «Леганесом» в последних поединках испанской Сегунды.

Информация для ставок

«Алькоркон» не побеждает четыре матча подряд

«Жирона» не проигрывает три матча кряду

«Алькоркон» пропустил восемь мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на победу «Жироны» и общий тотал больше 1.5 по коэффициенту 1.97. Каталонцы хороши в последних матчах, они будут играть против аутсайдера и у них больше шансов на победу. Хозяева поля наверняка будут давить своего оппонента в грядущем противостоянии.