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«Жирона» — «Алькоркон». Прогноз на матч испанской Сегунды (04.11.2021)

04 ноября 2021, 11:10

4 ноября 2021 года «Жирона» принимает «Алькоркон» в рамках 14-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Испания. Сегунда 2021/2022
Жирона
Алькоркон
3 : 1
завершен
04 ноября 2021, 21:00
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой игре является «Жирона». Поставить на победу каталонцев можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 3.80, а победа «Алькоркона» в 6.80.

Дополнительная ставка на матч — «тотал забитых мячей больше трех», по коэффициенту 3.25.

Форма команд

«Жирона» расположилась на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба 15 баллов. Команда выиграла четыре матча, трижды играла вничью и проиграла в шести поединках. У «Жироны» 12 забитых и 15 пропущенных голов в 13 матчах Сегунды. «Жирона» выиграла «Фуэнлабраду», сыграла вничью с «Сарагосой» и одолела «Мирандес» в последних поединках.

«Алькоркон» замыкает турнирную таблицу Сегунды с семью баллами в активе. Испанский коллектив выиграл всего два матча, один раз сыграл вничью и проиграл в десяти поединках. «Алькоркон» забил девять голов и пропустил 26 мячей. Испанский коллектив проиграл «Ибице», уступил «Лас-Пальмасу» и сыграл вничью с «Леганесом» в последних поединках испанской Сегунды.

Информация для ставок

  • «Алькоркон» не побеждает четыре матча подряд
  • «Жирона» не проигрывает три матча кряду
  • «Алькоркон» пропустил восемь мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на победу «Жироны» и общий тотал больше 1.5 по коэффициенту 1.97. Каталонцы хороши в последних матчах, они будут играть против аутсайдера и у них больше шансов на победу. Хозяева поля наверняка будут давить своего оппонента в грядущем противостоянии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.77 1.63 2.37
Мелбет 1.59 2.46
1XBET 1.71 2.19
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Все комментарии
cmuhrt6n46m3
cmuhrt6n46m3
04 ноября в 15:40
Футбольный клуб «Жирона» выиграет матч.
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2nqx7wgg4eyp
04 ноября в 11:17
Футбольный клуб Жирона одержит победу.
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