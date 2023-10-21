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«Жирона» — «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.10.2023)

вчера, 18:56
Жирона

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Жирону», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.47. Выбрать победителем «Альмерию» можно по 6.7, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 4.9..

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.415.207.56
Лига Ставок 1.43 5.20 7.00
Pari 1.42 5.10 7.40

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.8 а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Жирона» показывает отличные результаты и закономерно значится среди лидеров Ла Лиги. Коллектив идет на втором месте с 22 баллами и всего два пункта уступает мадридскому «Реалу». В домашней встрече с последней командой турнирной таблицы хозяева обязаны побеждать и продолжать погоню за лидерством. Два последних поединка «Жироны» завершились крупным поражением от «Реала» (0:3) и минимальной победой с «Кадисом» (1:0).

«Альмерия» на данный момент является худшей командой Ла Лиги и прозябает на последнем месте турнирной таблицы. Коллектив смог набрать лишь три балла и уже уступает ближайшим соперникам по три пункта. В выездном матче с одним из лидеров чемпионата даже ничья будет большой неожиданностью и достижением для гостей. В прошлом туре «Альмерия» проиграла на выезде «Атлетику» (0:3), а ранее поделила очки с «Гранадой» (3:3).

Информация для ставок

  • «Жирона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Альмерия» не может победить на выезде уже пять поединков подряд
  • Комнанды обменялись двумя победами в четырех последних личных встречах
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды между собой играют результативно, и мы предполагаем, что в этот раз зрители также дождутся большого количества забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.42 1.23 2.68 1.50 2.12 1.77
Лига Ставок 2.64 1.49 2.10 1.76
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:59
Всего же в текущем сезоне Примеры Альмерия потерпела шесть поражений в девяти турах, во всех шести случаях при этом даже сама пропускала минимум по два мяча. В этом поединке каталонцы тоже вполне способны в одиночку пробить нужный тотал. В девяти турах чемпионата Жирона добыла семь побед, и только две из них были с минимальным счётом 1-0. Но, вполне не исключаю, если хозяева здесь выиграют как-нибудь а-ля 2-1 или 3-1. На один точный удар гости вполне способны наиграть. А вот в то, что последняя команда таблицы отберёт хотя бы ничью у коллектива со второй строчки этой же таблицы, не верится совсем. Мой прогноз - П1+ТБ 1,5.
Гость
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