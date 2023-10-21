«Жирона» — «Альмерия». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.10.2023)

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вчера, 18:56

Ставки букмекеров

Большим фаворитом в матче букмекеры называют «Жирону», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.47. Выбрать победителем «Альмерию» можно по 6.7, а поставить на ничью предлагают по коэффициенту 4.9..

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.8 а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Жирона» показывает отличные результаты и закономерно значится среди лидеров Ла Лиги. Коллектив идет на втором месте с 22 баллами и всего два пункта уступает мадридскому «Реалу». В домашней встрече с последней командой турнирной таблицы хозяева обязаны побеждать и продолжать погоню за лидерством. Два последних поединка «Жироны» завершились крупным поражением от «Реала» (0:3) и минимальной победой с «Кадисом» (1:0).

«Альмерия» на данный момент является худшей командой Ла Лиги и прозябает на последнем месте турнирной таблицы. Коллектив смог набрать лишь три балла и уже уступает ближайшим соперникам по три пункта. В выездном матче с одним из лидеров чемпионата даже ничья будет большой неожиданностью и достижением для гостей. В прошлом туре «Альмерия» проиграла на выезде «Атлетику» (0:3), а ранее поделила очки с «Гранадой» (3:3).

Информация для ставок

«Жирона» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Альмерия» не может победить на выезде уже пять поединков подряд

Комнанды обменялись двумя победами в четырех последних личных встречах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды между собой играют результативно, и мы предполагаем, что в этот раз зрители также дождутся большого количества забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.