«Жувентуд» — «Флуминенсе». Прогноз на матч бразильской Серии А (18.11.2021)

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17 ноября 2021, 22:07

«Жувентуд» примет «Флуминенсе» в рамках 33-го тура чемпионата Бразилии по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали «Жувентуд». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Флуминенсе» в 2.95.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Жувентуда» 17-я строчка в турнирной таблице и 36 баллов в активе. Команда выиграла восемь поединков, 12 раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. Всего у «Жувентуда» 31 забитый и 37 пропущенных мячей. В последних поединках бразильский коллектив выиграл у «Шапекоэнсе», а также обыграл «Интернасьонал» и сыграл вничью с «Баией».

У «Флуминенсе» в этом сезоне восьмая строчка в турнирной таблице. В активе этой команды 45 пунктов. Бразильский коллектив выиграл 12 матчей, девять раз играл вничью и проиграл в 11 поединках. У клуба 31 забитый и 33 пропущенных мяча. В последних встречах «Флуминенсе» обыграл «Палмейрас», а также проиграл «Гремио» и выиграл у «Спорт Ресифи».

Информация для ставок

«Флуминенсе» выиграл два поединка из последних пяти

«Жувентуд» не проигрывает четыре матча кряду

У «Флуминенсе» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «тотал забитых мячей больше 2.5» по коэффициенту 2.75. В победе «Жувентуда» можно не сомневаться, уж слишком хорошо играет клуб в последних поединках. Здесь будет много голов, так как «Жувентуд» часто забивает своим соперникам.