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«Жувентуд» — «Флуминенсе». Прогноз на матч бразильской Серии А (18.11.2021)

17 ноября 2021, 22:07

«Жувентуд» примет «Флуминенсе» в рамках 33-го тура чемпионата Бразилии по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.

Бразилия. Серия А 2021
Жувентуд
Флуминенсе
1 : 0
завершен
18 ноября 2021, 02:30
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали «Жувентуд». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Флуминенсе» в 2.95.

В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Жувентуда» 17-я строчка в турнирной таблице и 36 баллов в активе. Команда выиграла восемь поединков, 12 раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. Всего у «Жувентуда» 31 забитый и 37 пропущенных мячей. В последних поединках бразильский коллектив выиграл у «Шапекоэнсе», а также обыграл «Интернасьонал» и сыграл вничью с «Баией».

У «Флуминенсе» в этом сезоне восьмая строчка в турнирной таблице. В активе этой команды 45 пунктов. Бразильский коллектив выиграл 12 матчей, девять раз играл вничью и проиграл в 11 поединках. У клуба 31 забитый и 33 пропущенных мяча. В последних встречах «Флуминенсе» обыграл «Палмейрас», а также проиграл «Гремио» и выиграл у «Спорт Ресифи».

Информация для ставок

  • «Флуминенсе» выиграл два поединка из последних пяти
  • «Жувентуд» не проигрывает четыре матча кряду
  • У «Флуминенсе» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на «тотал забитых мячей больше 2.5» по коэффициенту 2.75. В победе «Жувентуда» можно не сомневаться, уж слишком хорошо играет клуб в последних поединках. Здесь будет много голов, так как «Жувентуд» часто забивает своим соперникам.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.83 2.10 1.48 2.76
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Все комментарии
mmuv52uzrj54
mmuv52uzrj54
18 ноября в 01:18
Футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул) выиграет матч.
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