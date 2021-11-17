«Жувентуд» — «Флуминенсе». Прогноз на матч бразильской Серии А (18.11.2021)

«Жувентуд» примет «Флуминенсе» в рамках 33-го тура чемпионата Бразилии по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок.
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1 : 0
завершен
18 ноября 2021, 02:30
четверг
Ставки букмекеров
Фаворитом этого противостояния букмекеры выбрали «Жувентуд». Поставить на победу этого коллектива можно по коэффициенту 2.60. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Флуминенсе» в 2.95.
В качестве дополнительной ставки на поединок можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.20.
Форма команд
В нынешнем сезоне у «Жувентуда» 17-я строчка в турнирной таблице и 36 баллов в активе. Команда выиграла восемь поединков, 12 раз играла вничью и проиграла в 11 матчах. Всего у «Жувентуда» 31 забитый и 37 пропущенных мячей. В последних поединках бразильский коллектив выиграл у «Шапекоэнсе», а также обыграл «Интернасьонал» и сыграл вничью с «Баией».
У «Флуминенсе» в этом сезоне восьмая строчка в турнирной таблице. В активе этой команды 45 пунктов. Бразильский коллектив выиграл 12 матчей, девять раз играл вничью и проиграл в 11 поединках. У клуба 31 забитый и 33 пропущенных мяча. В последних встречах «Флуминенсе» обыграл «Палмейрас», а также проиграл «Гремио» и выиграл у «Спорт Ресифи».
Информация для ставок
- «Флуминенсе» выиграл два поединка из последних пяти
- «Жувентуд» не проигрывает четыре матча кряду
- У «Флуминенсе» три забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на «тотал забитых мячей больше 2.5» по коэффициенту 2.75. В победе «Жувентуда» можно не сомневаться, уж слишком хорошо играет клуб в последних поединках. Здесь будет много голов, так как «Жувентуд» часто забивает своим соперникам.