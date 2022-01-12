«Зволле» — «Виллем II». Прогноз на матч Премьер-лиги Нидерландов (14.01.2022)

14 января 2022 года состоится поединок «Зволле — Виллем II». Этот матч пройдет на арене «Мак З Парк» в Зволле в рамках 19-го тура Премьер-лиги Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом, по мнению букмекеров Фонбет, является «Зволле». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Виллем II» в 3.60. Также можно сделать ставку на обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.78.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Зволле» идет на последней, 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — шесть баллов. У коллектива одна победа, три ничьих и 14 поражений. Команда забила девять мячей и пропустила 32 гола. В последних встречах «Зволле» уступил «Витессу» 1:0, а также проиграл «Твенте» 1:3 и «Фортуне» 0:1.
В этом сезоне у «Виллем II», который идет на 14-й строчке в турнирной таблице, целых 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в десяти встречах. Всего у клуба 18 забитых и 36 пропущенных голов. В последних матчах «Виллем II» играет не лучшим образом, дела у команды плохи, даже хуже, чем у оппонента — поражение от «Неймегена» со счетом 0:1, а также от «АЗ Алкмара» 4:1 и «Камбура» 1:3.
Информация для ставок
«Виллем II» не побеждает 12 игр кряду
«Зволле» выиграл один матч из последних пяти
У «Виллем II» восемь пропущенных голов в трех последних турах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.90. В чемпионате Нидерландов по футболу забивают очень много мячей, эта игра не должна стать исключением из правил. Фаворитом матча являются хозяева поля, на них также можно сделать ставку.