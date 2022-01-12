«Зволле» — «Виллем II». Прогноз на матч Премьер-лиги Нидерландов (14.01.2022)

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12 января 2022, 16:55

14 января 2022 года состоится поединок «Зволле — Виллем II». Этот матч пройдет на арене «Мак З Парк» в Зволле в рамках 19-го тура Премьер-лиги Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров Фонбет, является «Зволле». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.40, а победа «Виллем II» в 3.60. Также можно сделать ставку на обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.78.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Зволле» идет на последней, 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — шесть баллов. У коллектива одна победа, три ничьих и 14 поражений. Команда забила девять мячей и пропустила 32 гола. В последних встречах «Зволле» уступил «Витессу» 1:0, а также проиграл «Твенте» 1:3 и «Фортуне» 0:1.

В этом сезоне у «Виллем II», который идет на 14-й строчке в турнирной таблице, целых 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в десяти встречах. Всего у клуба 18 забитых и 36 пропущенных голов. В последних матчах «Виллем II» играет не лучшим образом, дела у команды плохи, даже хуже, чем у оппонента — поражение от «Неймегена» со счетом 0:1, а также от « АЗ Алкмара» 4:1 и «Камбура» 1:3.

Информация для ставок

«Виллем II» не побеждает 12 игр кряду

«Зволле» выиграл один матч из последних пяти

У «Виллем II» восемь пропущенных голов в трех последних турах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.90. В чемпионате Нидерландов по футболу забивают очень много мячей, эта игра не должна стать исключением из правил. Фаворитом матча являются хозяева поля, на них также можно сделать ставку.