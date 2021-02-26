«Аль-Духаиль» — «Аль-Садд». Прогноз на матч Кубка Катара (26.02.2021)

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сегодня, 04:17

«Аль-Духаиль» сыграет с «Аль-Саддом» в рамках финального поединка Кубка Катара. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Аль-Садд» фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу команды составляет 1.75. Триумф «Аль-Духаиля» оценивается в 3.60, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 4.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Аль-Духаиль» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Катара, уступая только «Аль-Садду». Команда набрала 34 очка и забила 41 мяч, пропустив 22 гола. В национальном первенстве «Аль-Духаиль» выиграл 11 матчей, 1 раз сыграл вничью и 5 раз проиграл. «Аль-Духаиль» — это симпатичная команда, которая вполне могла бы претендовать на чемпионство, если бы не невероятная форма «Аль-Садда», который разогнался в чемпионате Катара.

«Аль-Садд» лидирует в чемпионате страны, в активе клуба — 47 очков. Эта команда примечательна тем, что ее тренирует бывший хавбек «Барселоны» и сборной Испании Хави. Испанец давно мечтает о возвращении в свой родной клуб в качестве тренера, но пока оттачивает свое мастерство в Катаре. Его «Аль-Садд» лучший по владению мячом, а также по числу забитых и пропущенных мячей в лиге (66 и 12). В нынешнем сезоне «Аль-Садд» выиграл 15 матчей и дважды сыграл вничью, не потерпев ни одного поражения.

Информация для ставок

«Аль-Садд» выиграл пять последних матчей

«Аль-Духаиль» проиграл всего один из последних пяти матчей

«Аль-Садд» забил 24 гола и пропустил 3 мяча за последние пять игр

Прогноз

«Аль-Садд» во главе с Хави выглядит фаворитом поединка и наверняка не упустит победу. В этом матче можно поставить на то, что оба клуба забьют, по коэффициенту 1.35.

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