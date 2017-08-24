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17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М3.353.152.25
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона---
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21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 2:3 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус3.053.252.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан5.253.71.67
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи6.54.21.5
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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
14:00 Идет первый тайм, 24’ Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 0:1 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М5.13.551.72
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА2.253.253.25
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно1.573.76.5
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
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​Не стать «Спартаком». «Зенит» против необычных голландцев

24 августа 2017, 09:55
​Не стать «Спартаком». «Зенит» против необычных голландцев

Руководители «Зенита» настаивают, что клубу нужны успехи не только в РФПЛ – нельзя покидать ЛЕ. Но «Соккер.ру» опасается и хвалит необычный для Эре «Утрехт».

Как играет шустрый «Утрехт»?

Всегда важно быть готовым к сопернику, особенно в еврокубках, где андердоги ставят на недооценку и «бу-эффект». Во избежание неприятностей правильное описание стиля оппонента жизненно необходимо, ведь существуют губительные стереотипы. Раз голландцы, то всегда «4-3-3» и «все в атаку»? Не совсем. Тактику «Утрехта» в Европе в доступной форме обозначить можно так: на двух третях поля играют вертикально, у чужих ворот - горизонтально. 

Никаких спартаковских ударов ради ударов из-за штрафной площади, зато скучный по голландским меркам «лишний» короткий пас возможен. У тен Хага много комбинационной живой игры после быстрой доставки мяча вертикальными передачами от защитников или даже вратаря. А потом режут и режут оборону с забегами за спину оборонцам в стиле Промеса, который как раз в «Утрехте» и вырос. Возникает чувство, что где-то подобное видели? Тренер голландцев Эрик тен Хаг работал наставником «Баварии II» времен Гвардиолы, и стал адептом культа Пепа.

Причем старается совмещать стиль «Барселоны» и «Баварии» так, как ему удобно. Понятно, что у голландцев нет латералей уровня Лама и Алвеша – фланги кажутся их слабым местом после первой игры, нет своих Хави и Иньесты для катания мяча с глубоким смыслом. Да и на дворе не 2009 год, поэтому «Утрехт» играет «3-5-2», который порой срывается на «4-3-1-2», «4-1-4-1» или «4-1-3-2» - в зависимости от класса соперника и задачи на игру. Но тен Хаг не копирует, а создает свое, причем перестраивается «Утрехт» объективно успешнее, чем «Зенит» - сыграннее.

В чем их отличие от других в Эре?

Команда может отдать мяч, поскольку на удивление хорошо, как для коллектива из Эре, держит удар. И отлично готовят свои выстрелы - бьют реже, чем другие еврокубковые команды лиги, но точнее. У «Аякса» и ПСВ в новом сезоне соотношение выстрелов вообще и в створ в районе 3:1. У «Утрехта» – 2:1, очень эффективные ребята. И в прошлом – более показательном для анализа полноценном чемпионате, команда тен Хага играла не так, как остальные.

Была десятой по количеству ударов и попаданий в створ, шестой по владению мячом и точности передач, одиннадцатой по обводкам, зато второй по успешным единоборствам на втором этаже. И четвертой в таблице, попав в Лигу Европы через специальный плей-офф турнир. А в первом матче с «Зенитом» команда тен Хага впечатлила не потому, что сработала не в лучших голландских традициях и не по схеме «4-3-3» – этого и ждали, а потому что их модель игры позволяла не замечать игроков «Зенита» при работе на высоких скоростях.

Голландцы шустрые, но вряд ли фанатов петербуржцев успокоит параллель с «Андерлехтом». А сходство, к сожалению, имеется. При желании можно провести параллели с АЗ, который обыграл «Зенит» 3:2 дома уже после поражения 5:0 в гостях. Но это была группа, а та команда из Алкмаара совсем не похожа на нынешнего соперника. Да, у ворот Лунева «Утрехт» играет, как любой коллектив из Голландии – быстрые и способные огорчить разрезающей передачей или хорошей комбинацией.

Но в целом подход  у них для Эре нестандартный. А Манчини, будь он даже великим тактиком, не успел бы поставить «Зениту» несколько моделей игры и чтобы все работали. Кроме того, выездное поражение 1:0 означает, что Луневу нельзя сегодня пропускать. Обороняется «Утрехт» средне, зато умеет использовать разрезающие передачи у чужих ворот. Тут нет такого набора талантов, как весной были у бельгийских «лиловых», но дисциплина видна – «Утрехт», к сожалению, не боится «Зенита».

Как «Зениту» пройти дальше?

«Утрехт» пропускает в среднем больше гола за матч, но подбирается к отметке в два забитых мяча за игру, что для их дивизиона – обычное дело. Проще говоря, «Зениту» нужны три забитых мяча, чтобы чувствовать себя более-менее уверенно. То есть нужен злой настрой, как на «Андерлехт» или «Спартак». Надо выносить гостей, но без концовок с пропущенными мячами, как весной в Лиге Европы. Ведь «Утрехт», к сожалению, хитрее предыдущих соперников.  

Почему? Беднее, и голь на выдумки хитра - голландцам нужна группа ЛЕ и нужны премиальные. А у «Зенита» тактика как не собранный до конца пазл. В Голландии Смольников сыграл активно, а Иванович не отдавал ему мяч – странная картина. Работал «Зенит» почти всю игру в три центральных, но Манчини насколько не верит в выносливость Жиркова, что Кришито ломал схему игрой строго слева в обороне. Краневиттер работал слишком высоко для опорника, словно у него за спиной Н’Зонзи.

​Не стать «Спартаком». «Зенит» против необычных голландцев

А то,  что Манчини обзывает высоким прессингом, на самом деле банальная вертикальная ось. Роберто испытал этот модный прием - Маммана и Иванович были сиамскими близнецами, Краневиттер, Ерохин, Паредес, Дриусси и Кокорин выстраивались в четкую линию, разрезающую поле на две части вдоль. Гвардиола и тен Хаг такое тоже любят, но у «Зенита» не сработало. Так что дома логичнее ставить на «4-2-3-1» с переходом на «4-4-2» и даже «4-3-3», если обстоятельства вынудят навешивать на Дзюбу.

Но сейчас важны правильные ответы тренера на три вопроса. Как сбалансировать игру Кришито и Смольникова в атаке? Во всех успешных матчах получалось строго у одного, а новый опыт армейца Щенникова подсказывает – важно, чтобы оба края работали успешно в той фазе игре, где сильнее. Второй вопрос: кто должен сыграть в паре с Паредесом? Выбор большой, но вариант с Кузяевым в центре не так часто наигрывался, так что не скованный лимитом Манчини может поставить Краневиттера ближе к защитникам и стараться переходить на «3-5-2» в фазе атаки.

Опять же, тен Хаг и «Утрехт» используют тот же проем. Получается, чтобы задавить скромного по возможностям соперника, который занял четвертое место в чемпионате Голландии, но дома погонял «Зенит» и только Лунев сохранил шансы на проход дальше, надо скопировать его игру? Не буквально, ведь гостевые три защитника не сработали. Зато очевидно, что «Утрехт» - команда с современной тактикой, раз надо сыграть в похожей манере, чтобы их выставить из еврокубков. «Зениту» нельзя быть вялым против такого соперника, и нельзя отдавать центр поля, как в Голландии.

Невнятные игры в Лиге Европы, средние против «Амкара» и «Урала» (против «Ахмата», к слову, пару атак пустили даже в большинстве) напоминают, что на дворе август и «Зенит» не всегда играет на одном дыхании. Например, до сих пор не выяснили, кого выбрать на роли вингеров? В гостях Кокорина дергали на фланг, но Ерохина загрузили в центре, а Смольников, имея моменты, шикарно сыграть не смог. Идея с латералями тоже не сработала – видели в Голландии. Шатов, Жирков, Полоз, Кузяев могут сыграть на разных флангах, хотя в списке только Юрий с молодости – левый вингер.

Так что проблем у «Зенита» достаточно, но важно не забывать о плюсах и помнить, что второго шанса не будет. Или сегодня выигрывают с нужным счетом, или вылетают. «Утрехт» работает слишком качественно и здорово, чтобы сегодня заканчивать европейский сезон. А «Зенит» слишком мощный по составу и затратный обновленный проект, чтобы позволять себе спартаковать - летом покидать Лигу Европы, встречая крепкого, дисциплинированного, подвижного, желающего заработать денег соперника, но из лиги, чьего представителя «Ростов» со второй попытки вынес в Лиге Европы.

Если второй клуб РФПЛ обыграл будущего финалиста Лиги Европы, то «Зенит» не имеет права не пройти «Утрехт», хотя у соперника тактические клювы мощнее, чем у петербуржских бакланов. Одно хорошо. Имея некоторые непривычнее для клубов из Голландии достоинства, «Утрехт» сохраняет почти все недостатки тамошних команд – в гостях они будут совсем не такими как дома. Так что на родном поле «Зенит» должен забивать на два мяча больше. Для этого надо поднять скорость и агрессивность игры, не ошибиться с тактикой, выбрать правильный состав.

Проще говоря, все зависит от Манчини, правильности его приказов и четкости их исполнения. «Зенит» сильнее, и пусть первый матч не смущает – «Утрехт» показал свой максимум, теперь очередь российского клуба.  

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Все комментарии
Слава Славкин
Слава Славкин
24 августа 2017 в 18:30
Понравилось выражение "спартаковать")))Надо запомнить)Болелы КБ , не серчайте, но в Европе у Спартака дела очень неважно. Надеюсь, что в этом розыгрыше он покажет хороший результат. Будем спартачей поддерживать в Европе (хотя те, кто приехал поддержать сербскую звезду против быков поступили по-свински. Дружба дружбой, но Краснодар, думаю, это запомнит на долго).

Зениту только победы желаю.Верю. Люблю. Надеюсь.

P.S.Армейцев с победой, заслуженной на 100% и благодарю за поддержку!
oFANATo
oFANATo
24 августа 2017 в 17:58
Главное Зениту не стать спартаком, а то кб заклюют...
2 ЗЛОДЕЯ
2 ЗЛОДЕЯ
24 августа 2017 в 17:07
Надо побеждать и проходить дальше. О чём тут говорить..??
OzonBoy
OzonBoy
24 августа 2017 в 16:34
Ой чувствую приду после работы, замахну 1,0 беленькой и засну.... Проснусь а матч кончился ... Посмотрю счет и гляну повтор.. В живую нервы не выдержат смотреть ..
DenimTornado
DenimTornado
24 августа 2017 в 15:59
Невозможно читать, нафига столько витиеватых оборотов? Часть текста приходится перечитывать, чтобы понять о чем шла речь! Не надо так!
pomor45
pomor45 ответил бурбон
24 августа 2017 в 15:05
бурбон:
Соккер превратился в необъективный антиспартаковский сайт-очень жаль,раньше было адекватно и профессионально.......можете банить!
Раньше - это, когда соккер был на 100% проспартаковским?
pomor45
pomor45
24 августа 2017 в 15:03
В Зените уже 13 новичков, многих из бывшей основы и главного запаса уже нет. Команда фактически строится на ходу и пока довольно удачно. Но, совершенно невероятно, что это будет долго продолжаться при играх на два фронта. Потеря ЛЕ нежелательна, т.к. это хороший оселок для проверки правильности строительства команды, но очередная потеря зоны ЛЧ нежелательна вдвойне, потому что для чего тогда и всё это строительство. Поэтому, считаю, что Зенит должен полностью сосредоточиться на ЧР и завоевать путёвку в группу следующей ЛЧ, выстроив команду боеспособную, как в ЛЧ, так и в ЧР.
Fighter Meat
Fighter Meat
24 августа 2017 в 13:46
Сегодня топим за Зеню и Быков!Удачи, Победы и 0 пропущенных!
бурбон
бурбон ответил Goger90
24 августа 2017 в 12:54
Goger90:
Кошмар! Везде заговор!
    номер 12
    номер 12 ответил бурбон
    24 августа 2017 в 12:50
    бурбон:
    Соккер превратился в необъективный антиспартаковский сайт-очень жаль,раньше было адекватно и профессионально.......можете банить!
    Первый раз слышу, чтобы антиспартаковский сайт был необъективным)))
    Борисыч1
    Борисыч1
    24 августа 2017 в 12:39
      kts
      kts
      24 августа 2017 в 12:38
      Утрехт - на классе.
      Duke_dp
      Duke_dp
      24 августа 2017 в 12:30
      Дай Бог, чтобы сегодня всё удачно сложилось и мы прошли!
      rubin kazzzan
      rubin kazzzan
      24 августа 2017 в 12:29
      Гончаренко знает как выигрывать у грандов!!!! Авось третье место в группе возьмем и ЛЕ впереди
      Goger90
      Goger90 ответил бурбон
      24 августа 2017 в 12:26
      бурбон:
      Соккер превратился в необъективный антиспартаковский сайт-очень жаль,раньше было адекватно и профессионально.......можете банить!
      Кошмар! Везде заговор!
      Goger90
      Goger90
      24 августа 2017 в 12:25
      Удачи Зениту. Хочется, чтобы Россия прошла квалы без потерь. Наша команда свою часть выполнила, теперь дело за вами.
      бурбон
      бурбон
      24 августа 2017 в 12:23
      Соккер превратился в необъективный антиспартаковский сайт-очень жаль,раньше было адекватно и профессионально.......можете банить!
      Роман Романов
      Роман Романов
      24 августа 2017 в 12:18
      ЦСКА прошел. Теперь очередь за Зенитом и Краснодаром.
      Aram Yagubyan
      Aram Yagubyan ответил ОлегаТэ
      24 августа 2017 в 12:11
      ОлегаТэ:
      "Спартачить". Коротко, ёмко и всем понятно...😉
      Эх, хорошо то как)
      Eddyson
      Eddyson ответил kidman4ik
      24 августа 2017 в 11:58
      kidman4ik:
      Если в статье нет слова "Спартак", то её просто никто не будет читать и Горин об этом знает :)
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ ответил Aram Yagubyan
      24 августа 2017 в 11:50
      Aram Yagubyan:
      Тоже хорош, но "спартаковать" лучше. Держаться дольше будет:)
      "Спартачить". Коротко, ёмко и всем понятно...😉
      kidman4ik
      kidman4ik
      24 августа 2017 в 11:50
      Если в статье нет слова "Спартак", то её просто никто не будет читать и Горин об этом знает :)
      Eddyson
      Eddyson
      24 августа 2017 в 11:50
      зениту стать Спартаком не позволят слишком скромные для этого запасы газа в нашей
      многострадальной стране.
      cska plus
      cska plus
      24 августа 2017 в 11:49
      Питерцам удачи и убедительной победы.
      cska plus
      cska plus
      24 августа 2017 в 11:48
      Во всех статьях, новостях и везде надо обязательно подсунуть слово спартак, достали уже.
      ОлегаТэ
      ОлегаТэ
      24 августа 2017 в 11:47
      Хороший анализ, Станиславу спасибо!
      А Зениту сегодня только победы! И желательно такой же уверенной, как у ЦСКА вчера...😉
      P.S.: Спасибо болельщикам Зенита, поддерживавшим вчера "Армию", как и болельщикам других клубов (в т.ч. и Спартака😉)! Респект!!!
      rubin kazzzan
      rubin kazzzan
      24 августа 2017 в 11:28
      Зенит , надо надо надо набирать баллы в копилку России!!!!
      Армейская душа
      Армейская душа ответил Солдат по имени Бастиан
      24 августа 2017 в 11:08
      Солдат по имени Бастиан:
      а глагол "бакланить"?
      Не спартачь
      Aram Yagubyan
      Aram Yagubyan ответил Солдат по имени Бастиан
      24 августа 2017 в 10:51
      Солдат по имени Бастиан:
      а глагол "бакланить"?
      Тоже хорош, но "спартаковать" лучше. Держаться дольше будет:)
      Солдат по имени Бастиан
      Солдат по имени Бастиан ответил Aram Yagubyan
      24 августа 2017 в 10:44
      Aram Yagubyan:
      Глагол "спартаковать" порадовал
      а глагол "бакланить"?
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