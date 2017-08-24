​Не стать «Спартаком». «Зенит» против необычных голландцев

Руководители «Зенита» настаивают, что клубу нужны успехи не только в РФПЛ – нельзя покидать ЛЕ. Но «Соккер.ру» опасается и хвалит необычный для Эре «Утрехт».

Как играет шустрый «Утрехт»?

Всегда важно быть готовым к сопернику, особенно в еврокубках, где андердоги ставят на недооценку и «бу-эффект». Во избежание неприятностей правильное описание стиля оппонента жизненно необходимо, ведь существуют губительные стереотипы. Раз голландцы, то всегда «4-3-3» и «все в атаку»? Не совсем. Тактику «Утрехта» в Европе в доступной форме обозначить можно так: на двух третях поля играют вертикально, у чужих ворот - горизонтально.

Никаких спартаковских ударов ради ударов из-за штрафной площади, зато скучный по голландским меркам «лишний» короткий пас возможен. У тен Хага много комбинационной живой игры после быстрой доставки мяча вертикальными передачами от защитников или даже вратаря. А потом режут и режут оборону с забегами за спину оборонцам в стиле Промеса, который как раз в «Утрехте» и вырос. Возникает чувство, что где-то подобное видели? Тренер голландцев Эрик тен Хаг работал наставником «Баварии II» времен Гвардиолы, и стал адептом культа Пепа.

Причем старается совмещать стиль «Барселоны» и «Баварии» так, как ему удобно. Понятно, что у голландцев нет латералей уровня Лама и Алвеша – фланги кажутся их слабым местом после первой игры, нет своих Хави и Иньесты для катания мяча с глубоким смыслом. Да и на дворе не 2009 год, поэтому «Утрехт» играет «3-5-2», который порой срывается на «4-3-1-2», «4-1-4-1» или «4-1-3-2» - в зависимости от класса соперника и задачи на игру. Но тен Хаг не копирует, а создает свое, причем перестраивается «Утрехт» объективно успешнее, чем «Зенит» - сыграннее.

В чем их отличие от других в Эре?

Команда может отдать мяч, поскольку на удивление хорошо, как для коллектива из Эре, держит удар. И отлично готовят свои выстрелы - бьют реже, чем другие еврокубковые команды лиги, но точнее. У «Аякса» и ПСВ в новом сезоне соотношение выстрелов вообще и в створ в районе 3:1. У «Утрехта» – 2:1, очень эффективные ребята. И в прошлом – более показательном для анализа полноценном чемпионате, команда тен Хага играла не так, как остальные.

Была десятой по количеству ударов и попаданий в створ, шестой по владению мячом и точности передач, одиннадцатой по обводкам, зато второй по успешным единоборствам на втором этаже. И четвертой в таблице, попав в Лигу Европы через специальный плей-офф турнир. А в первом матче с «Зенитом» команда тен Хага впечатлила не потому, что сработала не в лучших голландских традициях и не по схеме «4-3-3» – этого и ждали, а потому что их модель игры позволяла не замечать игроков «Зенита» при работе на высоких скоростях.

Голландцы шустрые, но вряд ли фанатов петербуржцев успокоит параллель с «Андерлехтом». А сходство, к сожалению, имеется. При желании можно провести параллели с АЗ, который обыграл «Зенит» 3:2 дома уже после поражения 5:0 в гостях. Но это была группа, а та команда из Алкмаара совсем не похожа на нынешнего соперника. Да, у ворот Лунева «Утрехт» играет, как любой коллектив из Голландии – быстрые и способные огорчить разрезающей передачей или хорошей комбинацией.

Но в целом подход у них для Эре нестандартный. А Манчини, будь он даже великим тактиком, не успел бы поставить «Зениту» несколько моделей игры и чтобы все работали. Кроме того, выездное поражение 1:0 означает, что Луневу нельзя сегодня пропускать. Обороняется «Утрехт» средне, зато умеет использовать разрезающие передачи у чужих ворот. Тут нет такого набора талантов, как весной были у бельгийских «лиловых», но дисциплина видна – «Утрехт», к сожалению, не боится «Зенита».

Как «Зениту» пройти дальше?

«Утрехт» пропускает в среднем больше гола за матч, но подбирается к отметке в два забитых мяча за игру, что для их дивизиона – обычное дело. Проще говоря, «Зениту» нужны три забитых мяча, чтобы чувствовать себя более-менее уверенно. То есть нужен злой настрой, как на «Андерлехт» или «Спартак». Надо выносить гостей, но без концовок с пропущенными мячами, как весной в Лиге Европы. Ведь «Утрехт», к сожалению, хитрее предыдущих соперников.

Почему? Беднее, и голь на выдумки хитра - голландцам нужна группа ЛЕ и нужны премиальные. А у «Зенита» тактика как не собранный до конца пазл. В Голландии Смольников сыграл активно, а Иванович не отдавал ему мяч – странная картина. Работал «Зенит» почти всю игру в три центральных, но Манчини насколько не верит в выносливость Жиркова, что Кришито ломал схему игрой строго слева в обороне. Краневиттер работал слишком высоко для опорника, словно у него за спиной Н’Зонзи.

А то, что Манчини обзывает высоким прессингом, на самом деле банальная вертикальная ось. Роберто испытал этот модный прием - Маммана и Иванович были сиамскими близнецами, Краневиттер, Ерохин, Паредес, Дриусси и Кокорин выстраивались в четкую линию, разрезающую поле на две части вдоль. Гвардиола и тен Хаг такое тоже любят, но у «Зенита» не сработало. Так что дома логичнее ставить на «4-2-3-1» с переходом на «4-4-2» и даже «4-3-3», если обстоятельства вынудят навешивать на Дзюбу.

Но сейчас важны правильные ответы тренера на три вопроса. Как сбалансировать игру Кришито и Смольникова в атаке? Во всех успешных матчах получалось строго у одного, а новый опыт армейца Щенникова подсказывает – важно, чтобы оба края работали успешно в той фазе игре, где сильнее. Второй вопрос: кто должен сыграть в паре с Паредесом? Выбор большой, но вариант с Кузяевым в центре не так часто наигрывался, так что не скованный лимитом Манчини может поставить Краневиттера ближе к защитникам и стараться переходить на «3-5-2» в фазе атаки.

Опять же, тен Хаг и «Утрехт» используют тот же проем. Получается, чтобы задавить скромного по возможностям соперника, который занял четвертое место в чемпионате Голландии, но дома погонял «Зенит» и только Лунев сохранил шансы на проход дальше, надо скопировать его игру? Не буквально, ведь гостевые три защитника не сработали. Зато очевидно, что «Утрехт» - команда с современной тактикой, раз надо сыграть в похожей манере, чтобы их выставить из еврокубков. «Зениту» нельзя быть вялым против такого соперника, и нельзя отдавать центр поля, как в Голландии.

Невнятные игры в Лиге Европы, средние против «Амкара» и «Урала» (против «Ахмата», к слову, пару атак пустили даже в большинстве) напоминают, что на дворе август и «Зенит» не всегда играет на одном дыхании. Например, до сих пор не выяснили, кого выбрать на роли вингеров? В гостях Кокорина дергали на фланг, но Ерохина загрузили в центре, а Смольников, имея моменты, шикарно сыграть не смог. Идея с латералями тоже не сработала – видели в Голландии. Шатов, Жирков, Полоз, Кузяев могут сыграть на разных флангах, хотя в списке только Юрий с молодости – левый вингер.

Так что проблем у «Зенита» достаточно, но важно не забывать о плюсах и помнить, что второго шанса не будет. Или сегодня выигрывают с нужным счетом, или вылетают. «Утрехт» работает слишком качественно и здорово, чтобы сегодня заканчивать европейский сезон. А «Зенит» слишком мощный по составу и затратный обновленный проект, чтобы позволять себе спартаковать - летом покидать Лигу Европы, встречая крепкого, дисциплинированного, подвижного, желающего заработать денег соперника, но из лиги, чьего представителя «Ростов» со второй попытки вынес в Лиге Европы.

Если второй клуб РФПЛ обыграл будущего финалиста Лиги Европы, то «Зенит» не имеет права не пройти «Утрехт», хотя у соперника тактические клювы мощнее, чем у петербуржских бакланов. Одно хорошо. Имея некоторые непривычнее для клубов из Голландии достоинства, «Утрехт» сохраняет почти все недостатки тамошних команд – в гостях они будут совсем не такими как дома. Так что на родном поле «Зенит» должен забивать на два мяча больше. Для этого надо поднять скорость и агрессивность игры, не ошибиться с тактикой, выбрать правильный состав.

Проще говоря, все зависит от Манчини, правильности его приказов и четкости их исполнения. «Зенит» сильнее, и пусть первый матч не смущает – «Утрехт» показал свой максимум, теперь очередь российского клуба.