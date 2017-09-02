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Абрамович в ЦСКА. Выход для Гинера, или шаг в пропасть

02 сентября 2017, 12:51
Абрамович в ЦСКА. Выход для Гинера, или шаг в пропасть

Гинер готов продать клуб Аркадию Абрамовичу? «Соккер.ру» интересно ваше мнение: хватит у молодого парня футбольного чутья, чтобы ЦСКА процветал?

За Аркадия Абрамовича. Наличие средств

Не говорите, что вас удивляют новости о смене владельце московского клуба. Конечно, до официального заключения сделки будут все слухи опровергать, но у Гинера кредит по стадиону – поэтому ЦСКА в аудиторских списках оказался по долгам седьмым клубом Европы в отчете УЕФА – 224 млн. евро надо отдать кредиторам. Кроме того, Евгений Леннорович и его партнер по бизнесу потеряли украинские доходы, и заменить их нечем.

И тут появляется фигура младшего Абрамовича. Говорят, фанат Роберто Карлоса – неглупый парень. В 23 года имеет диплом бостонского университета, занимается какими-то инвестициями. Точно оценить его состояние невозможно, но даже если считать, что ему достанется доля от пирога Абрамовича – армейцам хватит денег. И сама продажа ЦСКА – мудрый ход Гинера, который вправду любит клуб и, как бы к нему ни относились, разбирается в предмете. Но нет столько денег, как требует проект, а у старшего Абрамовича и его наследника Аркадия – есть.

Против Аркадия Абрамовича. Ноль опыта

Не все одинаковые, но если задавать детям российских миллиардеров вопросы из школьной программы, они опозорятся на всю страну. Наличие платного англоязычного образования ничего не значит, поскольку легко найдете рассказы «простых смертных» студентов о том, как на самом деле учатся дети «восточных олигархов». Мягко формулируя – интеллектуальный уровень многих детей российских богачей на грани, после которой не выдают права на вождение авто.

У Аркадия дорогие автомобили и жил в Лондоне, хотя интересовался российским бизнесом. И поскольку учился не в Англии, а в США, где стандарты не выше, но другие – коррупция в ВУЗах ниже, применим презумпцию – пока неясно, умный Аркадий или безгранично ограниченный молодой человек. Если в десять раз тупее Гинера в футболе – для ЦСКА его деньги ничего не изменят, только сделают хуже. Есть ведь клубы, где средства с неба падают, а толку нет, поскольку руководители никакие. В РФПЛ таких команд тоже хватает…

За Аркадия Абрамовича. Хитрость Гинера

Иванов – высокопоставленный фанат ЦСКА, не может открыто тратить на армейцев сотни миллионов, поскольку официально у него этих денег нет. Государству финансировать частные клубы тоже было бы странно, и хотя о том, чей капитал Абрамовича – государства Россия или его личный, можно спорить до хрипоты, Гинер в этом  случае примет лучшее решение из возможных. И если отдаст клуб Аркадию, то возьмет на себя ответственность по оценке ума нового владельца, и сможет потребовать гарантий. Кроме того, оставить некоторых менеджеров.

Вообще, Гинер как президент клуба при владельце Аркадии Романовиче – не худший вариант. Ведь надо передать дела и опыт. У вчерашнего студента не может быть своей команды профессионалов, а у «Челси» прямо сейчас идет война тренера и менеджеров – надергать оттуда людей тоже не получится, к ним есть вопросы не только у Конте. Следовательно, иногда лучше не менять Бабаева, а дать ему денег, чтобы ему не приходилось находить скучных оправданий, почему нет новичков. От Аркадия нужны деньги, а педагогов ему найдут, лишь бы умел учиться.

Против Аркадия. Возможные амбиции парня

Аркадий, если оценивать внешне, похож на не глупого, но скрывающего умение взорваться. И в двадцать три года, если ты родился на черной нефтяной пеленке, нельзя понимать жизнь. Можно только считать, что ее понял и ни на грамм не сомневаться. Поставьте вместо Галицкого его наследников – лучше «Магниту» не станет, как стало бы хуже, если бы дочь известного спикера отвечала на каверзные вопросы вместо него. Но если Абрамович-младший окажется амбициозным джигитом, то ЦСКА с самого хитрого клуба РФПЛ превратится в самый дерзкий, и пострадает.

Судя по тому, как в семнадцать лет Аркадий пошел покупать ФК «Копенгаген» и датчане нагрели на его интересе руки – акции взлетели, а потом «золотого мальчика» обманули, ведь оказалось, что пришел сам без денег отца, младший Абрамович может по темпераменту отличаться от старшего. Зачем тогда ЦСКА свой Федун? Если Аркадий – капризный молодой человек, который привык «делать деньги», хотя на самом деле просто немножко приумножает крохи от капитала отца по самым простым для этого схемам, то для армейцев такой владелец – похороны. Если Аркадий придет и всех разгонит – быть беде. А вот если он умный – ЦСКА повезет.

За Аркадия. Клубная структура ЦСКА

У ЦСКА, помимо плюсов – живучести и трофеев, хватает минусов. Разве нормально, что Дзагоев, Акинфеев, Головин, Фернандес, Вагнер и еще добрый десяток игроков застряли в ЦСКА? Разве нормально, что Игнашевич на пике формы и в идеальном возрасте не стал вторым Видичем? Армейцы не умеют продавать игроков и расставаться с ними вовремя – отсюда дыра в доходах и прибыль ниже, чем могла быть. А прибыль дала бы возможность покупать игроков – с этим тоже проблемы.

Впрочем, самый яркий пример несовершенства структуры – вопрос фанатов. ЦСКА не любят в России и конкретно в Москве так, как должны любить столь титулованный и успешный клуб. О серии Акинфеева шутили все, а собрать жалкие для столицы 20 тысяч на стадионе не получается. При этом Аркадий Абрамович может купить клуб, где кроме этих минусов полно плюсов. Поставьте ребенка олигарха или некомпетентного человека работать над чем-то сложным – покорять космос, и ваши ракеты будут падать с завидным постоянством. А в ЦСКА многое работает, как швейцарские часы Гинера. В таком клубе руководить проще. Вот если бы Аркадий покупал «Спартак» - другое дело.  

Против Аркадия. Из ЦСКА выжали соки

Армейский проект Гинера загнан, как одинокая мать, которая тащит на себе троих детей, работая с утра до утра. По ходу трансферного окна армейцы купили ноль футболистов. В прошлом сезоне – взяли свободного агента Оланаре, арендовали Ионова и Траоре. За год до этого потратили один миллион евро на аренду Думбия, а почти шесть миллионов за Еременко – последняя большая трата ЦСКА. При этом не думайте, что Гинер купался в деньгах от продажи игроков – единственный сезон, где разница между потраченными и полученными деньгами составил 21 млн. евро, случился девять лет тому назад.

Деньги за Жиркова и Красича тратили на Марка Гонсалеса, Хонду, Думбия и Тошича, а Думбия и Муса заработали пару секторов стадиона и покрыли покупку Фернандеса, не более. Армейцы четыре года без кадрового усиления, соразмерного амбициям, и их успехи – аномалия. Пусть удивляют отдельные грамотные ходы и умение держаться, как проект Гинера ЦСКА себя исчерпал. Нет денег, не хватает свежих селекционных идей – Миланов, Цубер, Страндберг, Панченко, Ткачев, Широков, Оланаре, Ионов и Траоре не заиграли, стареет защита, а историю Васина не назвать успешным примером воспитания сильного игрока. ЦСКА как клуб в тупике.

Мнение читателей. Стоит ли передавать ЦСКА Абрамовичам?

Если неоткуда взять деньги, то продажа ЦСКА как таковая – правильное решение. Но тут важно отдать в хорошие, крепкие руки. Ведь нельзя забыть, как «Анжи» стал многократным чемпионом и местным «Челси», или как хоккеисты Ротенберги «Динамо» зубы повыбивали. Для российского футбола будет ударом, если количество конкурентов «Зенита» сократят еще на одного. Армейцев в ФНЛ в ближайшие годы увидеть не хочется. Но если Аркадий Абрамович придет и начнет совершать ошибки – все возможно.

Гинер, как говорят, был в неплохих отношениях с Романом Абрамовичем, который вложил в «Челси» сотни миллионов заработанных в России денег, добился успехов в еврокубках и чемпионате Англии. И выстроил систему, которую Конте назовет в личной беседе скуповатой, но по факту она рациональнее, чем была раньше. А ЦСКА в России вообще славился алхимией – из ничего делал «золото», попутно нажив себе немало врагов.

Для многих футбольное падение Гинера стало бы праздником, но этот миллионер достаточно умный, чтобы вовремя найти выход для клуба. Продажа с вложениями нужных для борьбы с «Зенитом» и компанией средств может стать своевременным и мудрым шагом, поскольку ЦСКА надо поменять оборону в обозримом будущем, а тут нужны деньги и свежие подходы. А так базис имеется, и он приличный до сих пор, надо лишь достроить армейцев и повысить градус амбиций.

Старший Абрамович точно не скупой, любит футбол и передал эту любовь сыну. Но нельзя судить о детях по отцам, тут ведь может быть два варианта. Или Роман Абрамович просто забирает себе ЦСКА, а поскольку УЕФА запрещает владеть несколькими клубами – главным формально станет Аркадий. Или младший Абрамович, у которого нет полного доступа к средствам отца, а его собственные проекты пока не принесли миллиарды, попробует подхватить клуб, выстроенный Гинером.

Истощенному после четырех сезонов без усиления ЦСКА нужны деньги, поскольку загнанного скакуна не пристреливают, а откачивают и выхаживают. Но если Аркадий собирается тренировать на армейцах будущую передачу в его руки «Челси», то эксперимент может обернуться провалом. Сложная ситуация. ЦСКА нужны деньги и если это будет не 60 млн. евро в сезон, а 120 – армейцы оживут мгновенно и будут радовать. Но если покупка клуба будет инициативой Аркадия без поддержки отца – как бы эта забава сына богатого папы не обернулась катастрофой.

В США выигравшие в лотерею часто разоряются, и поскольку младший Абрамович по факту тоже победитель лотереи – родился сыном миллиардера, то сейчас должен понимать ответственность за большой клуб. И не имеет права его разорить. 

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Все комментарии
feelgood125
feelgood125
04 сентября 2017 в 16:07
Абрамович вряд либудет покупть такой проект, не видя в нем перспективы получения прибыли.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
04 сентября 2017 в 00:11
Что бы не говорили,а выход нужно искать! Верю что найдут ПРАВИЛЬНЫЙ!!!
Но затратный путь развития это не лучший путь, Бабло имеет странность - внезапно кончаться.Только работа с молодежью может помочь,при точечном усилении легами.
Beekeeper
Beekeeper
03 сентября 2017 в 23:58
Купит Абрамович, а рулить дальше будет Гинер )))
S010386A
S010386A
03 сентября 2017 в 15:44
УТКА...Жи-ирная...
Kuzminotti
Kuzminotti ответил SEGUNALEX
03 сентября 2017 в 08:29
SEGUNALEX:
Если Абрамович купит ЦСКА, это пойдет клубу на ползу. Он уберет всех пенсионеров и купит сильных футболистов. По три миллиона бездельникам он платить не будет.
Игарь, на выход?
CSKA--
CSKA--
03 сентября 2017 в 06:25
Гинер и Абрамович это давняя связка а сын это для прикрытия так как 2 клуба нельзя иметь . Если эта бомба взорвется мы увидим Челси2 . Для этого не нужны мозги младшего Абрамовича так что потянет он или не потянет вопрос от подает .
mars6791
mars6791
02 сентября 2017 в 23:02
Да уж, неприятно, купит не купит, потянет не потянет, думаю на крайний случай найдут хозяина по звонку сверху. В РФПЛ только Зенит может не бояться безденежья, он на полном гособеспечение.
Великолепный
Великолепный ответил Sylpheed
02 сентября 2017 в 19:51
Sylpheed:
1. ЦСКА - не продается, это достояние отечества и российского футбола. 2. Сменить спонсора и поставить во главу человека с деньгами можно. 3. Пусть Гинер останется исполнительным директором)
Если неоткуда взять деньги, то продажа ЦСКА как таковая – правильное решение. Но тут важно отдать в хорошие, крепкие руки.
Sylpheed
Sylpheed
02 сентября 2017 в 19:14
1. ЦСКА - не продается, это достояние отечества и российского футбола.
2. Сменить спонсора и поставить во главу человека с деньгами можно.
3. Пусть Гинер останется исполнительным директором)
vka1970
vka1970
02 сентября 2017 в 18:17
Иванов – высокопоставленный фанат ЦСКА, не может открыто тратить на армейцев сотни миллионов, поскольку официально у него этих денег нет.
_________________________________
Занавес !
Кирилл Сергеев
Кирилл Сергеев
02 сентября 2017 в 17:55
    SEGUNALEX
    SEGUNALEX
    02 сентября 2017 в 16:49
    Если Абрамович купит ЦСКА, это пойдет клубу на ползу. Он уберет всех пенсионеров и купит сильных футболистов. По три миллиона бездельникам он платить не будет.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    02 сентября 2017 в 16:07
    В сложившейся финансовой ситуации лучший вариант - продажа клуба Роману Абрамовичу при условии, что ЕЛГ останется президентом, тем более, что он в хороших отношениях с Абрамовичем папой. ИМХО.
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    02 сентября 2017 в 15:43
    Надо наши деньги 💰 в свой спорт вкладывать, а не распылять за бугром
    Рубиновый Дракон
    Рубиновый Дракон ответил Serge Boykov
    02 сентября 2017 в 15:25
    Serge Boykov:
    Деньги идут на покрытие кредита за стадион!1/3 стадиона была в кредит,а не 224 млн евро,как выше написано!у нас весь стадион не больше 300 млн вышел
    С какого перепуга Россети и Вертолеты России должны оплачивать долги частного лица?СК РФ надо проверить Гинера,раз такое дело
    spartacus333
    spartacus333
    02 сентября 2017 в 15:24
    Да не сын купит, а папаша возьмет цска под именем сына, т.к по законам уефа не имеет право владеть двумя клубами, играющими в лиге чемпионов. Неужели вы этого не понимаете? Это очевидно и видно. Так что цска повезет, емли абрамка их выкупит, нважно какой, старший или младший, все равно реал ный владелец будет старший.
    ivany4
    ivany4
    02 сентября 2017 в 15:23
    хватит у молодого парня футбольного чутья, чтобы ЦСКА процветал?
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1009423

    Не в чутье дело. Надо поставить вопрос так: хватит ли у молодого парня своих(если есть) и папиных денег, что бы побороться с газпромом на российских футбольных полях?! ))
    Serge Boykov
    Serge Boykov ответил Рубиновый Дракон
    02 сентября 2017 в 15:23
    Рубиновый Дракон:
    Сколько можно Гинеру денег давать?По словам КС-фана он преуспевающий бизнесмен,бонусы от участия в ЛЧ+спонсорскик от гос.корпораций Россети и вертолеты России+деньги от продаж Мусов и Думбиев...Где деньги?)))
    Деньги идут на покрытие кредита за стадион!1/3 стадиона была в кредит,а не 224 млн евро,как выше написано!у нас весь стадион не больше 300 млн вышел
    Serge Boykov
    Serge Boykov
    02 сентября 2017 в 15:21
    Если придёт новый владелец, а Гинер останеться президентом ,то будет круто! В любом случае уж в ФНЛ мы не вылетим,тут я поржал! Мы ещё не один титул завоюем)
    Jum13
    Jum13 ответил Рубиновый Дракон
    02 сентября 2017 в 15:15
    Рубиновый Дракон:
    Сколько можно Гинеру денег давать?По словам КС-фана он преуспевающий бизнесмен,бонусы от участия в ЛЧ+спонсорскик от гос.корпораций Россети и вертолеты России+деньги от продаж Мусов и Думбиев...Где деньги?)))
      Рубиновый Дракон
      Рубиновый Дракон ответил guf ak-47
      02 сентября 2017 в 15:04
      guf ak-47:
      просто дайте Гинеру денег и наблюдайте со стороны))))
      Сколько можно Гинеру денег давать?По словам КС-фана он преуспевающий бизнесмен,бонусы от участия в ЛЧ+спонсорскик от гос.корпораций Россети и вертолеты России+деньги от продаж Мусов и Думбиев...Где деньги?)))
      Рубиновый Дракон
      Рубиновый Дракон
      02 сентября 2017 в 15:01
      Я плАчу вместе с Темкой и Димоном((
      Рубиновый Дракон
      Рубиновый Дракон
      02 сентября 2017 в 14:57
        Shafterhopf
        Shafterhopf
        02 сентября 2017 в 14:53
        Если Абрамович младший не будет менять систему в ЦСКА, а просто будет "вливать" деньги, то отличная новость ЦСКА очень нехватает финансовых вливаний. Если начнет "хозяйничать" без опыта, то хорошим это скорей всего не закончится.
        Волжская защепка
        Волжская защепка
        02 сентября 2017 в 14:46
        Все лучше, чем сейчас
        ermak6848
        ermak6848 ответил guf ak-47
        02 сентября 2017 в 14:39
        guf ak-47:
        просто дайте Гинеру денег и наблюдайте со стороны))))
        нельзя давать свои деньги в чужие руки - они ж " кровные ......"
        ermak6848
        ermak6848
        02 сентября 2017 в 14:38
        > Абрамович в ЦСКА. Выход для Гинера, или шаг в пропасть <
        Нагнетание и психологическая обрабка семейства Абрамовичей началась на ровном месте
        Один клуб на туманном Альбионе, второй прикупят - Налоговые льготы автоматом выпадают
        Учитесь Господа Хорошие, как делать свой Бизнес.
        DAN57
        DAN57
        02 сентября 2017 в 14:33
          Ruslan3132
          Ruslan3132
          02 сентября 2017 в 13:58
          Богатый клуб - это всегда плюс для РФПЛ. Так было во времена звездного Анжи, и лучше если всегда будут 4-5-6 сильных топ-клуба в чемпионате. Лучше для всех.
          sir-5
          sir-5
          02 сентября 2017 в 13:51
          Похрен все эти рассуждения. "Зенит" задаёт путь развития российского футбола,затратный и малоэффективный в целом и ,возможно,персонально кому-то выгодный.
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