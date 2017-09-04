Чтобы помнили. Смерть на футбольном поле

Сегодня могло исполниться 40 лет Сергею Перхуну – первому игроку в истории российского футбола, умершему из-за полученной во время игры травмы. «Соккер.ру» помнит павших героев.

Это непростая тема, но одновременно неотъемлемая часть футбольной истории, о которой нужно знать и время от времени напоминать, чтобы зрители не забывали о рисках, которым подвергают себя спортсмены, а футболисты внимательнее относились к медицинским рекомендациям и противопоказаниям, соблюдали элементарные меры предосторожности и не теряли голову на поле. Трагические эпизоды из истории футбола – вашему вниманию.

13 января 1889 года. Уильям Кроппер («Стейвли»; Англия) – 26 лет

Современный футбол начался на Британских островах, и это была жестокая игра, отголоски которой можно увидеть в современном стиле, который называют «типично британским». На заре футбола из-за низкого уровня медицины, ужасной организации, недостаточно продуманных правил и из-за бытующего среди новоиспеченных спортсменов отношения к футболу, как к бойне, на которой все средства хороши, уровень смертности во время матчей приобрел масштабы катастрофы. В последнее десятилетие XIX века во время футбольных и регбийных матчей погибло около 100 человек. Первый официально зафиксированный случай в спорте №1 перед вами: 26-летний Уильям Кроппер в матче с «Гримсби Таун» получил удар такой силы, что у него разорвало кишечник. На следующий день футболист скончался.

11 января 1892 года. Джеймс «Дэдди» Данлоп («Сент-Миррен»; Шотландия) – 21 год

Причиной большинства смертей в английском футболе становились столкновения, вследствие которых у игроков разрывались внутренние органы или сосуды, внутренние кровотечения унесли в лучший мир многих футболистов-первопроходцев. Но есть случаи, которые шокируют даже сильнее. Молодой шотландец Данлоп во время безобидного падения порезал себе колено о кусок стекла, который скрывался в траве. Через десять дней Джеймс скончался от столбняка. И это не единичный случай: ранения о посторонние предметы во время матчей часто приводили к летальному исходу из-за инфекций.

6 августа 1922 года. Джакобо Урсо («Сан-Лоренсо»; Аргентина) – 23 года

Сердечные приступы и осложнения болезней в поздних стадиях во время футбольных матчей – например, пневмонии или туберкулеза, служили причинами смерти спортсменов, но главным образом к печальным последствиям приводили жесткие стыки. Аргентинский полузащитник Урсо в матче с «Эстудиантесом» столкнулся с двумя игроками противника, что привело к перелому ребер, одно из которых проткнуло легкое. Джакобо можно было спасти, если бы он сразу обратился за помощью, но атлет решил доиграть матч до конца, чтобы не оставлять свою команду в меньшинстве (замены были запрещены правилами), а в конце матча он просто рухнул на газон без сознания. Через неделю Урсо скончался в больнице.

5 сентября 1931 года. Джон Томсон («Селтик»; Шотландия) – 22 года

Травмы головы очень опасны, резкое столкновение может привести к кровоизлиянию, вратари в особенной зоне риска, ведь нередко им приходится нырять в гущу чужих ног. Вратарь «Селтика» получил несовместимое с жизнью повреждение черепа во время битвы с «Глазго Рейнджерс». В тот же вечер умер.

15 мая 1941 года. Лоу Адам («Тор»; Нидерланды) – 32 года

Во время товарищеского матча ушел с поля, держась за сердце. На вопрос о самочувствии ответил, что сердце у него пошаливает частенько, но он рад, что помог ребятам заработать ощутимое преимущество в матче. Через полчаса Адам скончался в раздевалке. Ни в коем случае не стоит игнорировать проблемы с сердцем и давать организму нагрузки, с ходом времени и увеличением интенсивности футбола эта проблема вышла на первое место.

25 февраля 1967 года. Тони Аллден («Хайгейт Юнайтед»; Англия) – 23 года

Есть случаи, от которых невозможно застраховаться. Во время матча в Тони Аллдена ударила молния, это послужило причиной смерти.

7 января 1973 года. Педро Беруэсо («Севилья»; Испания) – 27 лет

Но сложнее всего понять, когда футболисты сами делают широкий шаг в могилу. Конечно, почти у каждого из нас в жизни бывали ситуации, когда приходилось рисковать здоровьем ради каких-то высших целей или просто по глупости. Педро тоже решил рискнуть. Беруэсо умер во время матча из-за инфаркта, но вскрытие показало, что за несколько дней до этого он уже пережил инфаркт. И все равно вышел на футбольное поле.

2 февраля 1993 года. Михаэль Кляйн («Байер»; Румыния) – 33 года

Вторая половина XX века переполнена смертями из-за проблем с сердцем. Это следствие уплотнения календаря и роста интенсивности футбольных матчей. Знаменитому румынскому защитнику (90 матчей за сборную) стало плохо на тренировке «Байера». Инфаркт миокарда, смерть в 33 года. Смертей из-за сердечных приступов – десятки.

28 августа 2001 года. Сергей Перхун (ЦСКА; Украина) – 23 года

Во время матча против «Анжи», 18 августа, молодой вратарь столкнулся с Будуном Будуновым, который тоже получил тяжелейшую травму, но сумел восстановиться и даже вернулся в футбол. К Сергею судьба была жестока. Перхун был в сознании до конца матча, но потом впал в кому, которая повлекла клиническую смерть. Спустя десять дней вратарь умер в результате тотального отека головного мозга. Сегодня Перхуну могло исполниться 40 лет…

26 июня 2003 года. Марк-Вивьен Фоэ (сборная Камеруна) – 28 лет

Во время полуфинального матча Кубка Конфедераций рухнул на газон. Врачам не удалось запустить сердце футболиста, уже через 45 минут он был мертв. Событие произошло во время международного турнира под эгидой ФИФА, после этого события медицинские требования ужесточились.

5 июня 2017 года. Шейк Тиоте («Бэйцзин Энтерпрайзес»; Кот-д’Ивуар) – 30 лет

Известный, в первую очередь, по выступлениям за «Ньюкасл» полузащитник умер в начале лета. Причина – сердечный приступ. Это последний известный случай смерти на футбольном поле.

Человечеству не победить смерть, значит, и в футболе будут новые трагедии. Это печальное пророчество, но глупо считать иначе. Лучше принять его как данность и сделать все возможное, чтобы минимизировать риски для спортсменов, хотя игроки и сами часто виноваты, скрывая проблемы со здоровьем, чтобы не упустить выгодный контракт, например. Неужели это правильная расстановка приоритетов? Впрочем, у каждого свои мотивы и правда. Покойтесь с миром, павшие товарищи!