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21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 0:0 Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис1.553.756.8
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Чтобы помнили. Смерть на футбольном поле

04 сентября 2017, 19:27
Чтобы помнили. Смерть на футбольном поле

Сегодня могло исполниться 40 лет Сергею Перхуну – первому игроку в истории российского футбола, умершему из-за полученной во время игры травмы. «Соккер.ру» помнит павших героев.

Это непростая тема, но одновременно неотъемлемая часть футбольной истории, о которой нужно знать и время от времени напоминать, чтобы зрители не забывали о рисках, которым подвергают себя спортсмены, а футболисты внимательнее относились к медицинским рекомендациям и противопоказаниям, соблюдали элементарные меры предосторожности и не теряли голову на поле. Трагические эпизоды из истории футбола – вашему вниманию.

13 января 1889 года. Уильям Кроппер («Стейвли»; Англия) – 26 лет

Современный футбол начался на Британских островах, и это была жестокая игра, отголоски которой можно увидеть в современном стиле, который называют «типично британским». На заре футбола из-за низкого уровня медицины, ужасной организации, недостаточно продуманных правил и из-за бытующего среди новоиспеченных спортсменов отношения к футболу, как к бойне, на которой все средства хороши, уровень смертности во время матчей приобрел масштабы катастрофы. В последнее десятилетие XIX века во время футбольных и регбийных матчей погибло около 100 человек. Первый официально зафиксированный случай в спорте №1 перед вами: 26-летний Уильям Кроппер в матче с «Гримсби Таун» получил удар такой силы, что у него разорвало кишечник. На следующий день футболист скончался.

11 января 1892 года. Джеймс «Дэдди» Данлоп («Сент-Миррен»; Шотландия) – 21 год

Причиной большинства смертей в английском футболе становились столкновения, вследствие которых у игроков разрывались внутренние органы или сосуды, внутренние кровотечения унесли в лучший мир многих футболистов-первопроходцев. Но есть случаи, которые шокируют даже сильнее. Молодой шотландец Данлоп во время безобидного падения порезал себе колено о кусок стекла, который скрывался в траве. Через десять дней Джеймс скончался от столбняка. И это не единичный случай: ранения о посторонние предметы во время матчей часто приводили к летальному исходу из-за инфекций.

6 августа 1922 года. Джакобо Урсо («Сан-Лоренсо»; Аргентина) – 23 года

Сердечные приступы и осложнения болезней в поздних стадиях во время футбольных матчей – например, пневмонии или туберкулеза, служили причинами смерти спортсменов, но главным образом к печальным последствиям приводили жесткие стыки. Аргентинский полузащитник Урсо в матче с «Эстудиантесом» столкнулся с двумя игроками противника, что привело к перелому ребер, одно из которых проткнуло легкое. Джакобо можно было спасти, если бы он сразу обратился за помощью, но атлет решил доиграть матч до конца, чтобы не оставлять свою команду в меньшинстве (замены были запрещены правилами), а в конце матча он просто рухнул на газон без сознания. Через неделю Урсо скончался в больнице.

5 сентября 1931 года. Джон Томсон («Селтик»; Шотландия) – 22 года

Травмы головы очень опасны, резкое столкновение может привести к кровоизлиянию, вратари в особенной зоне риска, ведь нередко им приходится нырять в гущу чужих ног. Вратарь «Селтика» получил несовместимое с жизнью повреждение черепа во время битвы с «Глазго Рейнджерс». В тот же вечер умер.

15 мая 1941 года. Лоу Адам («Тор»; Нидерланды) – 32 года

Во время товарищеского матча ушел с поля, держась за сердце. На вопрос о самочувствии ответил, что сердце у него пошаливает частенько, но он рад, что помог ребятам заработать ощутимое преимущество в матче. Через полчаса Адам скончался в раздевалке. Ни в коем случае не стоит игнорировать проблемы с сердцем и давать организму нагрузки, с ходом времени и увеличением интенсивности футбола эта проблема вышла на первое место.

25 февраля 1967 года. Тони Аллден («Хайгейт Юнайтед»; Англия) – 23 года

Есть случаи, от которых невозможно застраховаться. Во время матча в Тони Аллдена ударила молния, это послужило причиной смерти.

7 января 1973 года. Педро Беруэсо («Севилья»; Испания) – 27 лет

Но сложнее всего понять, когда футболисты сами делают широкий шаг в могилу. Конечно, почти у каждого из нас в жизни бывали ситуации, когда приходилось рисковать здоровьем ради каких-то высших целей или просто по глупости. Педро тоже решил рискнуть. Беруэсо умер во время матча из-за инфаркта, но вскрытие показало, что за несколько дней до этого он уже пережил инфаркт. И все равно вышел на футбольное поле.

2 февраля 1993 года. Михаэль Кляйн («Байер»; Румыния) – 33 года

Вторая половина XX века переполнена смертями из-за проблем с сердцем. Это следствие уплотнения календаря и роста интенсивности футбольных матчей. Знаменитому румынскому защитнику (90 матчей за сборную) стало плохо на тренировке «Байера». Инфаркт миокарда, смерть в 33 года. Смертей из-за сердечных приступов – десятки.

28 августа 2001 года. Сергей Перхун (ЦСКА; Украина) – 23 года

Во время матча против «Анжи», 18 августа, молодой вратарь столкнулся с Будуном Будуновым, который тоже получил тяжелейшую травму, но сумел восстановиться и даже вернулся в футбол. К Сергею судьба была жестока. Перхун был в сознании до конца матча, но потом впал в кому, которая повлекла клиническую смерть. Спустя десять дней вратарь умер в результате тотального отека головного мозга. Сегодня Перхуну могло исполниться 40 лет… 

26 июня 2003 года. Марк-Вивьен Фоэ (сборная Камеруна) – 28 лет

Во время полуфинального матча Кубка Конфедераций рухнул на газон. Врачам не удалось запустить сердце футболиста, уже через 45 минут он был мертв. Событие произошло во время международного турнира под эгидой ФИФА, после этого события медицинские требования ужесточились.

5 июня 2017 года. Шейк Тиоте («Бэйцзин Энтерпрайзес»; Кот-д’Ивуар) – 30 лет

Известный, в первую очередь, по выступлениям за «Ньюкасл» полузащитник умер в начале лета. Причина – сердечный приступ. Это последний известный случай смерти на футбольном поле.

Человечеству не победить смерть, значит, и в футболе будут новые трагедии. Это печальное пророчество, но глупо считать иначе. Лучше принять его как данность и сделать все возможное, чтобы минимизировать риски для спортсменов, хотя игроки и сами часто виноваты, скрывая проблемы со здоровьем, чтобы не упустить выгодный контракт, например. Неужели это правильная расстановка приоритетов? Впрочем, у каждого свои мотивы и правда. Покойтесь с миром, павшие товарищи!

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Все комментарии
Ledokol64
Ledokol64
06 сентября 2017 в 18:30
Был на том матче. С беспокойством и тревогой, как и все, но все же с надеждой на лучшее провёл эти десять дней. Очень печальный день. Скорбь о этом событии не покидает до сих пор...
А Перхун - вратарь от бога. Вечная память!
mikysss
mikysss
05 сентября 2017 в 10:06
В Африке во время игры не помню кого, в поле ударила молния там умерло около десятка человек
Islam0500
Islam0500
05 сентября 2017 в 01:48
Также в этот список можно добавлить и Миклоша Фехера
Джеk Воробей
Джеk Воробей
04 сентября 2017 в 23:39
а мне жаль Пуэрта..Как он рухнул на газон,очень печально..
DXTK
DXTK
04 сентября 2017 в 23:02
Джеймс Торп "Сандерленд" 1936 год.

все голкиперы мира по гроб жизни обязаны именно ему. Он погиб ради их безопасности, ради их здоровья.

Причиной смерти голкипера «Сандерленда» стало столкновение с игроками «Челси». Защитник отдал пас назад, а «Синие» (конкретно - Билл Митчелл, если это так уж важно) принялись выбивать мяч из рук уже завладевшего вратарем. Торп получил тяжелые удары в голову и грудь, но остался на поле. Он покинул игру лишь во втором тайме и скончался 4 дня спустя. Диагноз - диабетическая кома, ускоренная внешним воздействием. Немедленно после этого правила футбола были дополнены строгим запрещением атаковать вратаря, владеющего мячом.

В том году «Сандерленд» стал чемпионом Англии, и золотая медаль была вручена вдове Торпа.

Светлая память футболистам, до конца исполнявшим свой долг.

PS я тут вспомнил один случай, который произошел лично у меня. Я то же однажды защищал ворота, а игрок на скорости врезался. да я спас свою команду, но это стоило мне разбитой головы.
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВ
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВ ответил смещной
04 сентября 2017 в 22:22
смещной:
О Миклоше Фехере автор забыл?
Ретроспектива , которую изобразил автор совершенно выборочна . Или вам нужно огласить " ...весь список пожалуйста " ?
rubin kazzzan
rubin kazzzan
04 сентября 2017 в 22:10
Перхун - вечная память!
Димон Лебяга
Димон Лебяга
04 сентября 2017 в 21:50
помню как во время матча стало плохо Лобановскому, потом он умер в больнице(((
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответил смещной
04 сентября 2017 в 21:49
смещной:
О Миклоше Фехере автор забыл?
сразу про него вспомнил
Великолепный
Великолепный
04 сентября 2017 в 21:16
Вечная память!
ОЛЛС
ОЛЛС
04 сентября 2017 в 20:43
Вечная память!
makiv
makiv ответил parallels
04 сентября 2017 в 20:25
parallels:
про него уже написали (фехер). вообще, длинный список умерших тут – vk.cc/74ztTu (wiki)
да да я уже глянул
parallels
parallels ответил makiv
04 сентября 2017 в 20:23
makiv:
Игрок из Бенфики умер на поле ещё в каком году только не знаю.
про него уже написали (фехер). вообще, длинный список умерших тут – vk.cc/74ztTu (wiki)
Знатог
Знатог
04 сентября 2017 в 20:22
Надо сделать вратарям защиту, головы, лица, живота, промежности и т.д., как в хоккее. А то сейчас вратарь ничем не защищён. И правила должны защищать вратарей. Соперник налетел на вратаря, сразу красная. И защитники должны наказывать таких, как в хоккее.
makiv
makiv
04 сентября 2017 в 20:17
Игрок из Бенфики умер на поле ещё в каком году только не знаю.
ermak6848
ermak6848
04 сентября 2017 в 20:12
Светлая память футболистам всех времён и народов...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил miggel
04 сентября 2017 в 20:08
miggel:
Автор также забыл упомянуть про Антонио Пуэрту из Севильи, который считался одним из главных талантов Испании, например де ла Ред - также считался одним из самых талантливых хавов Европы, но из-за проблем с сердцем вынужден был завершить карьеру в 25 лет, здоровье и жизнь дороже, сейчас он работает тренером в структуре Реала. Вроде проблемы с сердцем были и у Кассано, ему даже операцию делали, кстати де ла Реду тоже делали... О чем это все говорит, футбол - это огромные нагрузки для организма,особенно на сердце, и далеко не каждый сможет их выдержать, поэтому очень важно с детско-юношеских лет тщательно обследовать сердце и выявлять проблемы, что спасет жизнь не одного человека... Да, они зарабатывают кучу денег, но каждый ли сможет выдерживать такие нагрузки (плюс травмы) годами?
А ещё Дани Харке из Эспаньола. Не на поле, но тоже из-за сердечного приступа в 26 лет умер.
miggel
miggel
04 сентября 2017 в 19:48
Автор также забыл упомянуть про Антонио Пуэрту из Севильи, который считался одним из главных талантов Испании, например де ла Ред - также считался одним из самых талантливых хавов Европы, но из-за проблем с сердцем вынужден был завершить карьеру в 25 лет, здоровье и жизнь дороже, сейчас он работает тренером в структуре Реала. Вроде проблемы с сердцем были и у Кассано, ему даже операцию делали, кстати де ла Реду тоже делали... О чем это все говорит, футбол - это огромные нагрузки для организма,особенно на сердце, и далеко не каждый сможет их выдержать, поэтому очень важно с детско-юношеских лет тщательно обследовать сердце и выявлять проблемы, что спасет жизнь не одного человека...
Да, они зарабатывают кучу денег, но каждый ли сможет выдерживать такие нагрузки (плюс травмы) годами?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
04 сентября 2017 в 19:48
Болельщики ЦСКА помнят великолепную игру Сергея Перхуна, вратарь от бога. Вечная память ему.
parallels
parallels
04 сентября 2017 в 19:42
антонио пуэрта
sir_Alex
sir_Alex
04 сентября 2017 в 19:38
При современном развитии медицины проблемы с сердцем должны диагностировать на ранних стадиях. А вот, поди ж ты...
смещной
смещной
04 сентября 2017 в 19:29
О Миклоше Фехере автор забыл?
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