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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
20:00 сегодня Вильярреал -:- Астана
20:00 сегодня Копенгаген -:- Локомотив М
20:00 сегодня Славия П -:- Маккаби ТА
20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
20:00 сегодня Янг Бойз -:- Партизан
20:00 сегодня Аустрия В -:- Милан
20:00 сегодня Риека -:- АЕК
20:00 сегодня Аталанта -:- Эвертон
20:00 сегодня Аполлон -:- Лион
20:00 сегодня Хоффенхайм -:- Брага
20:00 сегодня Истанбул -:- Лудогорец
20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
22:05 сегодня Витесс -:- Лацио
22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
22:05 сегодня Заря -:- Остерсандс
22:05 сегодня Герта -:- Атлетик Б
22:05 сегодня Црвена Звезда -:- БАТЭ
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43 тысячи комментариев о футболе. А вам слабо?

сегодня, 02:43

Что скрывать, все мы любим почитать комментарии, лайкнуть наиболее смешные, а иногда и сами что-то черкануть. Более того, многие ради комментариев и посещают «Соккер.ру».

А как обстоят дела с самыми активными производителями комментариев на Soccer.Ru и теми, кто их мотивирует лайками? Наша новая «фича» позволит разобраться в этих вопросах поподробнее.

Сразу ссылка для самых нетерпеливых - https://www.soccer.ru/users-rating.

Ничего сверхъестественного там, конечно, искать не стоит (разве что невероятные показали пользователей первых страниц), но хотя бы раз ознакомиться будет любопытно.

Итак, глобально четыре рейтинга - комментарии, лайки, подписки и бонусом - объекты футбольной карты.

Комментарии 

Тут безоговорочный лидер Санчо Панса с показателем 43.805! А еще лучше прописью и капс локом - СОРОК ТРИ ТЫСЯЧИ ВОСЕМЬСОТ ПЯТЬ КОММЕНТАРИЕВ! И за время написания этой заметки, скорее всего, прибавится еще пара десятков. Интересно, сколько это в пересчете на книги? Думаю, многие классики остались бы позади. В анкете у Санчо написано, что «футбол это та вещь, которая может мирить людей и их объединять». Что ж, не будем спорить с человеком, который больше всех общается на тему футбола.

На втором и третьем месте с примерно равными показателями еще два армейских болельщика - RussianHorse и cska plus. Воистину, Гинер все купил! Кроме нормального нападающего.

Что касается комментариев, то также имеется статистика по полученным ответам и популярным комментариям. Возглавляют их соответственно блогер Супер Лелька и матерый тролль spartach n1.

Лайки

По поставленным лайкам за отметку 70.000 уже давным-давно переступили SpartakАдекватжменя семечек и RussianHorse. Думается, с кармой у этих ребят все должно быть в порядке.

А вот в рейтинге полученных лайков и самых популярных комментариев ребятам оказалось тяжело конкурировать c барышнями. На первых местах соответственно все та же Супер Лелька и Блоссия, получившая за один из своих комментариев одобрение от 363 зарегистрированных пользователей - серьезная цифра для пользователя на тематическом сайте!

Подписки

Развивающееся направление сайта, поэтому таких гигантских цифр тут, конечно, нет. Но стоит отметить, что по данному показателю Месси превзошел Роналду, но вкупе с Зиданом, который обосновался на третьем месте, уже у «Реала» появляется численное преимущество.

Побольше подписок на пользователей сайта, в сумме их уже набралось 7868. Что касается конкретных имен, то первые два места неоднозначны (но это личное мое мнение), а вот далее идет много известных пользователей, многие из которых оставляют под материалами действительно интересные мысли.

Бонус

Ну и в заключение совсем молодой раздел, который пока даже не успели сделать для нового дизайна, но для любителей «выездов» вещь полезная и в некотором роде уникальная. Речь конечно же о футбольной карте (ссылка пока актуальна только в старом дизайне). Рейтинг выводится только тем, кто отметил посещенным хотя бы один объект (например, стадион любимой команды). Посещенные места Вы можете скрыть от других пользователей, так что смелее, развивайте свою футбольную географию, полторы сотни болельщиков уже успели отметиться.

З.Ы. Пересчитываются рейтинги не реже раза в сутки.

АВТОР
Mikki
БЛОГ
Дерзкая администрация
Работа сайта
Источник: Soccer.RuФото: Светлана Бекетова
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Все комментарии
LOpp
сегодня в 14:22
количество комментариев учитывается явно не с момента регистрации на сайте? а с какой-то определенной даты.
Когда в 2008г. зарегистрировался на Соккере, на сайте не было ни каких Санчо Панчей и Рашин Херсев.
Был Севастополь, который почти в каждой новости отписывался, за день 2-3 сотни комментов точно писал))
Ekkimukk ответил Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:10
Duda Gigolaev Osetin:
Сделайте поиск ! Как понять, на каком месте я нахожусь??? Сколько у меня комментариев? Я же не могу все 700 страниц перелистать
В скором времени, в личном профиле появится статистика из таблицы рейтинга и возможно ссылки.
Спасибо за ваше предложение. Вполне вероятно, что поиск может появиться, но только в том случае, если это не будет сильно сказываться на работоспособности нашего сервера.
Mikki ответил D.vil
сегодня в 14:07
D.vil:
За что же вы так Сережу?)) Матерый тролль... Очень адекватный человек, в отличии от многих;)
Тут "матерый" скорее как комплимент) Не матерые в бане сидят.
D.vil
сегодня в 14:05
За что же вы так Сережу?)) Матерый тролль... Очень адекватный человек, в отличии от многих;)
RussianHorse ответил sir_Alex
сегодня в 14:03
sir_Alex:
Алессиос, рашнхорс и цска+, похоже, совсем не спят, хе-хе!)))
Лол, у тебя всего на 2000 меньше.
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:23
Нашел себя, но путем сложных математических подсчётов) сделайте поиск удобнее
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:21
Сделайте поиск ! Как понять, на каком месте я нахожусь??? Сколько у меня комментариев? Я же не могу все 700 страниц перелистать
Казанский ответил RussianHorse
сегодня в 13:18
RussianHorse:
Почему у меня нету доступа к странице?
Чтобы там все не загадил)))
Ekkimukk ответил RussianHorse
сегодня в 12:56
RussianHorse:
Почему у меня нету доступа к странице?
Добрый день.
Данная функция доступна для новой версии сайта.
Cules2013
сегодня в 12:51
Спасибо, конечно, что прорекламировали свои рюшечки на сайте, но к сожалению, а может и к счастью, это ничего не значит. В реальной жизни, имеется ввиду. Абсолютно абстрактные вещи, как, например, "тыща" друзей в ВК, которых вы, по-факту, и не знаете. Дофаминовые наркоманы)
Во всех топах полно неадекватов, троллей, которые строчат комменты ни о чём днём и ночью, и с других акков сами себя и лайкают.
Соккер очень удобный сайт, хорошая площадка для постов и обсуждений, но неадекватов здесь более половины зарегевшихся.
RussianHorse
сегодня в 12:46
Почему у меня нету доступа к странице?
moralesoul
сегодня в 12:02
А комментарии под пост про комментарии где?))
sir_Alex
сегодня в 12:01
Алессиос, рашнхорс и цска+, похоже, совсем не спят, хе-хе!)))
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