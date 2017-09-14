43 тысячи комментариев о футболе. А вам слабо?

Что скрывать, все мы любим почитать комментарии, лайкнуть наиболее смешные, а иногда и сами что-то черкануть. Более того, многие ради комментариев и посещают «Соккер.ру».

А как обстоят дела с самыми активными производителями комментариев на Soccer.Ru и теми, кто их мотивирует лайками? Наша новая «фича» позволит разобраться в этих вопросах поподробнее.

Сразу ссылка для самых нетерпеливых - https://www.soccer.ru/users-rating.

Ничего сверхъестественного там, конечно, искать не стоит (разве что невероятные показали пользователей первых страниц), но хотя бы раз ознакомиться будет любопытно.

Итак, глобально четыре рейтинга - комментарии, лайки, подписки и бонусом - объекты футбольной карты.

Комментарии

Тут безоговорочный лидер Санчо Панса с показателем 43.805! А еще лучше прописью и капс локом - СОРОК ТРИ ТЫСЯЧИ ВОСЕМЬСОТ ПЯТЬ КОММЕНТАРИЕВ! И за время написания этой заметки, скорее всего, прибавится еще пара десятков. Интересно, сколько это в пересчете на книги? Думаю, многие классики остались бы позади. В анкете у Санчо написано, что «футбол это та вещь, которая может мирить людей и их объединять». Что ж, не будем спорить с человеком, который больше всех общается на тему футбола.

На втором и третьем месте с примерно равными показателями еще два армейских болельщика - RussianHorse и cska plus. Воистину, Гинер все купил! Кроме нормального нападающего.

Что касается комментариев, то также имеется статистика по полученным ответам и популярным комментариям. Возглавляют их соответственно блогер Супер Лелька и матерый тролль spartach n1.

Лайки

По поставленным лайкам за отметку 70.000 уже давным-давно переступили SpartakАдекват, жменя семечек и RussianHorse. Думается, с кармой у этих ребят все должно быть в порядке.

А вот в рейтинге полученных лайков и самых популярных комментариев ребятам оказалось тяжело конкурировать c барышнями. На первых местах соответственно все та же Супер Лелька и Блоссия, получившая за один из своих комментариев одобрение от 363 зарегистрированных пользователей - серьезная цифра для пользователя на тематическом сайте!

Подписки

Развивающееся направление сайта, поэтому таких гигантских цифр тут, конечно, нет. Но стоит отметить, что по данному показателю Месси превзошел Роналду, но вкупе с Зиданом, который обосновался на третьем месте, уже у «Реала» появляется численное преимущество.

Побольше подписок на пользователей сайта, в сумме их уже набралось 7868. Что касается конкретных имен, то первые два места неоднозначны (но это личное мое мнение), а вот далее идет много известных пользователей, многие из которых оставляют под материалами действительно интересные мысли.

Бонус

Ну и в заключение совсем молодой раздел, который пока даже не успели сделать для нового дизайна, но для любителей «выездов» вещь полезная и в некотором роде уникальная. Речь конечно же о футбольной карте (ссылка пока актуальна только в старом дизайне). Рейтинг выводится только тем, кто отметил посещенным хотя бы один объект (например, стадион любимой команды). Посещенные места Вы можете скрыть от других пользователей, так что смелее, развивайте свою футбольную географию, полторы сотни болельщиков уже успели отметиться.

З.Ы. Пересчитываются рейтинги не реже раза в сутки.