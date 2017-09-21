Первые легионеры. Робсон и компания

Сегодня отмечает день рождения Луис Робсон – первый легионер из дальнего зарубежья в истории «Спартака». «Соккер.ру» вспомнил других первопроходцев в российских клубах.

Сейчас иностранцы в отечественных командах – обыденность, но еще двадцать лет назад все было совершенно иначе, и приезд футболистов из дальнего зарубежья считался настоящим событием. Предлагаем вспомнить первых легионеров, игравших в чемпионатах России. Представителей стран, входивших в состав Советского Союза, оставляем без внимания – рассказ именно о тех, кто приехал издалека и никогда не был нашим соотечественником.

«Крылья Советов». Теньо Минчев (Болгария, 1989) = 33 матч

Знаковый легионер в истории отечественного футбола, строго говоря, первый в истории. Теньо Минчев поиграл за «Крылья Советов» еще в чемпионате СССР, в Самаре он оказался уже в солидном возрасте, за волжан провел последний сезон в своей карьере в возрасте 35 лет. Правда, выступал по второй лиге советского первенства, не в элите, но свой след в самарском клубе оставил. Таким образом, легионеры, присоединявшиеся к «Крылышкам» уже во времена чемпионатов России, были уже преемниками Минчева-первопроходца.

«Локомотив». Дейл Малхолланд (США, 1990) = 6 матчей, 1 гол

Первый легионер «Локомотива» тоже успел отметиться еще в союзном первенстве, причем вы удивитесь – это был американец. Дейл Малхолланд еще в середине 80-х, когда началась Перестройка, загорелся идеей обмена спортсменами между СССР и США. Свою мечту полузащитник осуществил в 1990 году, когда оказался в «Локомотиве», который выступал в первой союзной лиге. Малхолланд провел за железнодорожников под руководством Юрия Павловича Семина 6 матчей и даже отметился голом.

«Жемчужина». Ассаф Аль-Халифа (Сирия, 1994) = 21 матч, 6 голов

Ассаф – первый футболист из дальнего зарубежья в высшем дивизионе чемпионатов России. Аль-Халифа регулярно входил в тройку лучших бомбардиров чемпионата Сирии и выигрывал это соревнование, регулярно вызывался в национальную сборную, а в «Жемчужину» попал во многом случайно. Сочинцы проводили товарищеский матч в Дамаске, и тренеру Арсену Найденову понравился стиль форварда. Ассаф ответил согласием на предложение российской команды, и в 21 матче за «Жемчужину» забил 6 голов. В 1998 году сириец возвращался в Сочи, но результативно выступал только за дубль.

«Локомотив» (Нижний Новгород). Да Силва (Бразилия, 1995) = 7 матчей, 1 гол и Жуниор (Бразилия, 1995) = 12 матчей, 1 гол

Эти славные ребята – первые бразильцы в чемпионате России, которые получили прозвище «пляжники» из-за низкого класса, однако Валерий «Борман» Овчинников впоследствии защищал своих бывших подопечных – мол, они были вполне себе профессиональными футболистами, просто не самыми мастеровитыми. Показательно, что после выступлений в Нижнем Новгороде футбольные судьбы обоих легионеров покрыты мраком. Как минимум, это говорит о том, что на профессиональном уровне они больше не выступали.

«КАМАЗ-Чаллы» (Набережные Челны). Бадран Аш-Шагран (Иордания, 1995-1997) = 24 матча и Аднан Аш-Шебат (Иордания, 1995-1996) = 6 матчей

Вот таких необычных легионеров в чемпионат России привез в середине 90-х КАМАЗ. Оба – уважаемые футболисты в своей стране, имеющие по нескольку десятков матчей за национальную команду. Аш-Шагран задержался в Набережных Челнах на три года, Аш-Шебат сдался быстрее, так как имел меньше игровой практики.

ЦСКА. Леонидас (Бразилия, 1996) = 13 матчей, 7 голов

Летом 1996 года ЦСКА внес в заявку двух первых легионеров из дальнего зарубежья – бразильцев Самарони и Леонидаса, которых пригласил Александр Тарханов. Хронологически первым дебютантом стал Леонидас, впервые появившийся на поле в матче с «Уралом» 3 августа и сразу забил гол, Самарони провел первую игру за армейцев три дня спустя. Леонидас выделялся своим техническим оснащением, но оказался капризным и подверженным травмам парнем. После ЦСКА поиграл в «Торпедо», а затем транзитом через португальскую «Бенфику» оказался в Первом Дивизионе, где тульский «Арсенал» жаловал бразильцев.

«Спартак». Луис Робсон (Бразилия, 1997 – 2001) = 148 матчей, 41 гол

В 1996 году агент Робсона вел переговоры с тульским «Арсеналом», выступавшим в Первом Дивизионе, впоследствии в этой команде образовалась обширная бразильская колония. Однако Луис к ней не присоединился, он уехал в Португалию, где не сумел себя проявить, а летом 1997 года оказался в сильнейшем клубе России – «Спартаке», став «первым из дальних» в народной команде. Поначалу над корявой техникой бразильца и непониманием изысков спартаковской игры только посмеивались, но Олег Романцев сумел в кратчайшие сроки вылепить из Робсона приличного нападающего, который вписался в ансамбль, забивал в чемпионате России и в Лиге чемпионов, стал своим в доску парнем в команде и получил прозвище Максимка. По числу титулов Луис – самый успешный игрок «Спартака», он пятикратный чемпион России и обладатель Кубка страны.

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«Динамо» (Москва). Лаки Изибор (Нигерия, 1998 – 2000) = 62 матча, 8 голов

«Счастливчик» Изибор приехал в «Динамо» в 1998 году в аренду из итальянской «Реджаны». Физические данные у нигерийца были отменные, но проблемы с техникой, принятием решений и элементарным пониманием футбола бросались в глаза. Несмотря на это, Изибор провел полсотни матчей в чемпионате России и отметился пятью голами. Лаки уже нет в живых: в 2013 году он скончался после непродолжительной болезни, которая оказалась смертельной из-за ослабленного ВИЧ иммунитета.

«Ростсельмаш» («Ростов»). Идрис Харуна (Нигерия, 2001) = 5 матчей

Этот нигериец вошел в историю ростовского клуба как первый иностранец из-за пределов бывшего СССР, сыгравший за команду с берегов Дона. На поверку оказалось, что Идрис не вполне соответствует уровню «Ростсельмаша», поэтому всего через несколько месяцев получил вольную и попытался заиграть в Швейцарии, но тоже без особого успеха.

«Зенит». Милан Вьештица (Сербия, 2002 – 2006) = 94 матча, 2 гола

Сейчас «Зенит» невозможно представить без иностранцев в составе, но питерцы воздерживались от приглашения легионеров из дальнего зарубежья дольше многих отечественных клубов. Первопроходцем стал серб Милан Вьештица, который оказался на «Петровском» в одно лето со своими соотечественниками Предрагом Ранжеловичем и Владимиром Мудриничем. Вьештица провел в составе «Зенита» четыре года, немного не дотянул до сотни матчей, а всю последующую карьеру, не считая короткой отлучки в «Партизан», провел в России. Выступал за «Ростов», «Шинник», «Жемчужину», «Урал» и питерское «Динамо».

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Помните первых легионеров в других отечественных командах? Расскажите о них в комментариях!