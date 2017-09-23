​Подсудить не могут! Провальный арбитраж в матчах «Спартака»

Кризис «Спартака» только в прессе – говорит руководство футбольного клуба, а «Соккер.ру» обращает внимание, что даже когда чемпиону дарят шансы – получается нелепо.

Сезон 2016/17. Как арбитры влияли на чемпионство «Спартака»

Делаем акцент на самые знаковые события, которые помогут выяснить, вытащили ли арбитры «Спартак» к титулу? Или теории конкурентов пустые и не имеют под собой оснований? Ведь были те же выездные погромы – доказательства, что не всегда «красно-белые» при прочих равных могут заработать три очка после подарка судьбы.

Первый круг. Крутится маховик воспоминаний, первым на ум приходит легендарный матч «Зенита» и «Спартака». Счет 4:2, правильно назначенные пенальти в ворота москвичей, но странные решения Иванова, когда гости могли отыграться. Позже легендарно отработал специалист по пенальти Николаев в прошлогоднем дерби «Спартака» и «Локомотива». Защитникам будущих чемпионов позволяли в собственной штрафной площади нарушать правила без наказания и реакции арбитров. Таких эпизодов собралось три, у ворот Гильерме – еще один, уже в пользу «Спартака». Судьи не любят «Локомотив» или обожают их соседей? Трудно сказать, ведь если суммировать первый круг, то получим десять матчей из пятнадцати спартаковских со скандалами.

В трех случаях «Спартак» выиграл в матчах, где в ворота его соперника могли поставить одиннадцатиметровые. Один раз такой эпизод проморгали, и Каррера потерял очки. Но в целом баланс в пользу «красно-белых» - арбитры чаще допускали мелкие или грубые огрехи в их пользу. При этом разница таких решений, способных повлиять на результат игры небольшая – 8 ошибок в пользу «Спартака» и 7 – за соперников. Также учитывайте, что 3 ошибки в пользу соперников не повлияли на результат. Первый круг «Спартак» завершил на первом месте, опережая «Зенит» на шесть пунктов. Если предположить, что все судейские решения, способные повлиять, смогли бы изменить результаты, то у лидера надо отнять семь пунктов, но и у «Зенита» - потенциальная потеря двух баллов против «Спартака». Разница с +6 могла быть +1.

Второй круг. Второй круг начался с того, что «Спартаку» фортуна вернула должок – Левников назначил пенальти в пользу «Крыльев Советов» за фол за штрафной – так начался погром. Правда, не сказать, что «красно-белых» посадили на свисток, скорее сами виноваты. Потом случился второй матч со скандальным судейством против «Рубина» - с грубыми фолами без наказаний и странным удалением Набиуллина. Дальше борцовские приемы защитников против игроков «Оренбурга» - в прошлом сезоне, если собрать, было много эпизодов, где обороне «Спартака» позволяли бороться на грани фола. В любом таком эпизоде судья мог назначить пенальти, но не делал этого.

Во втором круге в матче «Спартака» и «Зенита» на счет повлияло решение не назначать пенальти в ворота москвичей после игры рукой Комбарова – тут чемпиону крупно повезло, счет был 1:0, игру могли перевернуть. Позже контрольно-квалификационная комиссия признала ошибку арбитра. А вот ЦСКА проиграл благодаря своему защитнику Васину в дерби. Поскольку после той победы «Спартак» уже было не догнать, нет смысла учитывать мелкие эпизоды в последующих матчах. В сухом остатке у нас из пятнадцати поединков шесть матчей со скандалами. Против десяти в первом круге, как помним. По спорным решениям арбитров: пять в пользу «Спартака» и лишь два – в пользу соперников. В первом круге «красно-белые» могли потерять шесть пунктов при другом судействе, то во втором круге можно отнять восемь пунктов, а добавлять нечего.

Вердикт четкий – из тридцати матчей «Спартака» в чемпионском сезоне в шестнадцати поединках были претензии к арбитрам. Много скандалов, речь о судьбе сразу 14 пунктов разницы. Если бы «Спартак» не собрал хотя бы половину – ЦСКА мог стать чемпионом. Но чемпионским «красно-белым» везло, арбитры их не унижали, не считая одного выездного матча.

Сезон 2017/18. Новые приключения арбитров в матчах «Спартака»

В новом сезоне чудить судьи начали в первой же игре российского сезона.

Игра против «Локомотива». Семин прав – решение Безбородова повлияло на ход и результат решающего и единственного матча за Суперкубок России-2017. Трофей достался «Спартаку» в игре, где забил Луис Адриано, который наиграл на вторую желтую в эпизоде с Тарасовым. При этом были эпизоды в штрафной площади «Локомотива», когда Безбородов мог, но не назначал пенальти. Комбаров назвал судейство хорошим, Семин был возмущен. Скандал? Скандал, как по эпизодам в штрафной, так и по прощению Луиса Адриано.

Игра против «Динамо». В первом туре у «Спартака» был приличный первый тайм – на фоне провала москвичей после дебютного прессинга. И были вопросы к арбитру. Если борьбу Промеса перед голом еще можно понять – смял защитника, то вот до голевой атаки был фол на Бечирае со стороны Кутепова. Илья славится такими зацепами, эпизод вроде бы мелкий, а повлиял. А вот в момент паса на Луиса Адриано не было офсайда, защитник не успел убрать ногу. Гол Бечирая, игру руками и мелкие эпизоды тоже можно спорить – следовательно, скандал налицо, а «Спартак» рисковал потерять даже ничью.

Игра против «Локомотива». Снова дерби с «железнодорожниками», на этот раз в чемпионате. И тут арбитр Еськов принимает спорное решение против чемпиона, повлиявшее на ход дикого матча. Результат игры – 3:4, вряд ли стоит сетовать строго на арбитра, если столько «привозили», но факт налицо – Алексея Миранчука могли удалить за грубую игру против Глушакова. Здесь, как и в случае с победным матчем против «Арсенала», когда «Спартак» претендовал на пенальти и не получил его, можно зафиксировать – порой судьи ошибаются не в пользу «красно-белых». Но в этом сезоне они редкие, ведь в противном случае «Спартак» был бы в зоне вылета рядом с «Анжи».

Игра против «Тосно». «Спартаку» в дебюте дали шанс забить, хотя его игрок находился в офсайде. Удаление Шахова – спорное, поскольку Роша не владел мячом и мог проиграть забег вратарю. А если это не лишение явной возможности забить, то и не фол последней надежды. Плюс бразилец симулировал – упал картинно. А когда Кутепов и Петкович валили шустрых форвардов «Тосно», симуляций не было. Арбитр спас «Спартак» от позорного поражения в большинстве? Кто его знает, ведь потом не спас от ничьей – Заболотный забил из офсайда. Ужасная игра «Спартака», ужасное судейство – уже как обычно. Арбитру поставили «двойку».

Игра против «Анжи». После матча взял слово босс махачкалинцев: «По-моему, „Спартак“ привыкает к тому, что их судят „хорошо“, это неправильно. Нужно судить то, что есть. И офсайда не было, когда его судья зафиксировал». И Скрипченко был возмущен: «Пенальти в начале игры высосан из пальца. Давать такое преимущество „Спартаку“ в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее». Но даже если не делать громких заявлений, получаем странный пенальти в ворота «Анжи» - Джано легкий, в любом единоборстве упадет, но не каждая борьба – повод для пенальти. Также по ходу первого тайма боковой сорвал атаку «Анжи» свистком об офсайде, которого не было.

Поскольку матч был непростым для фаворита из-за его обороны и реализации, то любая мелочь могла стать решающей. 11 туров – 4 странных матча плюс Суперкубок. «Спартак» и судейские скандалы – близнецы-братья. И это еще против «Зенита» не было повода Вилкову себя показать.

Вопрос дня. Что происходит с арбитрами в матчах «Спартака»?

Трагикомичная складывается ситуация. Арбитры порой принимают важные решения в пользу «Спартака», допуская грубые и необъяснимые ошибки. При этом комизм для конкурентов в том, что даже благосклонность фортуны «красно-белым» далеко не всегда помогает победить. Зато количество диких решений именно в матчах «Спартака» зашкаливает, и пора убирать скандалы из уравнения. За целый прошлый сезон, когда свистки прямо влияли на судьбу титула, собралось немало ляпов.

И в нынешнем чемпионате бардак – действующего золотого медалиста вроде как пробуют спасти от позора, а получается так «удачно», словно задача у защиты Карреры не допустить атаку пять в один. Руководители судейского корпуса могут хвастаться, что теперь меньше двоек ставят подопечным? Но когда говорим о «Спартаке», то арбитраж во многих его играх иначе как провальным не назвать. Скверно выходит. От первого поединка – за Суперкубок против «Локомотива», до последних – против «Тосно» и «Анжи».

Чемпионов так нелепо подталкивают к преимуществу - как утверждают конкуренты, что лучше бы «Спартак» проигрывал с достоинством. Но когда так судят в матчах москвичей, на что рассчитывать остальным? Наблюдаем кризис искусства художественного свиста, культивированного прежними чемпионами из Москвы и Санкт-Петербурга? Пока непонятно, но вы видите – даже в матчах «Зенита» и ЦСКА легко встретите адекватный подход арбитров к фавориту, хотя раньше всякое бывало.

А вред репутации «Спартака» наносят даже без трех пунктов в таблицу. Зато спорные решения арбитров в пользу «красно-белых» их расхолаживают. В первом тайме на «Петровском» спартаковцы аплодировали удалению Шахова, а в конце матча подарили форвардам «Тосно» камбэк вдесятером, на который повлиял тот же боковой судья, что подсказал главному гнать защитника хозяев с поля. Ирония судьбы?

Плюс ко всему, хотя много лет в «Спартаке» говорили о судейских заговорах, сейчас, когда зачастили спорные решения в их пользу, никто из клуба не протестует против низкого качества арбитража. Без комментариев? Лицемерно получается, прямо как заявления, что у чемпионов все в порядке.