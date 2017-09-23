Не могут, когда это нужно. Влияние Монтеллы на результаты «Милана»

Блогер «Соккер.ру» Евгений Сергиенко рассуждает на тему невнятной игры «Милана» в матчах с принципиальными соперниками.

В летнее трансферное окно взорвал все информационные сайты итальянский «Милан», который, благодаря китайским инвесторам, должен был стать конкурентоспособным и на просторах Италии, и на европейской арене, причем, несмотря на то, что к Лиге Европы команды из Серии А относятся не слишком серьезно. Однако «россонери» сейчас в таком положении, что им не стоит перебирать престижные и не престижные награды, поэтому, по словам тренера и лидеров коллектива, «Милан» нацелен на победу во всех турнирах, где принимает участие.



Пока ПСЖ и их соратники по банковским счетам покупали двух-трех игроков за 250+ миллионов евро, «красно-черные» на эти средства запаслись чуть ли не целой командой. Пусть ни один из новичков из модной столицы Италии не стоил сто миллионов, но, судя по некоторым фамилиям, необходимо сказать, что «россонери» посчастливилось получить крутых футболистов по низким ценам. Чего только стоит оборонительный дуэт Рикардо Родригеса и Леонардо Бонуччи. По подписаниям у «Милана» все нормально, и товарищеские матчи августа позволили считать «красно-черных» одним из фаворитов Серии А.



Разгромы в «не статусных» матчах, в играх против слабых соперников, куча голов в ворота не именитых коллективов подняли в клубе боевой дух и усилили благоприятную атмосферу. Капитаном новоиспеченной команды сделали Лео Бонуччи. Итальянский защитник, повидавший на своем веку многое, прекрасно должен справиться с ролью духовного лидера для молодежи.



К сожалению, на деле все не так здорово, как об этом думалось месяц назад. Сейчас активный европейский календарь подводит многие коллективы, но среди остальных конкурентов Серии А «Милану», пожалуй, жребий улыбнулся больше. Простые соперники на стартовом отрезке календаря должны были бы подарить «красно-черным» максимальное количество очков. Однако ожидалось одно, а получилось как всегда, ведь подопечные Монтеллы теряли баллы там, где это совсем не нужно. Кроме того, последнее поражение от набравшей ход «Сампдории» показывает, что сейчас Винченцо имеет трудности при ротации и выборе футболистов основы на игры разной важности.



Если учитывать все официальные матчи, которые провел клуб в этом сезоне, то можно сделать вывод, что по-настоящему серьезные игры (2 поединка) «Милан» провалил. В игре против «Лацио» все началось с пенальти, а дальше, создавалось впечатление, что «красно-черные» забыли и про атаку, и про оборону. Перепасовываясь в середине поля, они ничего толкового не создавали у ворот «орлов», при этом пропуская опасные моменты. А позже тот вечер стал сольным концертом Чиро Иммобиле. Итальянская пресса сразу же начала критиковать тренера, думая, что причиной провала в такой важной и принципиальной игре против столичного коллектива стала неудачно подобранная тактическая схема 4-3-3 с Борини, Кутроне и Сусо в атаке. Причем больше всего досталось от журналистов первым двум, а Сусо публика хвалит, сравнивая его манеру игры с Иско (немного преувеличивают).



Пока неизвестно, какие камни в огород Монтеллы будут кидать итальянские издания после поражения от «Сампдории», но самый яркий промах Винченцо – это отсутствие Чалханоглу в старте. Тренер «Милана» предпочел схему 3-5-2, и дуэт турка с Калиничем выглядел бы более мощным и угрожающим. Вообще, Винченцо не воспользовался всем арсеналом, который у него был, хотя их сегодняшние соперники доказали, что они способны отобрать очки у любого коллектива, который плохо готовился на матч.



За весь поединок атака «Милана» нанесла 6 ударов по воротам «Сампдории», когда хозяева обстреливали юного Джиджи в два раза чаще и получили заслуженное вознаграждение. Кто смотрел игру, должен согласиться, что у «россонери» не было явных моментов для взятия ворот. С чем они приехали в Геную – не понятно. Кто знает, возможно Монтелла захочет сделать ставку на Лигу Европы.



Вновь расстроили Бонуччи, Кессье, Абате, Бонавентура и Билья. Когда у всего коллектива не клеится игра, тяжело выбрать лучшего, однако исключения бывают. В «Милане» этим игроком является старательный и отчаянно работящий на команду Рикардо Родригес.



Безусловно, сезон только начался, но тревожит тот факт, что два ответственных матча из двух провалились, при этом, «красно-черные» еще не мерились силами с остальными итальянскими грандами. Даже обновленный состав – не гарант успеха, а гарантом должен выступать наставник, удачно управляющий коллективом.