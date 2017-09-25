Почему «Спартак» выиграет у «Ливерпуля»

Пессимистичных и реалистичных прогнозов хватает: по всем раскладам «Спартак» не должен побеждать «Ливерпуль». Но «Соккер.ру» находит причины, делающие сенсацию возможной.

Поддержка болельщиков

Очень важно, когда команда чувствует за спиной поддержку десятков тысяч людей и слышит их голоса, это повышает индивидуальную и коллективную ответственность за игру и результат. Результат матча не предсказуем, как и весь «Спартак», но люди на трибунах создадут атмосферу, в которой футболисту с любым менталитетом захочется выиграть, стать кумиром толпы хотя бы на этот вечер. Если смотреть на положение вещей адекватно, у «Спартака» не так много причин огорчить «Ливерпуль», но болельщицкий ресурс занимает одно из главных мест в перечне надежд. За «красно-белых» умеют болеть громко и страстно, главное, делать это без перегибов и не забывать о своей основной цели. Единодушный заряд способен прибавить команде сил, заставить сжать зубы, а брошенный на поле файер – нет, тем более после происшествия в Мариборе и родной клуб подвести под монастырь недолго.

Мотивация, концентрация, настрой, сверхусилия

Большинство проблем «Спартака» в тягостном начале постчемпионского сезона, как уже было не раз сказано, в головах. Или в шеях, с которых до сих пор не сняты золотые медали. «Красно-белые» досрочно выиграли титул, долго праздновали, церемония награждения, во время которой Массимо Каррера демонстративно убрал чемпионскую медаль в карман, и вовсе прошла уже в июле. Это глобальная проблема, которая мешает «Спартаку» относиться серьезно к соперникам на внутренней арене, играть все девяносто минут и не упускать положительные результаты раз за разом. Очевидно, что этот «Ливерпуль» сильнее любой команды, против которой москвичи играли чуть ли не за последние пять лет, со времен встреч с «Барселоной», но на англичан и настрой будет соответствующим, совсем не таким, каким он был в предыдущих матчах РФПЛ. Никто не будет экономить силы и убирать ноги, потому что круче этого – гимна Лиги чемпионов и поединка с именитым соперником на домашнем стадионе, для спартаковцев сейчас ничего быть не может. Гораздо более скромные клубы периодически преподносят сенсации в Лиге чемпионов за счет самоотдачи и самоотверженности. Сегодня «Спартак» должен быть именно таким. Если не в матче с «Ливерпулем» в окружении своих болельщиков, то когда?

Оборона «Ливерпуля»

Да-да, у «Спартака» в обороне тоже чаще всего гостит мрак, но мы же позитив ищем, поэтому указываем на недомогание оппонента, которое на виду и всем известно. «Ливерпуль» в защите часто устраивает буффонады, кто бы там ни играл – Матип, Ловрен или Клаван, центрального защитника топ-уровня в распоряжении Юргена Клоппа нет. Да и за обоими вратарями водятся грешки, место в воротах сегодня займет Кариус. Конечно, ошибками и несогласованностью в обороне «Ливерпуля» не так просто воспользоваться, ведь самая уязвимая часть «красных» скрыта за прекрасной атакой и убедительной полузащитой. «Спартак» не должен быть безрассудным, но обязан быть смелым, если хочет дать бой «Ливерпулю». Для этого нужно добегать до чужих ворот и заставлять тамошних стражей глупить и «привозить». Оборона – априори тонкое место мерсисайдцев, которое нужно попытаться прорвать.

Тактический сюрприз от Массимо Карреры

В «Спартаке» сейчас критикуют всех, тренер не исключение, но у него, как и у подопечных, перед большим матчем должен быть особый настрой и особое вдохновение. В конце концов, Каррера – итальянец, и в ситуации, когда твои воины не в порядке, помимо поднятия боевого духа, не обойтись без военных хитростей. Массимо разговаривал со своим другом Антонио Конте, который наверняка дал пару ценных советов, да и тренерский штаб Карреры не сидел сложа руки. Почему бы «Спартаку» не предстать перед «Ливерпулем» соперником, который читает на два хода вперед, благодаря обстоятельной теоретической подготовке? У «красных» сильнее футболисты, которые в открытом бою могут уничтожить москвичей, «Спартаку» нужна нетривиальная идея от Массимо и ее качественная реализация футболистами на поле. Без грамотной тактики, стратегии и блефа ничего не получится. Чемпионы России должны быть хитрее, если не хотят проиграть.

Удача встанет на сторону «Спартака»

В последние недели «Спартак», мягко говоря, не избалован подарками судьбы. Напротив, получает тумаки и шишки, пребывает в образе вечного страдальца. Постоянно Фортуна поворачивается к «Спартаку» не тем местом, которое принято демонстрировать в культурном обществе, но рано или поздно черная полоса должна закончиться. Или хотя бы взять паузу. Почему бы не в лигочемпионский вечер? Обыграть «Ливерпуль» без везения невозможно, поэтому надежда на то, что «красно-белым» зафартит так, как неоднократно фартило в чемпионской кампании и даже чуточку больше. Футбол – непредсказуемое искусство, в ворота фаворита может влететь какой-нибудь бешеный и нелогичный гол, а зацелованные Ребровым штанги вдруг начнут совершать сэйв за сэйвом, приплясывая рядом с Артемом. Надежду на чудеса и удачу никто не отменял.

«Спартак» vs «Ливерпуль». Цифровая диагностика