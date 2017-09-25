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Почему «Спартак» выиграет у «Ливерпуля»

сегодня, 19:30

Пессимистичных и реалистичных прогнозов хватает: по всем раскладам «Спартак» не должен побеждать «Ливерпуль». Но «Соккер.ру» находит причины, делающие сенсацию возможной.

Поддержка болельщиков

Очень важно, когда команда чувствует за спиной поддержку десятков тысяч людей и слышит их голоса, это повышает индивидуальную и коллективную ответственность за игру и результат. Результат матча не предсказуем, как и весь «Спартак», но люди на трибунах создадут атмосферу, в которой футболисту с любым менталитетом захочется выиграть, стать кумиром толпы хотя бы на этот вечер. Если смотреть на положение вещей адекватно, у «Спартака» не так много причин огорчить «Ливерпуль», но болельщицкий ресурс занимает одно из главных мест в перечне надежд. За «красно-белых» умеют болеть громко и страстно, главное, делать это без перегибов и не забывать о своей основной цели. Единодушный заряд способен прибавить команде сил, заставить сжать зубы, а брошенный на поле файер – нет, тем более после происшествия в Мариборе и родной клуб подвести под монастырь недолго. 

Мотивация, концентрация, настрой, сверхусилия

Большинство проблем «Спартака» в тягостном начале постчемпионского сезона, как уже было не раз сказано, в головах. Или в шеях, с которых до сих пор не сняты золотые медали. «Красно-белые» досрочно выиграли титул, долго праздновали, церемония награждения, во время которой Массимо Каррера демонстративно убрал чемпионскую медаль в карман, и вовсе прошла уже в июле. Это глобальная проблема, которая мешает «Спартаку» относиться серьезно к соперникам на внутренней арене, играть все девяносто минут и не упускать положительные результаты раз за разом. Очевидно, что этот «Ливерпуль» сильнее любой команды, против которой москвичи играли чуть ли не за последние пять лет, со времен встреч с «Барселоной», но на англичан и настрой будет соответствующим, совсем не таким, каким он был в предыдущих матчах РФПЛ. Никто не будет экономить силы и убирать ноги, потому что круче этого – гимна Лиги чемпионов и поединка с именитым соперником на домашнем стадионе, для спартаковцев сейчас ничего быть не может. Гораздо более скромные клубы периодически преподносят сенсации в Лиге чемпионов за счет самоотдачи и самоотверженности. Сегодня «Спартак» должен быть именно таким. Если не в матче с «Ливерпулем» в окружении своих болельщиков, то когда?

Оборона «Ливерпуля»

Да-да, у «Спартака» в обороне тоже чаще всего гостит мрак, но мы же позитив ищем, поэтому указываем на недомогание оппонента, которое на виду и всем известно. «Ливерпуль» в защите часто устраивает буффонады, кто бы там ни играл – Матип, Ловрен или Клаван, центрального защитника топ-уровня в распоряжении Юргена Клоппа нет. Да и за обоими вратарями водятся грешки, место в воротах сегодня займет Кариус. Конечно, ошибками и несогласованностью в обороне «Ливерпуля» не так просто воспользоваться, ведь самая уязвимая часть «красных» скрыта за прекрасной атакой и убедительной полузащитой. «Спартак» не должен быть безрассудным, но обязан быть смелым, если хочет дать бой «Ливерпулю». Для этого нужно добегать до чужих ворот и заставлять тамошних стражей глупить и «привозить». Оборона – априори тонкое место мерсисайдцев, которое нужно попытаться прорвать. 

Тактический сюрприз от Массимо Карреры

В «Спартаке» сейчас критикуют всех, тренер не исключение, но у него, как и у подопечных, перед большим матчем должен быть особый настрой и особое вдохновение. В конце концов, Каррера – итальянец, и в ситуации, когда твои воины не в порядке, помимо поднятия боевого духа, не обойтись без военных хитростей. Массимо разговаривал со своим другом Антонио Конте, который наверняка дал пару ценных советов, да и тренерский штаб Карреры не сидел сложа руки. Почему бы «Спартаку» не предстать перед «Ливерпулем» соперником, который читает на два хода вперед, благодаря обстоятельной теоретической подготовке? У «красных» сильнее футболисты, которые в открытом бою могут уничтожить москвичей, «Спартаку» нужна нетривиальная идея от Массимо и ее качественная реализация футболистами на поле. Без грамотной тактики, стратегии и блефа ничего не получится. Чемпионы России должны быть хитрее, если не хотят проиграть.

Удача встанет на сторону «Спартака»

В последние недели «Спартак», мягко говоря, не избалован подарками судьбы. Напротив, получает тумаки и шишки, пребывает в образе вечного страдальца. Постоянно Фортуна поворачивается к «Спартаку» не тем местом, которое принято демонстрировать в культурном обществе, но рано или поздно черная полоса должна закончиться. Или хотя бы взять паузу. Почему бы не в лигочемпионский вечер? Обыграть «Ливерпуль» без везения невозможно, поэтому надежда на то, что «красно-белым» зафартит так, как неоднократно фартило в чемпионской кампании и даже чуточку больше. Футбол – непредсказуемое искусство,  в ворота фаворита может влететь какой-нибудь бешеный и нелогичный гол, а зацелованные Ребровым штанги вдруг начнут совершать сэйв за сэйвом, приплясывая рядом с Артемом. Надежду на чудеса и удачу никто не отменял. 

«Спартак» vs «Ливерпуль». Цифровая диагностика

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Все комментарии
Алексей Гузман
сегодня в 20:49
Спартак ,к сожалению,может выиграть только во сне! Болеть то будем ,но.....
Михаил Славнов
сегодня в 20:49
Если посмотреть трезвым взгядом, то шансов у спартака никаких.
Интериста ответил stachel
сегодня в 20:48
stachel:
СпаМ сегодня возьмет 3 очка. Чуйка меня никогда не подводит! 4 косаря уже поставил на победу в основное время.
бабло на ветер)
Слава Славкин
сегодня в 20:48
Желаю КБ победы. Надо все-таки честь свою поднять и отряхнуть. Главное, чтобы помнили, что не за ромбик воюют, а за страну.
Интериста ответил stachel
сегодня в 20:47
stachel:
Не переживай! Ливер играет щас не ровно, идет на 5 месте. СпаМ сохранил чемпионский состав (жаль только Промес выпал) и сумасшедшую мотивацию. Уверен СпаМ выиграет этот матч.
    Интериста
    сегодня в 20:46
      ПерекатиПоле ответил pereletnii
      сегодня в 20:45
      pereletnii:
      спартачи хлынут на поле и положат ливеру трешку! в первых рядах будут бежать ловчев с кафельниковым.
      А лидер фратии Панов?
      Александр Северный
      сегодня в 20:40
      У Ливерпуля всего этого, конечно, нет, ну разве что, кроме сюрприза Кареры и болельщиков.
      Jamaican_badboy
      сегодня в 20:32
      Ох давненько я на соккерах перышком не царапал... ох давненько. Но тут, уж простите, дорогуши, повод нарисовался. Мол де автор ажно 5 нетрезвых поводов откуда то понатаскал, согласно которым жрецы секты каррероверцев вкрутят сегодня пистон Ливеру. Да, автор как бы оговорился, что все это возможно при условии появления планеты Нибиру ровняк перед его балконом... но все же вероятность такую он допускает. Забавно. Как бы наша телятя (в данном случае поросёнок) да волка бы съела. Нет, вы подумайте, приснится же такое в свинцовых снах завсегдатая вотрезвителя - Спартак обыграет Ливерпуль! Вы такого на людях то не говорите хотя бы, а то неровен час ожидать вас будет не вотрезвитель, а белые столбы, что б их. То есть это что получается? Тосно вдесятером не хватает минут пяти до 3-х очков, Анжи при ожидаемом противлении судьи недосчитывается двух очков при победной игре, СКА-Хабаровск в конце то концов, будучи тонким, звонким и прозрачным клубом даже по меркам РФПЛ уверенно решает "проблему" промесов, глушаковых и прочих педрошей, уверенно добывая очко (табличное конечно же, ну что вы как дети то сразу не пойми о чем подумали), а Ливерпуль по 5 пунктам должен жидко испугаться. Смешно шутить не запретишь. Хотя, когда причина победы Спартака номер раз - поддержка болельщиков, то многое становится понятно. Нет, автор не в бреду. Он хорошо понимает футбол, просто работа у него такая сегодня - поддержать сектантов. Ну хоть как то! Хоть чем то! Фантазию то никто у нас не отменял, пока не прозвучал свисток.
      SEGUNALEX
      сегодня в 20:30
      Спартаку дай Бог в ничью сыграть!
      Thanthiet
      сегодня в 20:30
      Пожелаю удачи Спартаку ....любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас .
      Groove000
      сегодня в 20:26
      желаю удачи Спартаку, потому что, кроме этого, больше ничто не поможет
      008Maximus
      сегодня в 20:23
      Перёд ЧМ 2018 нужно привыкать к победам
      Дмитрий Роганов
      сегодня в 20:23
      надеемся и верим
      Роман Романов
      сегодня в 20:22
      Только первое - болельщики и последнее - удача и могут помочь.
      DawnOfDestiny
      сегодня в 20:21
      ?
      stachel ответил Levadia
      сегодня в 20:20
      Levadia:
      Вот и я об этом переживаю.
      Не переживай! Ливер играет щас не ровно, идет на 5 месте. СпаМ сохранил чемпионский состав (жаль только Промес выпал) и сумасшедшую мотивацию. Уверен СпаМ выиграет этот матч.
      Коля58 ответил Killabyte
      сегодня в 20:18
      Killabyte:
      Не представляю что защита Спартака сможет сделать с такими игроками как Коутиньо или Фирмино,разве что везти будет невероятно
      В лазарет отправить! Андриано драку спровоцировать как с Смольниковым! )
      Константин Каплий
      сегодня в 20:17
      Потому что Титов купил новый джойстик, кнопки теперь не заедают
      Владимир Петрухин
      сегодня в 20:17
        Levadia ответил Serg3.12
        сегодня в 20:16
        Serg3.12:
        Салах как раз против Комбара будет играть...
        Вот и я об этом переживаю.
        Serg3.12 ответил Levadia
        сегодня в 20:15
        Levadia:
        Дак и я в принципе об этом. Будет Ещенко и Комбаров,опа новый год! Коутиньо с Салахом сделают игру,но будем надеяться на чудо.)
        Салах как раз против Комбара будет играть...
        Killabyte
        сегодня в 20:12
        Не представляю что защита Спартака сможет сделать с такими игроками как Коутиньо или Фирмино,разве что везти будет невероятно
        зигзаг
        сегодня в 20:12
        И Спартак размажут и зенит. Обычное явление клубов из Рфпл из года в год на мировой арене.
        Коля58
        сегодня в 20:12
        Какое чудо? )) О чем Вы! )) Чудо было Анжи не проиграли ))
        Levadia ответил Коля58
        сегодня в 20:10
        Коля58:
        Ставить то некого! )
        Дак и я в принципе об этом.
        Будет Ещенко и Комбаров,опа новый год!
        Коутиньо с Салахом сделают игру,но будем надеяться на чудо.)
        rubin kazzzan
        сегодня в 20:09
        Только чудо и только оно говорит за спартак!
        Serg3.12
        сегодня в 20:08
        Ух ты, пернатые на ветку подтянулись!)
        prophetic
        сегодня в 20:07
        что за наивность, с анжи и тосно справится не можем, а тут ливерпуль собрались победить, как дети малые, мля
        Коля58 ответил Levadia
        сегодня в 20:06
        Levadia:
        Увижу состав,тогда и с удачей будет более-менее ясно.
        Ставить то некого! )
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