Спаситель и обуза. Акинфеев – номер один

Игорь Владимирович – изученный читателями «Соккер.ру» футболист. Тем удивительнее, что до сих пор непонятно, правильный ли он капитан и вратарь для сборной России?

Акинфеев – лучший. Класс голкипера

Об ошибках будет сказано, ведь в сложной дискуссии бессмысленно формировать уголок бездумного фанатизма вратаря, и наоборот – кружок критиков. Но дискуссия на важнейшую для всех поклонников сборной России тему выбора голкипера и капитана национальной команды невозможна без оценки сильных сторон Акинфеева. Все знают, сколько у Игоря матчей в группах ЛЧ с пропущенными мячами. Но в прошлом сезоне у голкипера ЦСКА столько же сэйвов, как у Лунева суммарно за «Уфу» и «Зенит». В новом чемпионате Акинфеев опережает Андрея по спасениям, а количество ударов по их воротам соразмерное. Игорь пропустил больше, но и оборона армейцев «привозила» чаще. В классе вратаря Акинфеева сомнений нет – один из лучших голкиперов России.

Игорь – обуза сборной. Дикие ошибки

Разве важно, как Акинфеев может сыграть в удачный вечер, если обычно за сборную не получается? Видим или попытку спасти, когда сэйвы ничего не значат – как против Уэльса. Или дикие ошибки – тут не столько игру с Южной Кореей надо вспоминать, давно дело было, как ляп на Кубке Конфедераций. Снова и вновь у голкипера не получается себя показать и сыграть идеально именно в сборной. Кроме того, Акинфеев плохо выcтраивает защиту и подстраивает линию под себя. Судить можем из той самой серии в ЛЧ. Игорю как организатору не хватает мастерства, постоянно перекладывает ответственность на защитников, хотя сам не без греха. В результате работа в отрыве от несыгранной обороны лишь увеличивает количество ляпов на выходах и при приеме мячей. Капитану надо доверять, а тут доверия быть не может…

Акинфеев – лучший. Статус и опыт

В сборных статус даже важнее, чем в клубах. Может, команде России нельзя разбрасываться ветеранами? Да и опыт важен! Например, Буффон не всегда играет сильнее всех итальянских голкиперов. В какой-то момент даже юный тезка Доннарумма смотрелся интереснее. Но никто не менял Джанлуиджи в воротах – сборным нужны опорные точки для создания коллектива. Голкипер «Ювентуса» является столбом для спорной сборной Италии имени Вентуры. И Акинфеев должен стать, по задумке Черчесова, формальным лидером команды. Ведь ни сыгранного коллектива, ни толпы опытных мастеров в полевых линиях сейчас не найти. Игорю и положено быть первым вратарем сборной и ее капитаном – по статусу, по заслугам. Так в футболе сборных часто принято.

Игорь – обуза сборной. Появление Лунева

Если в Акинфееве тренер Черчесов видит отражения себя любимого в сборной России на поле, то Игоря не уберут, даже если Андрей следующим летом будет в лучшей форме, чем вратарь армейцев. Но пока не было голкипера, способного сыграть стабильно, разговорам о замене Акинфеева не хватало конкретики. А теперь она есть – появился достойный конкурент. У Лунева второй год выше процент отраженных ударов, речь о растущем вратаре, который учится и адаптируется к новому быстрее, чем Акинфеев. Андрей не боится играть на выходах, заметно точнее прощается с мячом при первых передачах. У вас есть вратарь, который моложе, без груза опустошающих ошибок на душе, с лучшей игрой ногами и более высоким КПД. Зачем вам именно Акинфеев при всем уважении к заслугам? Сборная не ЦСКА, Лунев – повод задуматься и проверить обоих в спаррингах.

Акинфеев – лучший. Необстрелянные конкуренты

При всем уважении к Габулову, он не соперник Акинфееву, хотя и опытный. А вот Лунев – одаренный и спокойный голкипер. Но разве есть гарантии, что Андрей не сбавит, как сбавил Лодыгин, собравший в свое время «сухарей» в еврокубках? На чем строится уверенность, что голкипер «Зенита» окажется мастеровитее, чем проверенный десятилетием большого футбола Игорь? В клубе Лунев – сам рассказывал, стал объектом насмешек тренеров-шутников из-за деревенской вратарской техники. Так что гарантий нет в двух случаях. Вратарям сборной России, такое ощущение, на роду написано подводить – проклятое место в воротах. Акинфеев далеко не первый, кто не смог выручить в важный момент. Лунев равен Игорю по игре, где-то превосходит ветерана, но опыта – ноль. И доверять ему сразу место в финальной части ЧМ без проверочного отборочного цикла – опасно.

Игорь – обуза сборной. Некапитанский подход

Акинфеева не ломают ошибки, поскольку у него железные нервы? Или, может, просто привык, новый ляп воспримет слишком легко? По Игорю трудно сказать, сможет ли когда-то сыграть как непобедимый голкипер в решающей игре сборной. А что, если Игоря разбаловали в клубе, носились там с ним, как с заболевшим грудничком? Если так, то вратарь сможет следующим летом навредить сборной России. Армейцы ведь выбрали странную линию поведения. Они во всем угождали Акинфееву и продолжают так поступать. Игоря в ЦСКА не критикуют, он к этому привык. Да и Черчесов вряд ли полностью доверяет Акинфееву, тренер ведь считает себя лидером сборной – тут к гадалке не ходи. Представить, как Игорь ведет за собой трудно, ведь у него получалось ни в ЦСКА, ни в сборной. Сам играл здорово – бывало, но чтобы тащить за собой – не его манера.

Мнение читателей. Акинфеев - лидер или обуза сборной России?

Редко капитанами национальных сборных выбирают спорных игроков с противоречивой игровой репутацией. Но часто выбирают самых опытных в текущем составе мастеров. Здесь яркое противоречие, поскольку Игорь из первой и второй категорий одновременно. Является вратарем высокого класса, к которому не всегда справедливо придираются. Так сложилось, что Акинфеев допускает грубые ошибки в неподходящий для сборной момент. Его ляпы легко запоминают, а сэйвы быстро забывают, хотя и вторых достаточно.

Стоит ли менять Акинфеева на Лунева – один из самых сложных вопросов о сборной России. Тут нельзя знать, тут надо выбрать и угадать, находясь внутри сборной. Игорь абсолютно точно сильный вратарь. Но, может, пересидел в статусе неприкасаемого для сборной? Пусть в последнее время поведение голкипера ЦСКА словно направлено на искупление грехов, которые приводили к большим ошибкам в прошлом, даже максимально собранный и погруженный в футбол Акинфеев – неоднозначный вратарь. К большому сожалению, нельзя вернуть времена, когда вера в его исключительность не перечеркивалась горьким опытом ошибок трудных.

В 2017-м Игорь выходит на поле, сомневаясь в собственной удачливости. Тройка, семерка и дама, не туз! В результате выбор между опытом и умением главного тренера оценить момент. Ведь Лунева сейчас отличает от Игоря очень важная деталь – Андрей не потерял непогрешимость в глазах напарников. Ни один игрок сборной России не смотрит на Акинфеева, как на спасителя. Все знают – за спиной скрытая угроза. Правильно с появлением Лунева однозначно отдавать пост номер один из-за статуса, если на счету Игоря ошибки куда очевиднее, чем та, которую не простили Филимонову? Или лучше найти другого капитана и поставить на Лунева?