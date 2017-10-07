Вынос мозга. Команда Черчесова во всей красе

«Соккер.ру» понимает тактическую схему сборной России, но выбор кадров и концовка удивляют! Разбираем плюсы, минусы и игру удивительной команды Черчесова.

В защитном трио нужны изменения

Тактически все было единственно верно – тут вариантов попросту нет. А вот кадры подвели, не доиграли до конца на одном уровне. Вышли заряженными, как сказал главный тренер – ушли разряженными. А отдельно удивил выбор Васина по центру тройки. Ганчаренко сто раз убедился, что Виктор на ответственном месте паникует, но Черчесов с альтернативным виденьем футбола. И сегодня защитники сборной скисли в концовке. Кудряшов в плохой для себя форме. Васина редко хватает на целый матч. А один в обороне не воин, даже если речь о Джикии. Плюс Георгий всю игру страховал Самедова и Фернандеса – двух крайне слабых в защите латералей.

Проще говоря, Джикию логично оставить в составе, но надо пробовать других напарников. Конечно, можно заявить, что провалы пришли при крупном счете, то есть хорошие игроки якобы расслабились. Но если их так легко парни из Южной Кореи разрывают, что сделают сборные Месси и Неймара? Надо искать правильную тройку, эта себя дискредитировала концовкой, а отдельные игроки – выступлениями за клубы. Васин и Кудряшов просто не в лучшей форме сейчас. Тут скорее Кутепову можно снова довериться, учитывая неплохой отрезок. Но раз Черчесов думает иначе - Акинфеев снова смотрит на защитников, как на врагов, а болельщики сборной на линию обороны – как на вредителей. Испортили погром 4:0…

Подготовка летаралей пока провалена

Схема «5-3-2» без крайних игроков – бессмысленная. И нельзя ставить на флангах людей, которым в сумме 67 лет – если эти люди не Дани Алвес в квадрате, когда хочешь увидеть быструю и широкую игру. По схеме с тремя беками приходится по одному человеку на сто десять метров бровки, причем из Ерохина и Антона Миранчука так себе подстраховка для крайних игроков – на них тоже нет надежды. Следовательно, Самедов и Жирков постоянно не успевали реагировать на корейский перевод мяча с фланга на фланг. Банальный ход, а срабатывал, хотя на скамейке сидели Фернандес и Рауш – моложе и резче.

Александр и Юрий часто словно делают одолжение, играя за сборную, настолько медленно играют. Зачем? Сегодня Самедову крупно повезло с подачами с углов поля – так будет не всегда, но в целом ветераны разочаровали и огорчили. Но еще страшнее, что когда вышли Рауш и Фернандес – не стало лучше. Тоже впору было хвататься за голову. Если Жирков хотя бы в обороне торчал, вперед ходил редко, а Самедов грубо прозевал атаку лишь на 32-й минуте матча, то Рауш и Фернандес быстренько приняли участие в создании голов Южной Кореи, ведь оба странно выбирали позиции. С другой стороны, Константин и Марио лучше в атаке – надо их опробовать на весь матч!

Кузяев прошел кастинг на роль Денисова

Заметно, что тренеры смотрят матчи «Зенита» - Кузяева заставили копировать Паредеса. Далеко изначально поставили в опорную зону строго по центру, хотя схема позволяла выбрать двух хавбеков практически в линию – как после выхода Тарасова, а еще одного – ближе к тандему нападающих. Но Черчесов изначально рассудил верно. Головин и Зобнин, даже когда вернутся, не смогут отработать чисто в опорной зоне. Из Дзагоева тоже никакой разрушитель. А вот Кузяев в «Тереке» (тогда еще не «Ахмате») работал у Рахимова в опорной зоне, и сегодня сыграл нормально. Не круто, но только в эпизоде с ранней карточкой просчитался. Другое дело, что Ерохин и Антон Миранчук – бессмысленный выбор для старта.

Зачем? Почему? С какой целью? Предположим, эти парни хорошо подготовлены физически. Но толку, если первый в обороне грубоват, а в атаке медлительный, а второй просто потерялся после паса пяткой в дебюте встречи? Ерохин на тридцать седьмой минуте матча так грубо вынес соперника, что еще раз напомнил – опорника не подстрахует в серьезном матче. А элегантный гол Алексея Миранчука объяснил, почему Черчесов допустил тактическую ошибку, заставив его брата Антона, который играет у Семина ближе к атаке, работать в центре с формальной привязкой к флангу. Но в целом, если в будущем правильно помогать Кузяеву в опорной зоне, то получим не худшего опорника – Далер лучше присматривал за защитой, чем потом его коллеги.

Тандем Смолова и Кокорина возможен

До матча правильно рассчитали – Федор и Александр хорошо оставляли друг другу зоны в чужой штрафной. Причем Кокорин работал даже выше, чем Смолов – и это тренеры верно рассудили, ведь карты ударов форвардов показывают, что так и в клубах происходит. Кокорин в «Зените» вбегает во вратарскую площадь за голами, а Федор в «Краснодаре» и сборной пытается связывать линии, он забивает с метров одиннадцати обычно. Конечно, нападающим сложно себя проявить, работая без мяча. Но даже позиционный и тактический вклад, даже смена мест от форвардов подсказывают – их дуэт возможен.

Понравилось, что Смолов и Кокорин пытались создавать моменты из ничего и совсем без поддержки команды. Федор адресовал мяч Александру, сам искал свободные зоны. И стандарты с Южной Кореей в итоге стали противовесом проблем в атаке – тут крупно повезло, что корейский защитник оказался засланным казачком сборной России. Но согласитесь – пока хавбеки так часто теряют мяч и так плохо играют в пас в центре поля, во всей красе показать сильные стороны Смолова и Кокорина невозможно. Счет крупный, должны были выигрывать 4:0 и не издеваться над публикой – такое ощущение, что отдали Южной Корее два кредитных гола, но негатив перекрывает понимание, что тактически Федор и Александр сочетаются благодаря вкладу Манчини, который поменял подход Кокорина.

Выбрали верную схему, но не исполнителей

С первого кадра и в начальных фазах каждой позиционной атаки южных корейцев до перерыва было заметно, как российские сборники стараются четко держаться по схеме «5-3-2». Причем именно с пятеркой оборонцев, а не «3-5-2» с одновременной работой Самедова и Жиркова заметно выше тройки центральных защитников. Так что за позиционную чистоплотность можно сборную Черчесова похвалить – в первом тайме, разумеется. После перерыва, когда появился Тарасов – провальный выбор наставника, то и схему поломали, ведь после всех замен получили ненадежную модель «3-2-4-1», и подтолкнули Южную Корею к ответным голам.

Пора прекращать такие глупые эксперименты. Незачем набирать тактические варианты, пока основную схему не собрали вдумчиво и надежно, как космический корабль. Надо и дальше играть «5-3-2», шлифуя острые края. Вот только в атакующей фазе игры хорошо бы переходить к модели «3-5-2», а с этим были серьезные проблемы. Зато опорник, который открывает атаку, правый центральный, страхующий правого латераля - Джикия, блуждающие центральные полузащитники в стиле Алексея Миранчука, меняющиеся местами форварды – многое по уму было сделано.

Но исполнители на некоторых позициях не потянули. И тут непонятно, зачем Черчесов тратил драгоценное время? Разве не понятно, что Жирков без практики и заметно постарел? Также очевидно, что Ерохин и Антон Миранчук – не под основу ребята. Есть выбор, будут дополнительные кандидаты в центре. Так что тут Черчесову надо думать быстрее, а то снова бесцельно потратил внимание болельщиков – стартовая полузащита больше двух точных пасов отдать не могла. И с заменами промахнулись. Хорошо, что в сборной России был тринадцатый игрок – к болельщикам присоединился южнокореец. Но тут важнее пропущенных голов понимание, что попали в точку со схемой и темпом игры на старте второго тайма.

Добавьте адекватную работу хавбеков и латералей в атаке и обороне при «5-3-2» – получите команду, которая может выиграть не 4:0, но в состоянии вести с Южной Кореей 2:0 без автоголов. Но такая сборная не пропустит в конце, поскольку подготовит правильное сочетание в защите, сможет развить тему с одним опорником по центру и обеспечит Кокорина и Смолова передачами – заметно, что форвардов дважды просить забить мяч не нужно, оба в приличной форме. Против Ирана нужно четко показать, что Черчесов умеет мгновенно делать выводы, ведь это фактически симуляция ЧМ-2018 – играют против двух участников будущего турнира в России через пару дней. Сегодня повезло – завтра надо удачу отработать.