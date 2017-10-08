Промес – зритель, Адвокат – прогнозист

Экс-тренер сборной России попал в историю – не поверил, что шведы выиграют 8:0, а те выиграли! О том, почему футбольная Голландия не сыграет в России – на «Соккер.ру»

Причина № 1. Отсутствие сильных тренеров

Не забываем, что в Голландии с футбольной смекалкой был полный порядок, ведь там выдумали современный футбол. История похожа на доведение до ума «тики-таки». Кройф подарил идеи Гвардиоле, а Хосеп, когда сам стал тренером – развил философию. В прошлом веке англичанин Рейнольдс, работавший с «Аяксом», придумал зацепки для модели игры, где футболист не привязан к позиции. Много лет его коллеги по работе в Амстердаме экспериментировали с этой темой, но не получалось до конца.

А потом появился дикий сердечник Кройф с баночкой валерьянки на шее в сложных матчах. Он был настолько бедным, что жил с мамой на самом стадионе. Нищий стал принцем, вокруг которого Ринус Михелс – бывший подопечный Рейнольдса, как и Гвардиола позже у Кройфа в «Барселоне», выстроил прорывную тактическую схему. В начале семидесятых «Аякс» выиграл прародителя Лиги чемпионов три раза за три года, а на ЧМ-74 представил «тотальный футбол» в оранжевых футболках сборной.

Они не стали чемпионами мира – остановили немцы, но их тактику развивают до сих пор. Вот только ван Марвейк, ван Гал, Блинд и особенно постаревший Адвокат – не новые Михелсы. Генерал Ринус на старости, как помните, еще раз вытащил сборную Нидерландов на вершину – обыграл в финале Евро-88 команду СССР Лобановского. А здесь нужен перезапуск, поскольку смена поколений не удалась. Дик и в сборной России так себе работал, и в команде Голландии, куда его вернули, не справился – второй подряд отборочный провал не заставил себя ждать.

Конечно, в теории Нидерланды могут обыграть Швецию с невероятным счетом – с разницей в семь мячей, чтобы выбраться на второе место. Но на практике имеем провал Дика Адвоката и его сборной. Голландцы дважды проигрывали Франции и уступили сборной Болгарии 2:0 в марте. А неделю тому назад Адвокат создал мем – заявил, что Швеция не обыграет Люксембург со счетом 8:0, ведь даже французы сыграли в сентябре вничью 0:0 с карликовой сборной. Но шведы не только сумели обыграть сборную Дешама дома в июне, но и разбили вчера аутсайдера именно с таким счетом – 8:0.

Причина № 2. Проблемная смена поколений

В принципе, голландцам не привыкать к провалам на уровне сборных. Они на ЧМ-74 попали в последнюю секунду, а до этого четыре раза не прошли квалификацию! Затем после двух финалов в ФРГ и Аргентине снова было два отбора в восьмидесятых годах, когда голландцев оставляли за бортом. На Евро-88 выиграли, потом планомерно поднимались по сетке плей-офф финальных частей ЧМ до четвертого места во Франции в 1998 году. А затем снова не прошли квалификацию, чтобы снова подниматься на пьедестал и брать медали.

На Евро они обычно выступали успешнее – после появления тотального футбола лишь дважды не проходили квалификацию. Но в самой Голландии сейчас говорят, что в сборной заигрались – путают результат и качество футбола. Не надо было смотреть, что в 2010-м и 2014-м годах в финальных частях добирались до четвертки лучших. Надо было учитывать смену поколений и готовиться к старению Роббена, Снейдера, ван Перси и остальных героев сборной. Ведь в этот раз – после двух подряд провалов в квалификациях, причем в первом случае при отборе 24 сборных для участия в Евро-2016, придется многое переосмыслить.

Например, почему продуктивные школы голландского футбола работают на сборные Дании и Бельгии? Соседи не против, что им воспитывают талантливых нападающих – как Дольберг, который успел забить за взрослую датскую сборную, или игроков обороны для «дьяволов» - Вертонген, Алдервейрелд и Вермален из школы «Аякса». Дембеле, Шадли и Мертенс тоже играли в Нидерландах. Но где подпитка для самих голландцев и их национальной команды? Силлессен не равен Куртуа. Ни один из защитников вышедшего из строя «заводного апельсина» - не второй Алдервейрелд. Равных Лукаку, Де Брюйне или Азару в атаке Голландии попросту нет.

У сборной Голландии средний состав? Возможно, но вы не назовете команду Швеции без Ибрагимовича звездной, как и сборную Исландии, которая была выше Нидерландов в прошлый раз. Но тренеры не выжали максимум из Промеса, Классена, Стротмана и де Врея… Капитан Роббен бьется головой о стенку непонимания результатов и игры сборной, но даже он не верит в сенсацию и 7 мячей шведам. Ведь получили не только поражение от Болгарии, но и четвертое место в группе с Чехией, Ирландией и Турцией в отборе на Евро. В этой тройке только ирландцы – стабильная команда. Французы и шведы из нового цикла унижения Голландии – достойные соперники, но с ними «оранжевые» сыграли неправильно, как и с Болгарией в выездной встрече.

Причина № 3. Отсталая тактика и модель игры

Классика жанра – поверив в собственную избранность и исключительность, голландцы перестали смотреть по сторонам. На дворе не 1974-й год, поэтому банальное следование законам прошлого века не работает. Широкая игра флангами, «4-3-3», дурная привычка терять зоны в обороне, странные перестроения, архаичная работа в опорной зоне – перед нами команда-катастрофа. Много поражений и крайне мало по-настоящему уверенных побед, ведь даже с Казахстаном в прошлом отборе не все было гладко…

А спорный тренер Ван Гал урвал кусок славы в Бразилии как раз потому, что взял сплав средних и приличных игроков и применил нетипичную для Голландии тактику. У Луи получилось, поскольку ветеран тренерского труда включил воображение, которого не хватило позже Блинду и Адвокату. Неумение играть решающие матчи – поражение в Праге от чехов, в Рейкьявике – от Исландии, в Конье – от Турции 3:0, об этом прокричали. Выводы были сделаны? Ну да, Франции всего 4:0 проиграли, а могли и 8:0 – любимый счет из прогнозов главного тренера.

Плохо, что такая статусная сборная с веселыми и яркими фанатами, как голландская, не приедет в гости в Россию. Промес не сыграет на ЧМ-18, поскольку о каком погроме Швеции со счетом 7:0 речь, если соперник, проиграв болгарам 3:2 в гостях, дома обставил французов 2:1, а последние два матча выиграл с общей разницей 12:0? Конечно, во вторник в гостях шведы постараются не проиграть крупно. Но, зная нынешних голландцев, можно предположить, что «Три Короны» еще и выиграют! Так что Голландия в Россию не едет, и до Евро-2020 надо многое сделать, чтобы создать им команду с современной концепцией.

Проблема в тренерах, которые нагло врут, и тактике – в первую очередь, в классе игроков – во вторую, в лени молодежи – в третью. Но сборным не нужны невероятные составы для подвигов, так что все зависит от имени главного тренера. Найдут наставника – сыграют в финальной части Евро-2020, а два проваленных отборочных цикла и так убедили, что нужно пересмотреть систему подготовки молодых игроков. Пора перенимать немецкий опыт, пора убирать детей с искусственных полей и не допускать те же глупости, что в российском юношеском футболе – игру на результат. И физику надо подтянуть, многие новые голландские игроки – хилые и медленные, такое ощущение, что Зеедорф в свои сорок крепче телом и духом.

У футбольной Голландии полно проблем, но они всегда возвращаются, ведь это люди, которые огорчаются, лишь чтобы сильнее ценить улыбки в будущем. Но сегодня у них слезы на глазах – сборная, которую поколениями поддерживают, снова провалилась.