Пятница, 13. Футбол против суеверий

Пятница 13-го числа – день, когда суеверные люди ждут всяческих неудач, а футбол и суеверия – братья навек. «Соккер.ру» напоминает, что происходило в такие даты, как сегодня.

Пятница, 13 ноября 1981 года. Дубль Зико в финале Кубка Либертадорес

«Белый Пеле» и бывший главный тренер ЦСКА хорошо помнит свою «пятницу, 13». В этот день полузащитник «Фламенго» оформил дубль в ворота чилийского клуба «Кобрелоа» в финале Кубка Либертадорес под овации 100 тысяч зрителей. «Красно-черные» выиграли 2:1, и хотя с минимальным счетом уступили на выезде, в переигровке на нейтральном поле Зико снова забил два мяча и принес «Фламенго» единственный в истории титул сильнейшей команды Южной Америки. А началось-то все в день, который принято считать несчастливым.

Пятница, 13 мая 1983 года. «Спартак» проиграл в Баку

Сегодня «Спартак» испытает себя в Грозном, а 34 года назад «красно-белые» проиграли в пятницу, 13. Выезд в Баку завершился поражением, причем «Нефтчи» забил победный мяч с пенальти на 80 минуте и выиграл 2:1.

Пятница, 13 апреля 1984 года. Шесть безответных голов в ворота «Фортуны»

Согласитесь, весьма символичное происшествие для такого дня. Команда под названием «Фортуна» из Дюссельдорфа, названная именем древнеримской богини удачи, потерпела сокрушительное поражение от «Штутгарта» в матче Бундеслиги. Именно после этого матча швабы выбрались на первое место в турнирной таблице и в итоге стали чемпионами, причем набрали одинаковое количество очков с еще двумя командами, опередив их по дополнительным показателям. Забрали всю удачу себе в тот самый день?

Пятница, 13 сентября 1985 года. Контрольный выстрел по «Фортуне»

Видимо, клубу с таким названием точно не стоит дразнить удачу по пятницам такого числа. Спустя полтора года клуб из Дюссельдорфа снова крупно проиграл в этот день, 1:4 «Вердеру» на своем поле.

Пятница, 13 июня 1986 года. Сенсация на чемпионате мира

В заключительном матче группового этапа ФРГ и Дания играли за первое место в группе, и скандинавы выиграли со счетом 2:0, однако это им дорого обошлось! Датчане уже в первом раунде плей-офф «сгорели» Испании 1:5, в то время как немцы добрались до финала, где в драматичной борьбе уступили Аргентине и Марадоне.

Пятница, 13 ноября 1987 года. Беспомощность Самоа

В отборочном матче Олимпиады команда Самоа пропустила 12 безответных мячей от сборной Новой Зеландии. Это одно из крупнейших поражений в истории этой сборной, а на первом месте неудача со счетом 0:13 от Таити. И тоже 13-го числа! Правда, не в пятницу.

Пятница, 13 мая 1988 года. «Спартак» громит тбилисское «Динамо»

Пять лет спустя «Спартак» взял реванш у «пятницы, 13-го», переиграв на своем поле тбилисских динамовцев со счетом 3:0. Шмаров, Мостовой и Родионов забили по голу.

Пятница, 13 октября 1989 года. «Штутгарт» получил обратно свои шесть

«Штутгарт» и «Вердер» громили бедную «Фортуну» по пятницам, а теперь волей календаря сыграли между собой, и швабы уступили со счетом 1:6. Видимо, на «музыкантов» суеверия не распространяются. Кстати, и «Спартак» снова выиграл – 1:0 в Минске, причем это был важный шаг на пути к чемпионству.

Пятница, 13 января 1995 года. Дании всё нипочем!

На протяжении нескольких лет по пятницам с тринадцатым числом не происходило событий, заслуживающих внимания, а тут целый финал международного турнира! Из Кубка короля Фахда впоследствии родился Кубок Конфедераций, а в 1995 году в решающем матче в Эр-Рияде сошлись Дания и Аргентина. Как и на ЧМ-1986 у немцев, скандинавы выиграли 2:0, Микаэль Лаудруп и Петер Расмуссон забили по голу за действующих чемпионов Европы.

Пятница, 13 сентября 1996 года. «Фортуна» снова проиграла

Клуб с говорящим названием снова уступил в чемпионате Германии – «Ганзе» со счетом 0:2 на своем поле. Зато «Вердер» в очередной раз показал себя чемпионом «пятниц, 13», выиграв 5:1 у «Бохума». Одним из символов Бремена является скульптура прославивших его музыкантов. Говорят, для осуществления заветного желания достаточно потереть ослу нос и дотронуться до его копыт. Может быть, кто-то в «Вердере» исправно исполнял всем известный ритуал, только и всего?

Пятница, 13 мая 2005 года. Победный гол Кержакова

Александр Анатольевич, казалось бы, не самый удачливый футболист, если вспоминать не только о его голах, но и о промахах. А еще о том, что Кержаков уехал из родного «Зенита», когда он брал европейские трофеи, не попал на бронзовый Евро-2008. Зато в особенную пятницу забил единственный мяч в ворота ЦСКА в полуфинале Кубка России. Хотя, по тогдашнему регламенту матчи игрались дома и в гостях, так что «армейцы» в ответной игре отыгрались, вышли в финал и взяли трофей, который мог стать первым в карьере форварда, но не стал.

Гол Кержакова ЦСКА в пятницу, 13

Пятница, 13 июня 2008 года. Не день Франции

В рамках группового раунда чемпионата Европы сборная Нидерландов со счетом 4:1 переиграла в Берне вице-чемпионов мира французов, которые в итоге не смогли пробиться в плей-офф. Впрочем, о судьбе голландцев вы тоже знаете.

Пятница, 13 июня 2014 года. Голландцы снова рвут и мечут

Шесть лет спустя сборная Нидерландов снова играла в тринадцатый день июня, выпавший на пятницу, против статусного соперника в рамках крупного турнира. В соперниках у «оранжевых» были на тот момент действующие чемпионы мира и Европы испанцы, которым больно досталось. Команда Луи ван Гала расправилась с «Красной Фурией» 5:1! Жаль, на мундиале в России голландцы теперь точно не смогут продлить цепочку разгромов в якобы несчастливый день. Суеверные люди скажут, что им аукается за феерии в те даты, когда следует спотыкаться и встречать на своем пути неудачи.

Сегодня. Пятница, 13 октября 2017 года. Кому не повезёт?

Кому-то после сегодняшних матчей точно не придется улыбаться, дарим «отмазку» проигравшим: «Просто день такой!» Особенно внимательно будем следить за матчем в Грозном, куда пожаловал «Спартак», который в этом сезоне собрал кучу личных «пятниц, 13», несмотря на реальную дату и день недели на календаре.

Известные футболисты, родившиеся в пятницу, 13-го числа

Январь. Гленн Уилан (Ирландия, 1984). Свыше 80 матчей за сборную Ирландии.

Февраль. Луизао (Бразилия, 1981). Многолетний лидер и капитан «Бенфики».

Март. Сослан Джанаев (Россия, 1987). Совершал необъяснимые ляпы, выступая за «Спартак».

Апрель. Артём Ребров (Россия, 1984). Леонид Федун – очевидно, суеверный человек в вопросах, касающихся футбола и «Спартака», а тут двойное попадание во вратарской линии!

Май. Яя Туре (Кот-д’Ивуар, 1983). Готов помочь ФИФА и правительству России бороться с расизмом.

Июнь. Кейсуке Хонда (Япония, 1986). Им, японцам, все равно.

Июль. Роберто Мартинес (Испания, 1973). Нынешний тренер сборной Бельгии, проигрывавший в АПЛ с результатами 1:9 и 0:8.

Август. Артур Восканян (Армения, 1976). В Армении играл за клуб, который был расформирован вскоре после его появления, с «Ураланом» в чемпионате России занял последнее место.

Сентябрь. Андрей Коновалов (Россия, 1974). Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака».

Октябрь. Брено (Бразилия, 1989). Экс-полузащитник «Баварии» по пьяной лавочке поджог собственный дом и обманным путем хотел получить компенсацию по страховке. Был осужден и отправился в тюрьму.

Ноябрь. Анатолий Давыдов (Россия, 1953). Легенда «Зенита», сейчас – тренер второй команды.

Декабрь. Евгений Городов (Россия, 1985). Вратарь «Ахмата». Сегодня, в пятницу, 13-е, могла состояться встреча двух вратарей, родившихся в этот день, однако Артем Ребров не сможет защитить ворота «Спартака» - он травмирован, играть будет родившийся в счастливый седьмой день апреля Селихов.