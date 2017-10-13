5 игроков сборной Эквадора дисквалифицированы за побег из отеля перед матчем с Аргентиной

Пять футболистов сборной Эквадора дисквалифицированы местной федерацией футбола за неподобающее поведение перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018 против национальной команды Аргентины.

Сообщается, что 5 футболистов сборной Эквадора (их имена не разглашаются, но, по слухам, это Эннер Валенсия, Джефферсон Орехуэла, Роберт Арболеда, Габриэль Кортес и Жоао Плата) самовольно покинули отель в преддверии матча с «альбиселесте».

Стоит отметить, что данный матч не имел турнирного значения для сборной «банановой республики», однако победа в нем была необходима футболистам соперника. В итоге поединок завершился победой аргентинцев (3:1).

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