Рандеву проблемных. ЦСКА без состава, «Краснодар» без тренера

«Спартак» выиграл в Грозном и дышит в спину «Краснодару» и ЦСКА, которые сразятся друг с другом. «Соккер.ру» сталкивает лбами команды, у которых полно проблем.

Таблица говорит

«Краснодар» и ЦСКА ведут борьбу за попадание в первую тройку, финиш в которой в этом сезоне обеспечивает попадание в Лигу чемпионов. Перед очной игрой команды делят третье-четвертое место, но выздоровевший «Спартак» наступает на пятки – чемпионы России в одном очке позади и сегодня будут болеть за ничью в столице Кубани. Команды Шалимова и Ганчаренко ждет непростое окончание первого круга: помимо лобового столкновения друг с другом, «быкам» предстоит сыграть с «Локомотивом», а ЦСКА в следующем туре поджидает «Зенит». Архиважная встреча с турнирной точки зрения: выиграв, можно подтянуться к лидерам, а если проиграть, есть все шансы скатиться на пятую строчку к концу круга.

Лицом к лицу

В прошлом сезоне ЦСКА и «Краснодар» дважды обменялись ничьей 1:1, а до этого была серия из домашних побед. Последний гостевой успех в этом противостоянии, если говорим о матчах в рамках РФПЛ, датирован 2012 годом, когда армейцы выиграли в Краснодаре со счетом 1:0. Это же и единственная выездная победа, хотя «Краснодар» выигрывал на поле ЦСКА в рамках Кубка России с тем же счетом. Решающего исторического преимущества нет ни у одной из команд – статистика подтверждает, что это дуэль равных противников.

Очные встречи: «Краснодар» vs ЦСКА (14 матчей) = 4В 5Н 5П, голы: 13 – 19.

Ключевая проблема «Краснодара». Главный тренер

Перед перерывом на матчи сборных «Краснодар» проиграл три матча подряд. Сначала случилось поражение от «Томи» в рамках Кубка России, затем краснодарцы уступили «Зениту» и тульскому «Арсеналу», оставив чужие ворота в сухости и сохранности. Шалимов после поражения в Туле заявил, что у его игроков «средний уровень мастерства», который получился из-за ненадлежашего отношения к подготовке. Другими словами, Игорь Михайлович обвинил футболистов в том, что сам не смог их подготовить. Состав «Краснодара» позволяет вести борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, но менеджер неэффективно использует ресурсы, у Шалимова не предусмотрено плана «Б» в тактическом смысле, а основной стиль «быков» изучен и уже никого не пугает.

«Краснодар» стремится играть в атакующий футбол, но команда загнана в рамки и в узкую полосу поля на ширину чужой штрафной площади – если не срабатывают пяточки-стеночки-забегания из классического спартаковского репертуара, то пиши пропало. Оставшиеся до конца года матчи станут определяющими для Шалимова, Сергей Галицкий не спешит, но произведет рокировку на тренерском мостике зимой, если при нынешнем ставленнике не произойдет качественный игровой скачок. Игорь Михайлович должен «копать глубже» в своем ремесле, а не ограничиваться идейными посылами и вдохновляющими речами. Пока все выглядит так, что класс команды «Краснодара» выше класса тренера Шалимова. Поэтому игра против ЦСКА с его проблемами может стать возможностью для «быков» и их наставника перейти на светлую сторону.

Тренер на грани. Шалимов, которому пора

Ключевая проблема ЦСКА. Нехватка футболистов

Об этом говорили давно и громко: ЦСКА ходит по краю обрыва, выход из строя ряда основных игроков обернется катастрофой, нужно подумать о глубине состава. И вот, армейцы оказались в ужасающем положении накануне недели, в течение которой предстоит сыграть с «Краснодаром», «Базелем» в Лиге чемпионов и «Зенитом». Василий Березуцкий, Виктор Васин, Александр Головин и Алан Дзагоев не примут участие в игре, в заявку на матч с «Краснодаром» попали 16 человек. Двое из них - вратари, остается 14 полевых игроков, а так как участие Вернблума по-прежнему под вопросом, может статься, что у ЦСКА наберется на стартовый состав и три замены. Не так уж и плохо!

А если без черного юмора, то кадровая политика армейцев – целенаправленный мазохизм. Нет-нет, я не настолько наивен, чтобы призывать ЦСКА купить половину состава сборной Бразилии в ответ на аргентинские закупки «Зенита» - о трудном финансовом положении знаем, нереальных задач не ставим. Но разве богаче «Амкар», «Урал» или «Уфа», позволяющие себе содержать полноценные составы? Проблем с лимитом у ЦСКА нет, а это позволяет при помощи хорошей селекции затащить в Москву копеечных скандинавов или балканцев. Можно и в родной лиге поскрести по сусекам: есть толковые легионеры в клубах с периферии, условные Заболотный и Стоцкий тоже не встанут в миллионы, если грамотно провести переговоры и поманить их Лигой чемпионов. Это конкурентные игроки на уровне РФПЛ, именно таких ребят Виктору Ганчаренко не хватает в составе, чтобы не испытывать панические атаки после травмы любого из основных игроков.

Команда героев. Принципы выживания ЦСКА

Прогноз «Соккер.ру»: очень много нечитаемых факторов накануне этого матча, пласт проблем у обеих команд приличный, но это добавляет непредсказуемости. Пока даже нет понимания, по какой схеме сыграют армейцы: то ли с Игнашевичем и Алексеем Березуцким в центре обороны (4-2-3-1), то ли к ним добавится Кирилл Набабкин третьим центрбеком (3-5-2). «На бумаге» «Краснодар» выглядит фаворитом, но ЦСКА мудрее тактически и умеет работать со своими минусами, в отличие от противника. Предположу ничью – 0:0 или 1:1