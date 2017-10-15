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Насколько «Интер» сильнее «Милана»

сегодня, 16:00

Раньше было сложно ответить, кто в Милане лучше играет в футбол? А теперь «Соккер.ру» подмечает, что после ничьих в дерби фаворита сложно, но можно вычислить. 

Результаты нового чемпионата

Поскольку «Лацио» обыграл «Ювентус» - первое домашнее поражение Турина за два года, а «Наполи» остался единственной командой в топ-5, которая проводит чемпионат без осечек, то «Интер» в случае победы сегодня выйдет на чистое второе место в таблице. Уступят команде Сарри всего на два пункта. И такой старт Спаллетти назовут очень мощным. «Интер» потерял очки только в игре с «Болоньей» (слабо сыграли в атаке и забили с пенальти команде, которая хорошо держит удар), а «Милан» собрал три поражения в семи матчах при четырех победах. Монтелла сегодня рискует проиграть половину поединков, если уступит в «Derby della Madonnina».  

Результат: победа «Интера». Семь пунктов разницы в таблице, +11 по разнице мячей, а ведь прошло всего семь матчей! 

Игровые показатели в Серии А

Может, хотя бы по отдельным игровым показателям «Милан» заметно опережает «Интер»? Идем по порядку. Голов «нерадзурри» забили больше. Пропустили в три раза меньше – 3 против 10 фатальных ошибок в защите. Они намного точнее, чем «Милан», который бьет чаще, а забивает почти в полтора раза меньше - 14 мячей против 10. Удары «Интера» обычно опаснее и точнее. «Россонери» странно играют в атаке, им не хватает такого форварда, как Икарди. И в обороне слабее. Хотя если перейти к оценке самой вероятности пропущенного мяча, то окажется, что «Интер» сразу после «Наполи» по надежности. «Милан» - четвертый, выше «Ювентуса». Проще говоря, оборона «Интера» не только самая надежная, но и самая везучая. 

Результат: победа «Интера». Даже по мелким параметрам, вроде выигранных дуэлей на втором этаже, они выше «Милана». 

Показатели последних сезонов

Поскольку «Интер» и «Милан» переживали многолетний кризис и их пробуют привести в чувство азиаты, выкупившие акции грандов, интересно сравнить, кто был успешнее на длительной черной полосе? Возьмем пять сезонов до этого. Добавим очки, позиции в чемпионатах и благодаря суммированию увидим разницу, если она есть, конечно же. Поначалу «Милан» был третьим, а «Интер» - девятым. Дальше поменялись местами, 8 и 5, потом «россонери» снова уступили – десятое место против восьмого у соседей. Год назад «Интер» снова оказался выше – 4 место против 7 у «Милана». А вот в прошлом сезоне «россонери» второй раз за пять лет оказались чуть выше. Но 6 и 7 места, согласитесь, не предел мечтаний для грандов. 

Результат: ничья. «Интер» набрал 298 пунктов за пять полноценных сезонов, «Милан» - 301, при этом усредненная позиция «нерадзурри» чуть выше, чем у «россонери». Но между 6 и 7 местами болтаться в среднем – удел середняков, а не таких великих клубов. Пора подниматься! 

Кадровые возможности и тренеры

«Интер» и «Милан» в последнее время работают по разным схемам. Скорее всего, Монтелла не отойдет от игры в три центральных, ведь так удобнее для Бонуччи – человека, которому отдают лидерские полномочия, хотя и не отдают пока мяч. Одновременно у «Милана» будет перекос по правому флангу, если там выпустят атакующего игрока вместо травмированного Конти. Чалханоглу и Калинич тоже не помогут «Милану», а вот у «Интер» среди потерь только Брозович. При этом, если сравнивать поименно, то получите понимание, что если тренер Спаллетти по опыту и успешности в последнее время опережает Монтеллу, то их составы равны. 

Результат: ничья. Есть позиции, где игроки «Интера» сильнее – Икарди мощнее, чем Андре Силва. Бывает наоборот – Родригес интереснее, чем левые беки соперника. Но в целом ничья, пусть Спаллетти явно тоньше работает, чем его коллега, тоже знающий цену великих дерби благодаря матчам за «Рому» против «Лацио». 

Исходы самых свежих дерби

Поскольку схватка соседей – отдельная история в футболе, всегда важно смотреть не только по сторонам, но и в зеркало дерби. И зеркало давно не мыли, не терли – даже апрельский камбэк, когда «Милан» отыгрался в концовке матча, проигрывая «Интеру» 0:2, не спасает от понимания, что и сегодня многие не ждут откровений. Люди ставят на ничью в дерби, словно это нормально. Ужасно, что в семи последних играх зафиксировали четыре мировые. И хотя был погром со стороны «Милана» 3:0, две ничьи все перечеркнули. К тому же, когда «Интер» формальный хозяин матча, он не проигрывает «россонери» семь лет. Но если копнем чуть глубже – найдем победителя. 

Результат: победа «Милана». За инициативность – в 10 последних матчах было 5 ничейных результатов, четыре победы в один мяч (по ним счет 2:2) и лишь один погром – от «Милана» в прошлом году, когда Михайлович обыграл Манчини 3:0. 

Интерес миланских фанатов

В Милане снова модно ходить на футбол – начнем с общей победы «Интера» и «Милана», посещаемость их домашних игр выросла. А как же сейчас дела? Один и тот же стадион, одни и те же не очень комфортные условия, удобно сравнивать. «Сан-Сиро» обветшал, как справедливо жалуются постоянные посетители матчей двух миланских команд – хорошо бы его подлатать, или даже разойтись по разным аренам, если денег хватит. Но пока играют на привычном месте, поэтому можно понять, кто городу Милану более ценен, «Интер» или «Милан»? И ответ имеется – в среднем домашние поединки «Интера» посетили 53 тысячи зрителей, аудитория «россонери» чуточку скромнее – 51.5 тысяч. Зато сегодня оба клуба упрочат лидерство в общем зачете, ведь будет общий аншлаг с рекордной выручкой.

Результат: победа «Интера». Минимальный, но перевес, отражающий одновременно преданность и наплыв глорихантеров у «Милана» - прирост почти на 30 %, и свежие успехи Спаллетти. 

Общий счет баттла. «Интер» - «Милан» - 3:1

«Интер» выигрывает по трем из шести пунктов, и только в одном случае проигрывает, причем минимально. Вот только сами дерби, к сожалению, в последние годы стали откровенно скучными и клубы теряли поклонников не только из-за отсутствия привычной турнирной интриги. Победы в один мяч смотрелись ужасно. Параллельно миланские гранды подло изменили великой истории с низким качеством футбола. Даже на вид веселые ничьи со счетом 2:2 не означали, что команды сыграли мощно.

Футбол сейчас смотрят по всему миру, и от качества зрелища зависит будущее клубов – в Китае тоже готовятся к дерби, и хотят увидеть представление за свои деньги. Так что сегодня переломный момент. «Интеру» и «Милану» надо постараться, чтобы не разочаровать 80 тысяч фанатов на трибунах и миллионы у экранов. Великое миланское дерби пора возрождать, и лучше начать без отговорок. Ведь если «Интер» уверенно обыграет «Милан», а Монтелла допустит показательные тренерские ошибки – его могут уволить. А в Спаллетти окончательно признают удачного для «нерадзурри» наставника. 

На кону многое, и хочется верить, что трусость не победит! Фанаты клубов не откажутся от подпитки в виде успеха в дерби, а еще одна ничья ничего не изменит, только подчеркнет моральную неготовность «Интера» собирать победы раз в неделю. И развивать игру так, как это делает «Наполи», явно настроенный озадачить «Ювентус» при помощи окрепших претендентов на четверку под Лигу чемпионов. «Интер» и «Милан» в их числе, и сегодня им нужно поделить одну победу на двоих.  

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Все комментарии
sihafazatron
сегодня в 16:38
сегодня и посмотрим кто сильнее и насколько
Марк Аврелий
сегодня в 16:33
Штуки 3 сегодня залетит в ворота Милана.
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