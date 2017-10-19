6.5 Акинфееву за надежду. Лучших не было

ЦСКА выдал очередной матч, который проще описать, нежели посмотреть. В игре с «Базелем» у армейцев почти ничего не получилось. «Соккер.ру» раздает плохие оценки.

Игорь Акинфеев = 6.5 из 10

Вот судьба у человека: снова пропустил в Лиге чемпионов, но при этом не наиграл на порицание. Джака убойно пальнул из хорошей позиции без сопротивления. Какие вопросы к вратарю? Затем Игорь методично, а местами и самоотверженно оставлял ЦСКА шанс побороться за положительный результат, несколько раз откровенно спасал, и только на последней минуте основного времени пропустил снова, когда реактивный Оберлин вывалился с ним на свидание. В обоих домашних матчах основного раунда Лиги чемпионов против МЮ и «Базеля» Акинфеев играл здорово, но пропустил при этом шесть мячей.

Сергей Игнашевич = 3.5 из 10

С неточной передачи опытнейшего защитника началась первая голевая атака «Базеля», Сергей пытался посильно компенсировать ущерб победами в локальных единоборствах, но в перерыве заплатил за свою ошибку местом на поле: при счете в пользу противника ЦСКА потребовались перестроения, центральный защитник Игнашевич был заменен на Натхо.

Алексей Березуцкий = 5.0 из 10

В эпизоде с незасчитанным голом «Базеля» во втором тайме Алексея спас арбитр за воротами, ведь Бьорн Куйперс не увидел контакта, достаточно для остановки игры. Возможно, и Джаку Березуцкому следовало встречать не столь авантюрно, но с этим уже тренерский штаб разберется. Как бы то ни было, оборона ЦСКА не выглядела надежной структурой.

Виктор Васин = 4.5 из 10

И вы будете правы, если напомните об объективных проблемах редутов армейцев. Березуцкий и Игнашевич не молоды, Васин – вечный ученик, никто не может похвастать скоростью. Виктор тащит и тащит за собой все старые грехи, и его можно понять – сложно быть подающим надежды в 29 лет, пусть партнеры и старше на семь-восемь годков. В мало-мальски скоростной игре, требующей от защитника не просто участвовать в коллективных маневрах, но принимать самостоятельные решения, Васин выглядит ужасно.

Георгий Щенников = 5.5 из 10

В этой встрече вернулся к образцам игры из своей молодости: чередовал вдохновенные действия в отборе или укрощении мяча с безобразными передачами, глупыми потерями мяча. Слабый матч, хотя давайте сразу назовем оправдание для всех игроков ЦСКА и больше не будем к этому возвращаться: у команды с короткой скамейкой наступил функциональный спад, усталость – главный враг армейцев сегодня.

Марио Фернандес = 6.0 из 10

Вот и Фернандес был далек от игры, которую выдает в лучших матчах. И носился не так резво, и в обороне допускал ошибки, позволяя себя легко обыгрывать. Тем не менее, чисто на классе выглядел не хуже полевых партнеров, пожалуй, был ближе всех к голу, когда не смог головой переправить мяч в уже покинутые Вацликом ворота.

Понтус Вернблум = 6.0 из 10

Вернблум в каждом матче будет грызться, бороться и делать все, что от него зависит, для победы. Не могу припомнить матча, чтобы Понтус играл не на максимуме, просто сейчас его максимум ограничен неоптимальной физической формой и дефицитом игрового тонуса, ведь швед пропустил пару недель из-за травмы. Но даже это не помешало ему выиграть пять единоборств, большее число побед в мини-дуэлях одержал только защитник «Базеля» Марек Сухи – 6.

Александр Головин = 5.0 из 10

Первый тайм провел в тени, после перерыва начал включаться, но это точно не та игра, после которой скауты европейских клубов скажут тренерам: «Подпишите его немедленно!» Как и большинство игроков ЦСКА, Александр «тормозил» в принятии решений, что обернулось застоем в атаке. А ведь Головин – новоиспеченный лидер, с него и спрос особый.

Георги Миланов = 5.5 из 10

Миланов – своеобразный игрок, в этом сезоне он редко появляется в стартовом составе, и хотя против «Базеля» не сделал ничего геройского, в плохом матче ЦСКА сыграл, как минимум, на уровне партнеров. Вопрос в том, сможет ли болгарин не выпасть из ансамбля в хороший день?

Витиньо = 5.0 из 10

Да, 4 удара – все мимо. Да, 3 обводки, но сколько реальных моментов создал Витиньо? Бразилец претендует на роль человека, который делает разницу, берет игру на себя, но пока Виктору удаются эффектные выступления, когда и вокруг все хорошо. А вот когда ничего не получается ни у команды, ни у самого Витиньо, его показной эгоизм выглядит нелепо.

Тимур Жамалетдинов = 3.5 из 10

Молодой парень, но стандарты высоки. Считаю, полностью провальный матч Тимура, и менять его следовало раньше, может быть, даже стоило попробовать пробивную мощь Оланаре. Жамалетдинов, играя в атаке, не нашел ни единой возможности для удара за 77 минут, а сколько раз принимал странные решения, возился с мячом, когда нужно было поднимать голову и искать партнеров передачами.

Бибрас Натхо = 6.0 из 10

С выходом израильтянина игра ЦСКА перестроилась структурно, во втором тайме стало чуть поживее в плане контроля мяча и переходов в атаку. Возложенную миссию Натхо выполнил, но героем тактической перестройки и матча не стал.

Константин Кучаев = 5.0 из 10

За 23 минуты не сделал ни одной обостряющей передачи, не ударил по воротам. Не испортил, но и не усилил.

Фёдор Чалов = без оценки

Джокером не стал. За четверть часа четыре раза встретился с мячом, в половине случаев это оборачивалось потерями. Пяткой пытался сыграть – не совсем своевременно и уместно это выглядело.

Герой матча. Таулант Джака («Базель») = 8.5 из 10

Братец Гранита контролировал игру своей команды в центре поля и вообще наработал на комплименты: гол, результативная передача, 95% точных передач – это уже железобетонные аргументы. Ключевая фигура важной выездной победы «Базеля», приближающей швейцарцев к плей-офф Лиги чемпионов настолько близко, что, надеемся, они сами немного испугаются накануне ответного матча с ЦСКА.