The Best! Роналду, Зидан и Буффон – герои футбольного года

Обсуждайте символическую сборную года и выбирайте свою, комментируйте трогательную награду Буффону, заслуженную – Зидану, и спорьте о победе Роналду на «Соккер.ру».

Почему праздник в Лондоне удался?

Было стильно – как церемонии в киноискусстве. В меру официально, в меру по-домашнему, ведь на церемонию многие привели деток. Даже плохая музыка не испортила вечер. Забавного тоже хватало. Когда ведущая в платье с огромным вырезом на спине ходила между рядами в зале, смешно было смотреть на реакцию и футболистов, и их подруг. Также в ФИФА нашли деньги на известного ведущего. Британский актер Идрис Эльба не только болеет за «Арсенал», но и снимается в блокбастерах, сейчас его узнают не только фанаты качественных древних сериалов, вроде «Прослушки» или «Лютера».

Надеемся, через пару месяцев Инфантино не посадят за коррупцию в ФИФА, поскольку за то, как он мило организовал церемонию в Лондоне, президента надо поблагодарить. Смущенный Модрич в пиджаке, которого мягко допрашивала барышня в красном, смотрелся трогательно – бесценное зрелище. Словно на выпускном берут у школьника интервью, хороший парень этот Лука. Плюс были дети, которым легенды футбола раздавали автографы в проходе – прекрасно придумали. Да и красивые фотографии номинантов с семьями на фоне щита с названием приза – напоминало вручение телевизионных премий в США, только по-домашнему. А были и более веселые фото:

Дани Алвес в дичайшем костюме. Четкий Лэмпард с женой. Элегантный Бонуччи, который пропустит матч с «Ювентусом» из-за дисквалификации, но не пропустил церемонию. Улыбчивый Десайи. Наконец, дедушка Диего Марадона, который постоянно тискает Роналдо (того, что бразилец), и советует Кейну бить в дальний угол – все было красиво. И футболисты «Барселоны» церемонию не игнорировали, как в прошлом году. Даже «серый кардинал» футбола Жорже Мендеш присутствовал. И футбольный мир увидел, как его зло за руку протаскивает мимо девушек в вечерних платьях жена – подальше от коварных вопросов. Церемония определенно удалась.

Буффон получил приз для неудачников?

По факту так и было, а по сути – никак нет. Хотя хитрый Джанлуиджи использовал запрещенный прием и пустил скупую мужскую слезу. Буффон отметил, что рад получить приз в таком почтенном для футбола возрасте. При этом конкуренты у него были так себе. Кейлора Наваса через год могут заменить в «Реале» - команда и тренер едва его право на первый пост в составе отстояли. А Нойер, который даже на Кубке Конфедераций с Германией не играл, сейчас восстанавливается, а весной много пропустил от Роналду, не было шансов на победу. Так что именно Буффон получил приз из рук Петера Шмейхеля:

What a great honour to present @gianluigibuffon with the Fifa Best Goalkeeper trophy this evening in The London Paladium. pic.twitter.com/g6Gg19d11o — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) 23 октября 2017 г.

Зачем в ФИФА наградили Буффона? Возможно, Инфантино хочет, чтобы Джанлуиджи с ним здоровался при встрече с широкой улыбкой и поздравлял с днем рождения. Другого объяснения, кроме дани уважения, не найти. Поскольку даже весенний выход «Ювентуса» в финал Лиги чемпионов не означал, что итальянский вратарь – лучший в команде. Лидер – да, лучший игрок? Нет. Тем более, вспомните счет в финале. Даже если Буффон не виноват, то Буффон немало проигрывал за год. Были в этом году вратари, которые держались лучше и ярче, и это с учетом, что Джанлиуджи – безусловный любимец «Соккер.ру».

Персонально сильнее отработали как минимум два словенца Облак и Ханданович, плюс испанский голкипер Де Хеа. И это если не вспоминать лучшие матчи всех остальных. Сам Буффон не будет спорить, что сейчас есть вратари, играющие сильнее и успешнее, чем легенда. Ведь даже от Месси впервые в карьере ветеран пропустил, а впереди еще предстоят стыковые матчи с талантливыми шведами – команды Джанлуиджи проводят странный год. «Ювентус» и пропускал, и проигрывал не раз. С другой стороны, раз растроганный торжественностью момента Буффон всплакнул – спорить с тем, что ему была нужна эта награда, не хочется.

К победе Зидана нет вопросов?

Французу не обязательно еще раз придумывать колесо, чтобы выделиться из числа тренеров. В прошлом году Зинедин проиграл Клаудио Раньери – отметили победу «Лестера». Правильно сделали, ведь у Зинедина и так хватало призов и трофеев, а итальянский наставник провернул более сложный фокус, чем победа «Реала» в Лиге чемпионов. Вот только второй подряд успех в том же турнире – заявка на величие. До Зидана ни один наставник дважды подряд ушастый кубок после изменения формата не брал. Раз француз стал первым – пора ему фотографироваться с призом и широко улыбаться.

В отличие от Мишеля Платини, который стал тренером года по одной из версий в 1991-м году, Зидан зашел в новую профессию серьезнее. Его «Реал» повторил «вечный» рекорд «Сантоса» - забивали в 73 матчах подряд. В начале года завершилась серия Зинедина без поражений из сорока матчей подряд (на «Севилье» оступились, которая к осени научилась проигрывать «Спартаку» 1:5). В новом сезоне «Реал» мог стартовать удачнее, но все в порядке – Роналду уже забивал в ЛЧ и Ла Лиге, молодые игроки подрастают.

При этом очевидно, что Зидан в «Реале» не навсегда. Не в стиле Переса передерживать тренеров, даже успешных. А поскольку не исключено приглашение Зинедина в сборную Франции – там такие молодые дарования, что руки чешутся потренировать «трехцветных» через пару лет, то уже сейчас «Мадриду» сватают тренеров, вроде Почеттино. С учетом, что еще и Кейна из «шпор» могут заманить, можно сделать вывод, что Зидан уже отчасти готовится к уходу из «Реала». Ему трудно будет превзойти триумфы настоящего, хотя многие сейчас говорят: опытный «Реал» и третий раз подряд ЛЧ может взять, даже если отдаст «Барселоне» титул чемпиона Испании.

Роналду вправду футболист года?

Нет, в этом календарном году нет одного футболиста, который смог бы пройти его на одном дыхании и заметно опередить всех остальных по качеству футбола и стабильности. Но стоит признать вклад Роналду в выход «Реала» в финал Лиги чемпионов. Пять голов в ворота «Баварии» (со скандальными мячами включительно), три – «Атлетико», или два – «Ювентусу» в финале, делают конец прошлого сезона невероятно успешным для Криштиану.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Окт 23 2017 в 2:11 PDT

Но он много отдыхал, пропускал матчи из-за дисквалификации. У него хватает невразумительных поединков. Иногда Роналду не похож на лучшего игрока мира и года. Но португалец собрал больше значимых трофеев, чем Месси и Неймар. И если считать, что выбирать нужно именно из этой тройки, то Криштиану – победитель. Лионель и его молодой друг разве что по влиянию на национальные сборные могут сравниться с Роналду, но «Реал» успешнее «Барселоны» в последнее время.

Впрочем, правильным будет и вывод, что в этом году попросту нет одного лучшего. В Англии оценили нового Макелеле – Канте, в Италии выбрать одного безупречного конкурента для Роналду пока нельзя. Гризманн в этом году хуже, чем был раньше. Так что проблема и в перепадах в игре Месси, Роналду и Неймара, и в том, что их потенциальные конкуренты тоже сыграли неровно. В этом году нет альтернативы, как бывало раньше, поскольку была командная игра «Реала» - суперсборной мира.

Перебить козырь команды Зидана, играющий на Роналду, сложно. Например, дали Погба приз лучшему футболисту Лиги Европы, но какой из него обладатель награды «The Best» от ФИФА? Пока Полю рано в такую компанию. Но Роналду и Месси ближе к выходу, чем раньше. А вот кто займет их место, пока сложно сказать – Неймар, Дибала, хоть Мбаппе. Впрочем, осталось выяснить, кто из парочки Криштиану и Лионеля последним возьмет «Золотой мяч» и выйдет вперед – по итогам этого года у них будет ничья 5:5.

Сборная года по делу наполовину из «Реала»?

В ФИФА также раздали различные сопутствующие призы. У Жиру появился личный приз за гол сезона (может, лучше бы африканского голкипера наградили за гол через себя?). Фанаты «Селтика» опередили поклонников из Дортмунда и Копенгагена, стали лучшими болельщиками года. Насчет наград девушкам – футболисткой года стала Лике Мартенс из Голландии, а тренером – ее наставница в сборной Сарина Вигман, сказать трудно. Нужно быть фанатом женского подвида футбола, чтобы разбираться. Но выиграла молодая барышня из «Барселоны», которая играет вот так:

А вот в сборной года собралось пять игроков «Реала». Рамос, Марсело, Кроос, Модрич и Роналду по делу в сборной. Карвахаля в составе нет только из-за приключений Дани Алвеса в «Ювентусе», а Каземиро – потому что почему-то решили выбрать сборную без опорника. Не попахивает ли здесь расизмом? Надо спросить у Канте или Каземиро! Ведь при всем уважении к великому хавбеку «Барселоны» Иньесте – 2017 год далеко не лучший в его карьере. Футболисты-профессионалы выбрали его, но легко назвать тех, кто сыграл мощнее. Но бывали сборные и хуже, тут хотя бы фланговые защитники есть. Стильные игроки собрались, особенно Алвес:

Orgoglioso per questo riconoscimento // I am proud for this award #TheBest FIFA Football Awards @LaPresseOfficial https://t.co/pjx9XVqpHh pic.twitter.com/j5zZ5RVrp6 — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 23 октября 2017 г.

Единственным веским минусом таких церемоний становится в последнее время их полная предсказуемость. Роналду, Зидан и Буффон – легенды футбола. Но отличались они в первой половине года и в конце прошлого сезона, причем благодаря сильным командам. До октября многое изменилось, сейчас уже Месси в полном порядке, а Роналду набирает форму. Но Лионель ничего не выиграл за год – и не мог бы в новом сезоне, даже на чемпионат мира в Россию попал с трудом. Так что оправданная результатами «Реала» победа Роналду вышла предсказуемой. Как и почти весь состав сборной года. Зидан стал символичным наставником одиннадцати человек, которые будут в списках легенд всех времен.