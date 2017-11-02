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Как «Спартаку» выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

вчера, 22:49
Вчера мы разбирались, как ЦСКА в двух последних турах пролезть в плей-офф Лиги чемпионов, а теперь давайте изучим положение «Спартака».

Как бы это ни было печально для фанатов «красно-былых», им надо признать, что сейчас шансы ЦСКА на выход в плей-офф ЛЧ куда выше. Лично я на данный момент и вовсе не дал бы на выход «Спартака» в плей-офф Лиги чемпионов больше 5%. Почему? Ну, ответ прост - слишком уж невыгодная ситуация в группе (у ЦСКА расклад за два тура до конца куда приятнее).

Как ЦСКА выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

 

 

Турнирное положение

1. «Ливерпуль» - 8 очков;
2. «Севилья» - 7;
3. «Спартак» - 5;
4. «Марибор» - 1.

Факты

1. Ни одна команда еще не гарантировала себе место в плей-офф ЛЧ. 
2. Даже «Марибор» сохраняет шансы на еврокубковую весну. Если обыграет «Спартак», а потом еще разживется очком против «Севильи», например.
3. «Спартак» может финишировать на любом из четырех мест.
4. Единственная команда, которая уже обеспечила себе еврокубки весной - «Ливерпуль». А так даже «Севилья» может пролететь мимо, если проиграет оба последних матча, а «Марибор» их оба выиграет с условием, что «Спартак» при этом грохнет «Ливерпуль». Вот такая история может быть. В другой Вселенной.
 
Какие матчи остались
5-й тур 
«Севилья» - «Ливерпуль». Наиболее реальный исход: ничья.
«Спартак» - «Марибор». Наиболее реальный исход: победа «Спартака».
 
6-й тур
«Марибор» - «Севилья». Наиболее реальный исход: победа испанцев.
«Ливерпуль» - «Спартак». Наиболее реальный исход: победа «Ливерпуля».
 
Но давайте ближе к телу. Сейчас «Спартак» идет третьим и отстает на два балла от ставшей второй «Севильи» и на целых три пункта от идущего первым «Ливерпуля». Таким образом, в двух последних турах «Спартаку», чтобы пройти в следующий этап, надо набрать на два очка больше «Севильи» (чтобы сравняться с ней и опередить ее по личным встречам) и на три больше «Ливерпуля».
 
С учетом того, что и у «Севильи» осталась в резерве игра с «Марибором», который отыгрывает роль статиста, сразу добавляем испанцам три балла. Итого, у них по окончании группового этапа будет как минимум 10 пунктов. А это уже означает, что для того, чтобы опередить испанцев, «Спартаку» надо победить и «Ливерпуль», и «Марибор». Согласитесь, вариант очень и очень затруднительный.
 
Вообще все идет к тому, что только победа в последнем туре над «Ливерпулем» будет гарантировать «Спартаку» выход в плей-офф (отбросим вероятность того, что «Марибор» остановит в последнем туре «Севилью», отдел фантастики на другом этаже). Единственный вариант, при котором «Спартак» устроит ничья в Англии - это ситуация, когда перед последним туром у «Спартака» и «Ливерпуля» будет одинаковое число очков. А для этого необходимо, чтобы в 5-м туре испанская «Севилья» дома нанесла поражение команде Клоппа, а сам «Спартак» обыграл «Марибор».
 
Правда, с учетом того, что матч в Москве завершился со счетом 1:1, «Спартаку», дабы опередить «Ливерпуль» по личным встречам, придется играть с ним 2:2 или 3:3... То есть закрыться и попытаться отстоять автобус на 0:0 - уже не вариант. Да, есть вариант, при котором устроит и 1:1 - это если будет лучшая разница мячей, чем у «Ливерпуля». Но сейчас она у англичан составляет +10, а у «Спартака» - +3. Так что надо громить дома в Москве «Марибор» хотя бы в 5 мячей и надеяться, что «Ливерпуль» уступит «Севилье» в 2 мяча. Опять-таки, какая-то фантастика получается.
 
В общем, уважаемые, все идет к тому, что только самое настоящее чудо поможет «Спартаку» весной сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. А вот если бы не та ничья в Словении в первом туре... Но что тут теперь говорить. Еще тогда стало понятно, что той ничьей «Спартак» на 90 процентов лишил себя шансов выйти дальше.
 
Прогноз Железного Арнольда: в 5-м туре «Спартак» победит «Марибор», а «Севилья» и «Ливерпуль» сыграют в Испании вничью. В заключительный игровой день «Спартак» приедет на «Энфилд» и попробует сыграть смело и на победу, но в итоге проиграет и отправится в Лигу Европы.
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Petergoff
сегодня в 01:26
никак
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