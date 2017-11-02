Как «Спартаку» выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

Вчера мы разбирались, как ЦСКА в двух последних турах пролезть в плей-офф Лиги чемпионов, а теперь давайте изучим положение «Спартака».

Как бы это ни было печально для фанатов «красно-былых», им надо признать, что сейчас шансы ЦСКА на выход в плей-офф ЛЧ куда выше. Лично я на данный момент и вовсе не дал бы на выход «Спартака» в плей-офф Лиги чемпионов больше 5%. Почему? Ну, ответ прост - слишком уж невыгодная ситуация в группе (у ЦСКА расклад за два тура до конца куда приятнее).

Как ЦСКА выйти в плей-офф Лиги чемпионов?

Турнирное положение

1. «Ливерпуль» - 8 очков;

2. «Севилья» - 7;

3. «Спартак» - 5;

4. «Марибор» - 1.

Факты

1. Ни одна команда еще не гарантировала себе место в плей-офф ЛЧ.

2. Даже «Марибор» сохраняет шансы на еврокубковую весну. Если обыграет «Спартак», а потом еще разживется очком против «Севильи», например.

3. «Спартак» может финишировать на любом из четырех мест.

4. Единственная команда, которая уже обеспечила себе еврокубки весной - «Ливерпуль». А так даже «Севилья» может пролететь мимо, если проиграет оба последних матча, а «Марибор» их оба выиграет с условием, что «Спартак» при этом грохнет «Ливерпуль». Вот такая история может быть. В другой Вселенной.

Какие матчи остались

5-й тур

«Севилья» - «Ливерпуль». Наиболее реальный исход: ничья.

«Спартак» - «Марибор». Наиболее реальный исход: победа «Спартака».

6-й тур

«Марибор» - «Севилья». Наиболее реальный исход: победа испанцев.

«Ливерпуль» - «Спартак». Наиболее реальный исход: победа «Ливерпуля».

Но давайте ближе к телу. Сейчас «Спартак» идет третьим и отстает на два балла от ставшей второй «Севильи» и на целых три пункта от идущего первым «Ливерпуля». Таким образом, в двух последних турах «Спартаку», чтобы пройти в следующий этап, надо набрать на два очка больше «Севильи» (чтобы сравняться с ней и опередить ее по личным встречам) и на три больше «Ливерпуля».

это уже означает, что для того, чтобы опередить испанцев, «Спартаку» надо победить и «Ливерпуль», и «Марибор». Согласитесь, вариант очень и очень затруднительный. С учетом того, что и у «Севильи» осталась в резерве игра с «Марибором», который отыгрывает роль статиста, сразу добавляем испанцам три балла. Итого, у них по окончании группового этапа будет как минимум 10 пунктов. А. Согласитесь, вариант очень и очень затруднительный.

Вообще все идет к тому, что только победа в последнем туре над «Ливерпулем» будет гарантировать «Спартаку» выход в плей-офф (отбросим вероятность того, что «Марибор» остановит в последнем туре «Севилью», отдел фантастики на другом этаже). Единственный вариант, при котором «Спартак» устроит ничья в Англии - это ситуация, когда перед последним туром у «Спартака» и «Ливерпуля» будет одинаковое число очков. А для этого необходимо, чтобы в 5-м туре испанская «Севилья» дома нанесла поражение команде Клоппа, а сам «Спартак» обыграл «Марибор».

Правда, с учетом того, что матч в Москве завершился со счетом 1:1, «Спартаку», дабы опередить «Ливерпуль» по личным встречам, придется играть с ним 2:2 или 3:3... То есть закрыться и попытаться отстоять автобус на 0:0 - уже не вариант. Да, есть вариант, при котором устроит и 1:1 - это если будет лучшая разница мячей, чем у «Ливерпуля». Но сейчас она у англичан составляет +10, а у «Спартака» - +3. Так что надо громить дома в Москве «Марибор» хотя бы в 5 мячей и надеяться, что «Ливерпуль» уступит «Севилье» в 2 мяча. Опять-таки, какая-то фантастика получается.

В общем, уважаемые, все идет к тому, что только самое настоящее чудо поможет «Спартаку» весной сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. А вот если бы не та ничья в Словении в первом туре... Но что тут теперь говорить. Еще тогда стало понятно, что той ничьей «Спартак» на 90 процентов лишил себя шансов выйти дальше.