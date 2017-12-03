Топ-клубы, которые умерли

За какие-то 10 лет легендарный итальянский «Милан» скатился со статуса лучшей команды мира до звания середняка Серии А, который позволяет себе терять очки в матче с командой, которая до этого потерпела 14 подряд поражений в чемпионате.

Кризис итальянского гранда затяжной, но еще не все потеряно, возможно, в ближайшие годы китайские деньги или старик Берлускони все-таки вытянут «россонери» из трясины, куда они погружаются последние лет 5-6. Однако может быть и другой сценарий, при котором «Милан» окончательно скатится в болото и завязнет там на долгие годы, как это произошло с рядом других известных европейских команд. Итак, представляю вашему вниманию топ клубов, которые знатно шумели на рубеже веков, но затем исчезли с радаров и сейчас влачат жалкое существование.

1. «Депортиво»

Эта прекрасная команда из Ла-Коруньи задавала жару в Примере в 90-х и даже сумела стать чемпионом Испании в 2000-м году, оставив позади симпатичную «Барселону» Луи ван Гала. В те годы «Депор» по праву считался одним из сильнейших клубов не только Испании и Европы. Мощная и яркая атакующая игра, где задавали тон Фран, Джалминья, Диего Тристан и Валерон, наводила ужас на оборонительные порядки соперников. Закат «Депортиво» начался вскоре после того, как команда в 2004 году выдала свой лучший сезон в ЛЧ, добравшись до полуфинала турнира, и заняла 3-е место в Примере. С тех пор ла-коруньцы ни разу так высоко не забирались. Финансовые проблемы задушили клуб, и он, растеряв весь звездный состав, постепенно переместился в середину таблицы, а в 2011 году и вовсе вылетел в Сегунду, через год команда вернулась, но снова вылетела, чтобы затем повторно все-таки пробиться в Примеру и закрепиться там. Но это уже вовсе не тот «Депор», что был лет 15-20 назад. Это бледная-пребледная тень той команды, от которой осталось только название, да тот же горе-президент, который завел клуб в долги и финансовые проблемы. В последние сезоны «Депортиво» ходит недалеко от зоны вылета в Примере и есть подозрение, что рано или поздно вновь проследует в Сегунду. Предпосылок к возрождению этой великой команды пока нет никаких.

2. «Парма»

Пармезанцы переживали годы невероятного расцвета в середине 90-х, когда стали одной из сильнейших команд Серии А и пару раз даже всерьез боролись за Скудетто. Да что там говорить, в одном из чемпионатов (кажется, это был 97-й год) лишь непонятное судейство в пользу «Ювентуса» оставило молочную команду без титула. В те же годы «Парма» хорошо пошумела в Европе, взяв два Кубка УЕФА и Кубок Обладателей Кубков, Суперкубок Европы и заглянув в Лигу чемпионов. Закат «Пармы» был таким же стремительным, как восход на вершину. В 2004 году обанкротился концерн «Пармалат», главный спонсор «Пармы», а с ним стал банкротом и клуб. Несмотря на это, клуб остался в Серии А под присмотром специальной администрации. Но отныне уделом «Пармы» была борьба за выживание. До поры до времени клуб каким-то чудом сохранял прописку в элите, однако в 2008 году агония «Пармы» наконец завершилась и клуб отправился в Серию Б. Через год пармезанцы вернулись в элиту и даже выдали пару неплохих сезонов, когда финишировали 6-ми и 8-ми, однако очередной финансовый кризис в 2015 году похоронил клуб. Он был лишен профессионального статуса и позже возрожден под другим названием (S.S.D. Parma Calcio 1913) в любительской лиге. «Парме», к ее чести, довольно быстро удалось вернуться поближе к Серии А, сейчас команда выступает уже в Серии B и, возможно, вскоре получит вновь шанс выступить в элитном дивизионе. Однако статус итальянской топ-команды вернуть «Парме», скорее всего, уже никогда не удастся.

3. «Кайзерслаутерн»

До середины 90-х это был один из завсегдатаев Бундеслиги, который никогда не вылетал в низший дивизион. В 1996 году команда, за пять лет до этого выигравшая Бундеслигу, неожиданно вылетела во второй дивизион, но уже через сезон триумфально вернулась, став сильнейшей командой Германии в кампании-1997/98. Вслед за этим успехом последовал успешный дебют в Лиге чемпионов, где «Лаутерн» дошел до 1/4 финала и уступил там будущему финалисту «Баварии». Да и в двух следующих чемпионатах «Кайзерслаутерн» выступил вполне успешно, заняв 5-е места. Кроме того, был неплохим еврокубковый сезон-2000/01, когда команда добралась до полуфинала Кубка УЕФА. Однако затем очень быстро «Кайзерслаутерн» превратился в одного из главных аутсайдеров Бундеслиги. С 2003 по 2006 годы «Лаутерн» не поднимался в таблице выше 12-го места, а по итогам кампании-2005/06 занял 16-ю позицию и отправился во вторую Бундеслигу, в которой застрял на долгие 4 сезона. В 2010-м году команде удалось на два сезона вернуться в Бундеслигу, но затем последовало еще одно падение вниз. На данный момент «Кайзерслаутерн» проводит свой уже 6-й подряд сезон во второй Бундеслиге, и в двух последних кампаниях и вовсе превратился в середняка этого турнира, заняв 10 и 13 места в итоге.

4. «Лидс»

«Лидс» рубежа веков такая же культовая команда, как «Депортиво» или «Парма». Да что тут говорить, Харри Кьюэлл, Марк Видука, Иан Харт, Гарри Келли - вы и все сами прекрасно знаете. В 2001 году «Лидс» выдал чудо-сезон в Лиге чемпионов, когда дошел до полуфинала и лишь там уступил «Валенсии» Купера. При том до этого «Лидс» встречался в рамках турнира с «Барселоной» и «Миланом», и сумел обставить их в борьбе за выход из очень сложной группы. Но уже через три года «Лидс» ждал крах. Как это часто бывает, причиной падения стал мощный финансовый кризис. «Лидс» заштормило так, что команда сначала вылетела в Чемпионшип, а в 2007 году вообще скатилась в третий по рангу дивизион Англии. Там «Юнайтед» болтался целых 3 года, и только в 2010-м вернулся на ступень выше. С тех пор «Лидс» так и обитает в Чемпионшипе, преимущественно финишируя в середине таблицы. В минувшей кампании «Лидс» был близок к тому, чтобы зацепиться за плей-офф за место в АПЛ, но провалил концовку сезона и в итоге финишировал 7-м, оставшись без игр на вылет и борьбы за путевку в элиту.

5. «Ланс»

«Ланс» начал свое восхождение на вершину французского футбола в середине 90-х, когда в 1994-м году взял Кубок Французской Лиги. А уже через 4 года эта команда впервые в своей истории взяла титул чемпиона Франции. Этот успех был закреплен достойным дебютом в Лиге чемпионов («Ланс» сумел в гостях победить 1:0 сам «Арсенал»), а также завоеванием Кубка Франции-1999. Еще через год, в 2000-м, «Ланс» добрался до полуфинала Кубка УЕФА, где уступил тому же «Арсеналу». Следующий громкий сезон «Ланс» выдал в 2002 году, когда до последних туров сражался за титул с «Лионом», но в итоге все-таки отдал титул «ткачам». Это второе место и путевка в Лигу чемпионов стали последними крупными успехами «Ланса», хотя после этого команда еще несколько сезонов пребывала на позициях, приближенных к вершине таблицы. Падение «Ланса» началось с сезона 2007-08, по итогам которого команда отправилась в Лигу 2. Затем последовало скорое возвращение, но оно, как это бывает, оказалось скоротечным. По итогам кампании-2010/11 «Ланс» снова вылетел из элиты. На сей раз пребывание в трясине растянулось на целых 3 года. В 2014 «Ланс» вернулся, но его хотели отстранить от участия в матчах Лиги 1 из-за финансовых проблем. Ситуацию вроде разрешили и команде позволили сыграть в Лиге 1, но уже по ходу сезона было принято решение о том, что команда все-таки должна быть сослана дивизионом ниже вне зависимости от места в сезоне-2014/15. Именно таким образом «Ланс» и вылетел в 2015 году в Лигу 2, где и пребывает до сих пор. В нынешнем сезоне, кстати, команда выдала свой худший старт в истории, проиграв 7 стартовых матчей чемпионата. Так что тут все идет не к возвращению в Лигу 1, а к вылету уже в третий дивизион. Вот такие дела.