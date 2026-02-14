Top.Mail.Ru
Франк получил от «Тоттенхэма» 8 млн фунтов за разрыв контракта

вчера, 13:50

Датский тренер Томас Франк был уволен из «Тоттенхэма» на этой неделе с немедленным освобождением от обязанностей и уже получил солидную компенсацию. По данным датских СМИ, после увольнения менее чем через восемь месяцев на посту он мгновенно разбогател на 8 миллионов фунтов.

«Тоттенхэм» летом заплатил «Брентфорду» 10 миллионов фунтов за переход Франка и подписал с ним контракт на три года. Датчанин покинул клуб на 16-м месте в АПЛ — всего в пяти очках от зоны вылета после двух побед в последних 17 матчах.

stanichnik
stanichnik ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:27
Доброго здоровья, КЭТиК.
И в Брентфорд тоже все всем довольны, десять миллионов получили и вверх по турнирной сетке поднялись.
75v9826r9mw3
75v9826r9mw3
вчера в 18:37
Франк явно не прогадал и остался доволен, теперь очередь за следующим, желающие найдутся
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:21
неплохо для Франка.
теперь у Шпор новый тренер - Игор Тудор.
particular
particular
вчера в 17:15
Миллионы перемещаются, прорывной результат отсутствует, реноме коуча подмочено, но не сильно... Рабочий момент, про который скоро забудут все...
sihafazatron
sihafazatron ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 17:11
Есть по лесникам
«Ноттингем Форест» в этом сезоне потратил уже более €18М на увольнение тренеров:

— Шон Дайч - провел 17 матчей, уволен 12 февраля (6.8 млн евро)

— Эндж Постекоглу - провел 8 матчей, уволен 18 октября (4.5 млн евро)

— Нуну Сантуш - провел 3 матча, уволен 9 сентября (6.8 млн евро)
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:47
Положить всю сумму в надежный банк и жить на проценты, а можно готовый бизнес купить...
112910415
112910415
вчера в 16:40
деньги скрасят ему горечь безработной жизни
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 15:14
А зачем в принципе заключать долгосрочные контракты с тренерами? Это не футболисты. Тренеров при плохой игре на лавке просто так не оставишь.
Comentarios
Comentarios
вчера в 15:12
Ну все можно заканчивать с футболом денег до конца жизни хватит
shlomo
shlomo
вчера в 15:05
Пример Маура заразителен...:))))
lazzioll
lazzioll
вчера в 15:04
вот бы где увидеть статистику сколько составляют компенсации тренерам по лигам в сумме. этож в разы наверное больше чем итоговые зарплаты работающих. Аморим сколько получил неустойки наверное 12, тут 8 и так по всем за сезон. там лямов 50 набежит. вся лига столько на зарплаты тренерам не тратит сколько на компенсации
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:00
Время показало что этот союз не смог сразу дать результат, хотя в ЛЧ Тоттенхэм хорошо себя проявил, но чемпионат судя по всему важнее
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:47
Неплохое выходное пособие получил
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:39
В итоге все в плюсе, кроме клуба
5r6xgchzjcn6
5r6xgchzjcn6
вчера в 13:58
ТТХ, уволив ТФ, отпилил сук на котором сидел. А сук то был стволом.
