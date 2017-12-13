Достижения чемпионата России сезона-2017/18

Сыграли две трети футбольного сезона, и «Соккер.ру» подмечает позитивные моменты – было чем похвастаться и чем насладиться!

«Локомотив» Семина – лидер сезона

Когда такого героя нет – его полезно выдумать, но здесь не нужно фантазировать. Юрий Павлович – опытный тренер. У него в составе есть и ветераны, и сравнительно молодые футболисты. Магия в действии. Назовете «Локомотив» очень везучей командой? Будете отчасти правы. Именуете их коллективом, отдавшим все силы, чтобы после двадцати туров оторваться на восемь пунктов от ближайших преследователей? Тоже не промахнетесь. Но тут характер, мастерство, следование тренерскому сценарию – все вместе. «Локомотив» играет правильно, работает усердно и получает отдачу.

Посещаемость в Санкт-Петербурге

Стадионы – штука дорогая и неприбыльная. Даже арена «Краснодара», где не украли ни копейки, никогда себя не окупит. Поэтому все справедливые отсылки не столько к общей стоимости, как к необъяснимым и не подтвержденным растратам государственных денег при постройке стадиона «Крестовский» справедливы. Но стоит отметить - «Зенит» делает все, вплоть до голубых бургеров, чтобы арена работала на клуб. Даже название на «Санкт-Петербург» сменили, чтобы откреститься от тех, кто строил корм для бакланов. А если серьезно, то средняя посещаемость в 44 578 зрителей – мощный результат. С учетом, как Манчини работает, а «Зенит» играет – огромные цифры и уважение к болельщикам.

Прогресс российских футболистов

Посещаемость чемпионата немного выросла, «Локомотив» - расцвел, а российские футболисты не собираются отцветать. Просто вспомним тех, кто здорово сыграл летом и осенью, когда мог появиться на поле. Кокорин – 13 баллов по системе «гол плюс пас», Смолов – 12 баллов! Головин и Кузяев – точность передач по 82-83 %, независимо от качества полей и опеки соперников. Братья Миранчуки – очевидный шаг вперед и для одного, и для второго. Георгий Джикия – характерный центрбек, который и сборной нужен. Владислав Игнатьев – смена позиции года. Игорь Денисов – ветеран, который в тридцать три остается лучшим российским опорником РФПЛ. А Заболотный и Марков чем плохие? Много успехов россиян.

Отношение сильнейших легионеров

Признавая чистую игру россиян, глупо отрицать еще одну сторону привлекательности РФПЛ – легионеры сейчас не такие звездные, как во времена Гарая и Халка, но с правильным отношением. Промес – красавец, Луис Адриано – мощный, Фарфан – невероятный. Самба Соу, когда здоровье не мешало, мог открывать курсы по скорочтению игры. Соломон Кверквелия – причина побед «Локомотива», как шутил Семин (трофеи приходят, когда в команде появляется грузин). Мануэль Фернандеш, Кришито, Витиньо, Фернандо, Гранквист, Перейра и Натхо – список большой. И в нем также форвард Вернблум. Легионеры не отбывают номер!

Трудности на пути фаворитов

У кого не было испытаний? «Локомотив» и поражения середнякам (у Семина могло быть не 8 пунктов отрыва, а 17!). «Зенит» и феноменальные осечки – испанцы считают промах Кокорина в последнем туре «промахом года». ЦСКА и трудности в нападении. «Спартак» и непростой старт. «Краснодар» и стандарты пера гениального тренера – до сих пор не справились с этой бедой. Все фавориты и претенденты на попадание в пятерку лучших прошли в новом чемпионате через полосу препятствий. Подготовка солидная, ни одна команда не отработала идеально, но в этом прелесть, ведь интриги осенью не опали вместе с листьями.

Увеличение результативности

Выдыхаем – после ужасного старта, когда в РФПЛ голов было меньше, чем в женской лиге Кении, и только чуть больше, чем в скучнейшем чемпионате из Греции, пошли холода, который заставили команды забегать и вспомнить о голах. Нет худа без добра, как в народной мудрости. После двух третей пути получаем 2.29 гола за игру, что больше 2.13 в прошлом сезоне, хотя пока меньше показателя 2.45 в позапрошлом. Но шаг вперед сделали, на всей дистанции это плюс 550 голов против 512 сейчас. Причем весной могут прибавить по голам – даже у «Рубина» нереализованные моменты были. Не говоря о «Краснодаре», «Спартаке» и «Зените».

Тактическая выправка команд

Почему важно, что даже у «СКА-Хабаровска» есть проблемы с реализацией идей и классом опорников и защитников, но нет проблемы со структурой игры с точки зрения тренерской работы? Потому что чем меньше команд с явными провалами по тактике – тем выше вероятность, что аутсайдер может не проиграть фавориту. А это гарантия интересной борьбы в верхней части таблицы и увлекательности любого матча. Не подумайте, что «Спартаку» или «Краснодару» было просто против «СКА-Хабаровска». Или что «Зенит» или «Локомотив» играючи выходили на матчи с «Анжи». Даже если не все получается, над тактикой работают почти все.

Неудача бумажного фаворита

С точки зрения фанатов «Зенита» это не может быть достижением? А для РФПЛ игра спорного качества от российской команды с аргентинскими футболистами – плюс. И читатели «Соккер.ру», и редакция высоко оценивали шансы Манчини на лидерство до начала сезона – и это логичный прогноз. Даже после неудачного отрезка «Зенит» на втором месте! Но при этом ЦСКА не обыграли, как и «Ростов», «Ахмат» и «Динамо», то есть против тех, кто предлагает сыграть на 0:0, не умеют вырвать победу. «Спартаку» после домашнего погрома проиграли, средства потратили так, что нужно еще докупать и докупать, отпускать и отпускать. «Зенит» не опережает всех на десять пунктов, и это делает РФПЛ интереснее.

Возвращение чемпиона в игру

Главный герой прошлого сезона в финале нового загулял. Причем серьезно, ведь не терял свою банду, но оказалось, что зря не пополнил состав рок-группы «Спартак» новыми участниками. Результатом стал провал на старте чемпионата, когда пришлось привыкать к ничьим и поражениям. Пришлось пережить немало тревожных матчей и моментов. Но к концу года, невзирая на тот самый матч в Ливерпуле, Каррера сумел вразумить команду. А если смотреть в целом, то «Спартак», отпустив «Локомотив» на восемь пунктов, как и «Зенит», остался в борьбе за титул. Тот факт, что чемпион России не повторил судьбу чемпиона Англии «Лестера» - плюс сезона, не минус.

Плотность в турнирной таблице

Пожалуй, главный козырь на будущее – по сценарию хватает места для увлекательных разворотов. Многие верят в «Локомотив» после осечки «Зенита» в Грозном. Но восемь пунктов, когда надо играть с рядом прямых конкурентов – не такой уж большой отрыв. «Локомотиву» не дарили гандикап – преимущество на старте, как более слабому, Семин и его команда сами вырвали лидерство. Теперь подумают, что с ним делать, пока Ганчаренко отметит, что ему к первому месту столько же пунктов, как к десятому. Но при этом в Лигу чемпионов ЦСКА может заскочить благодаря одному удачному туру, как и «Краснодар». Пять претендентов на три путевки в Лигу чемпионов – будет жарко!