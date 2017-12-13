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Достижения чемпионата России сезона-2017/18

13 декабря 2017, 18:01
Достижения чемпионата России сезона-2017/18

Сыграли две трети футбольного сезона, и «Соккер.ру» подмечает позитивные моменты – было чем похвастаться и чем насладиться!

«Локомотив» Семина – лидер сезона

Когда такого героя нет – его полезно выдумать, но здесь не нужно фантазировать. Юрий Павлович – опытный тренер. У него в составе есть и ветераны, и сравнительно молодые футболисты. Магия в действии. Назовете «Локомотив» очень везучей командой? Будете отчасти правы. Именуете их коллективом, отдавшим все силы, чтобы после двадцати туров оторваться на восемь пунктов от ближайших преследователей? Тоже не промахнетесь. Но тут характер, мастерство, следование тренерскому сценарию – все вместе. «Локомотив» играет правильно, работает усердно и получает отдачу.

Посещаемость в Санкт-Петербурге

Стадионы – штука дорогая и неприбыльная. Даже арена «Краснодара», где не украли ни копейки, никогда себя не окупит. Поэтому все справедливые отсылки не столько к общей стоимости, как к необъяснимым и не подтвержденным растратам государственных денег при постройке стадиона «Крестовский» справедливы. Но стоит отметить - «Зенит» делает все, вплоть до голубых бургеров, чтобы арена работала на клуб. Даже название на «Санкт-Петербург» сменили, чтобы откреститься от тех, кто строил корм для бакланов. А если серьезно, то средняя посещаемость в 44 578 зрителей – мощный результат. С учетом, как Манчини работает, а «Зенит» играет – огромные цифры и уважение к болельщикам.  

Прогресс российских футболистов

Посещаемость чемпионата немного выросла, «Локомотив» - расцвел, а российские футболисты не собираются отцветать. Просто вспомним тех, кто здорово сыграл летом и осенью, когда мог появиться на поле. Кокорин – 13 баллов по системе «гол плюс пас», Смолов – 12 баллов! Головин и Кузяев – точность передач по 82-83 %, независимо от качества полей и опеки соперников. Братья Миранчуки – очевидный шаг вперед и для одного, и для второго. Георгий Джикия – характерный центрбек, который и сборной нужен. Владислав Игнатьев – смена позиции года. Игорь Денисов – ветеран, который в тридцать три остается лучшим российским опорником РФПЛ. А Заболотный и Марков чем плохие? Много успехов россиян.

Отношение сильнейших легионеров

Признавая чистую игру россиян, глупо отрицать еще одну сторону привлекательности РФПЛ – легионеры сейчас не такие звездные, как во времена Гарая и Халка, но с правильным отношением. Промес – красавец, Луис Адриано – мощный, Фарфан – невероятный. Самба Соу, когда здоровье не мешало, мог открывать курсы по скорочтению игры. Соломон Кверквелия – причина побед «Локомотива», как шутил Семин (трофеи приходят, когда в команде появляется грузин). Мануэль Фернандеш, Кришито, Витиньо, Фернандо, Гранквист, Перейра и Натхо – список большой. И в нем также форвард Вернблум. Легионеры не отбывают номер!

Трудности на пути фаворитов

У кого не было испытаний? «Локомотив» и поражения середнякам (у Семина могло быть не 8 пунктов отрыва, а 17!). «Зенит» и феноменальные осечки – испанцы считают промах Кокорина в последнем туре «промахом года». ЦСКА и трудности в нападении. «Спартак» и непростой старт. «Краснодар» и стандарты пера гениального тренера – до сих пор не справились с этой бедой. Все фавориты и претенденты на попадание в пятерку лучших прошли в новом чемпионате через полосу препятствий. Подготовка солидная, ни одна команда не отработала идеально, но в этом прелесть, ведь интриги осенью не опали вместе с листьями.

Увеличение результативности

Выдыхаем – после ужасного старта, когда в РФПЛ голов было меньше, чем в женской лиге Кении, и только чуть больше, чем в скучнейшем чемпионате из Греции, пошли холода, который заставили команды забегать и вспомнить о голах. Нет худа без добра, как в народной мудрости. После двух третей пути получаем 2.29 гола за игру, что больше 2.13 в прошлом сезоне, хотя пока меньше показателя 2.45 в позапрошлом. Но шаг вперед сделали, на всей дистанции это плюс 550 голов против 512 сейчас. Причем весной могут прибавить по голам – даже у «Рубина» нереализованные моменты были. Не говоря о «Краснодаре», «Спартаке» и «Зените».

Тактическая выправка команд

Почему важно, что даже у «СКА-Хабаровска» есть проблемы с реализацией идей и классом опорников и защитников, но нет проблемы со структурой игры с точки зрения тренерской работы? Потому что чем меньше команд с явными провалами по тактике – тем выше вероятность, что аутсайдер может не проиграть фавориту. А это гарантия интересной борьбы в верхней части таблицы и увлекательности любого матча. Не подумайте, что «Спартаку» или «Краснодару» было просто против «СКА-Хабаровска». Или что «Зенит» или «Локомотив» играючи выходили на матчи с «Анжи». Даже если не все получается, над тактикой работают почти все.

Неудача бумажного фаворита

С точки зрения фанатов «Зенита» это не может быть достижением? А для РФПЛ игра спорного качества от российской команды с аргентинскими футболистами – плюс. И читатели «Соккер.ру», и редакция высоко оценивали шансы Манчини на лидерство до начала сезона – и это логичный прогноз. Даже после неудачного отрезка «Зенит» на втором месте! Но при этом ЦСКА не обыграли, как и «Ростов», «Ахмат» и «Динамо», то есть против тех, кто предлагает сыграть на 0:0, не умеют вырвать победу. «Спартаку» после домашнего погрома проиграли, средства потратили так, что нужно еще докупать и докупать, отпускать и отпускать. «Зенит» не опережает всех на десять пунктов, и это делает РФПЛ интереснее.

Возвращение чемпиона в игру

Главный герой прошлого сезона в финале нового загулял. Причем серьезно, ведь не терял свою банду, но оказалось, что зря не пополнил состав рок-группы «Спартак» новыми участниками. Результатом стал провал на старте чемпионата, когда пришлось привыкать к ничьим и поражениям. Пришлось пережить немало тревожных матчей и моментов. Но к концу года, невзирая на тот самый матч в Ливерпуле, Каррера сумел вразумить команду. А если смотреть в целом, то «Спартак», отпустив «Локомотив» на восемь пунктов, как и «Зенит», остался в борьбе за титул. Тот факт, что чемпион России не повторил судьбу чемпиона Англии «Лестера» - плюс сезона, не минус.

Плотность в турнирной таблице

Пожалуй, главный козырь на будущее – по сценарию хватает места для увлекательных разворотов. Многие верят в «Локомотив» после осечки «Зенита» в Грозном. Но восемь пунктов, когда надо играть с рядом прямых конкурентов – не такой уж большой отрыв. «Локомотиву» не дарили гандикап – преимущество на старте, как более слабому, Семин и его команда сами вырвали лидерство. Теперь подумают, что с ним делать, пока Ганчаренко отметит, что ему к первому месту столько же пунктов, как к десятому. Но при этом в Лигу чемпионов ЦСКА может заскочить благодаря одному удачному туру, как и «Краснодар». Пять претендентов на три путевки в Лигу чемпионов – будет жарко!

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
14 декабря 2017 в 21:10
Браво, Станислав!
denmig
denmig
14 декабря 2017 в 13:59
хахахах!!! - кабинетные и заболотные теперь - "бумажные" фавориты! я бы еще добавил - картонно-деревянные!
papic337
papic337 ответил moreman663
14 декабря 2017 в 11:17
moreman663:
"Всегда помнить про Спартак достойная цель жизни". Достойная цель в жизни - детей вырастить и воспитать правильно, семью свою обеспечить! Судя по всему тебе ещё очень мало лет... но, пора бы уже набираться мудрости....
Вообще-то мне 62 года. Если ты не понял, то попытаюсь объяснить более доходчиво. Было сказано, что 7-0 он не забудет никогда. Я на это ответил, что помнить про Спартак очень достойная цель жизни. Это лёгкий троллинг. Чтобы показать малолетке, что помнить надо успехи российских клубов на международной арене, а не провалы.
moreman663
moreman663 ответил papic337
14 декабря 2017 в 11:03
papic337:
Всегда помнить про Спартак достойная цель жизни.
"Всегда помнить про Спартак достойная цель жизни". Достойная цель в жизни - детей вырастить и воспитать правильно, семью свою обеспечить! Судя по всему тебе ещё очень мало лет... но, пора бы уже набираться мудрости....
vka1970
vka1970
14 декабря 2017 в 06:11
Старт Зенита был прекрасен
Питер рос как Вымпелком
Правда лик его ужасен
Рихтовали молотком.
Александр Северный
Александр Северный ответил agidel2012
14 декабря 2017 в 00:21
agidel2012:
Про поражение ЦСКА от Марселя 0-6 забыли (хотя Ливерпуль посильнее Марселя), про Ливерпуль тоже забудут. Я уже забыл
Это было в доспартаковские времена и уже никто не помнит.
agidel2012
agidel2012 ответил Александр Северный
14 декабря 2017 в 00:04
Александр Северный:
Горин про спартак вообще маловато написал, почему-то промеса назвал красавцем, а про разгром в Ливерпуле так вообще ни слова, хотя это перекрывает все достижения чемпионата.
Про поражение ЦСКА от Марселя 0-6 забыли (хотя Ливерпуль посильнее Марселя), про Ливерпуль тоже забудут. Я уже забыл
agidel2012
agidel2012
14 декабря 2017 в 00:01
Изюминка сезона, это пять матчей 2-го круга у Спартака - пять побед в пяти матчах с общем счетом 14-3. Неплохо, правда? А Если учесть соперников, которых одолели:3-0 ЦСКА, 3-1 Зенит, 4-1 Краснодар - это даже не изюминка, а эпический результат (к слову на эпический провал)
Александр Северный
Александр Северный
13 декабря 2017 в 22:10
Горин про спартак вообще маловато написал, почему-то промеса назвал красавцем, а про разгром в Ливерпуле так вообще ни слова, хотя это перекрывает все достижения чемпионата.
pomor45
pomor45 ответил Евгений Перфильев
13 декабря 2017 в 22:08
Евгений Перфильев:
А ВЕДЬ БОМЖИ БОЛЬШЕ ВСЕХ БОЯТСЯ СПАРТАКА. СПАРТАК ЗНАЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ. зенит ТОЖЕ ЗНАЮТ, НО КАК ДЕНЕЖНЫЙ МЕШОК.
В мире все знают, что Зенит 16-й в рейтинге УЕФА, а Спартак 112-й. Если только они ещё читают таблицу дальше 100-го места. Там даже матчей с участием команд ниже сотни не транслируют, от этого Федун и не получает ничего от телеправ.
pomor45
pomor45
13 декабря 2017 в 22:01
Зенит» не опережает всех на десять пунктов, и это делает РФПЛ интереснее.
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Всё, что есть в РФПЛ интересного, заслуга Зенита: так было, но не будет всегда, потому что Зенит в конце концов построит команду, которая не подпустит всех ближе 10 пунктов в течение многих лет. Это и есть его главная задача на ближайшие два сезона.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
13 декабря 2017 в 21:55
Наш паровоз вперед летит!!!!
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
13 декабря 2017 в 21:53
А ВЕДЬ БОМЖИ БОЛЬШЕ ВСЕХ БОЯТСЯ СПАРТАКА. СПАРТАК ЗНАЮТ ВО ВСЕМ МИРЕ. зенит ТОЖЕ ЗНАЮТ, НО КАК ДЕНЕЖНЫЙ МЕШОК.
Tommy Lee
Tommy Lee
13 декабря 2017 в 21:41
Ну вы и картинку выбрали, а чего не сразу группа Открытие и Росгосстрах на дне?
Алексей За Красивый Футбол
Алексей За Красивый Футбол ответил Литейный 4
13 декабря 2017 в 21:33
Литейный 4:
Главный результат сезона, это эпический провал Спартака в Лиге Чемпионов!
Омойте глазоньки водой ключевой и рассмотрите название статьи повнимательнее, злопыхатели пяточковые. Или для вас РФПЛ=ЛЧ ?

Господа админы, если вы это читаете, скажите, когда вы думаете требовать для регистрации аккаунта справки от психолога и аттестат о законченном среднем образовании (желательно со средним балом не ниже 3,5 ) ?
Bekelman55
Bekelman55
13 декабря 2017 в 21:07
Теперь "Вболотный" и забивал то только сильным клубам : ЦСКА, Спартак, Краснодар и Локомотиву
papic337
papic337 ответил Вова Туземец
13 декабря 2017 в 20:53
Вова Туземец:
0-7 Такое не забывается никогда.
Помни. Всегда помнить про Спартак это очень достойно.
papic337
papic337 ответил parallels
13 декабря 2017 в 20:51
parallels:
спартачам такая посещаемость и не снилась. на самые топовые матчи приходят максимум 30 тысяч, из которых 20 - картонные свиньи, а 9 - по бесплатным билетам, которые федун лично раздаёт у метро, умоляя прийти. итого на 7партак за свои деньги ходит максимум тысяча болельщиков. просто билет в цирк стоит дороже, чем на спартак. а если не видно разницы - то зачем платить больше? ©
Эпическая "мудрость".
papic337
papic337 ответил Суеверный
13 декабря 2017 в 20:50
Суеверный:
Уважаемые, извините Вы меня. Но это же (на фото) похоже на надгробный памятник. Дат только нет. Еще раз прошу прощения за такой злой комментарий.
Так всё и движется к похоронам российского футбола.
papic337
papic337 ответил turist82
13 декабря 2017 в 20:48
turist82:
А Зенит на трибуны сгоняет солдат и бюджетников. Половину билетов раздают даром, а остальные - за копейки. Накрутка в общем
Ты не прав. По Горину это "очень хорошая работа с болельщиками."
papic337
papic337 ответил Вова Туземец
13 декабря 2017 в 20:45
Вова Туземец:
0-7 Такое не забывается никогда.
Всегда помнить про Спартак достойная цель жизни.
papic337
papic337 ответил oFANATo
13 декабря 2017 в 20:44
oFANATo:
Точно! С этим будет трудно поспорить...
А ни кто и не собирается с этим спорить. Спартак опозорился. Только Зенит, Краснодар и ЦСКА ему проиграли. Чем вы лучше?
papic337
papic337 ответил FROLL 001
13 декабря 2017 в 20:41
FROLL 001:
7-0. ПОМНИМ! ГЫГЫГЫ
    Вова Туземец
    Вова Туземец ответил papic337
    13 декабря 2017 в 20:39
    papic337:
    Речь идёт о чемпионате России. А здесь самый главный результат это разбазаривание к 20 туру Зенитом 13 очков отрыва после 11 тура.
    0-7 Такое не забывается никогда.
    plusnindimon
    plusnindimon
    13 декабря 2017 в 20:39
    Горин опять начинает лобызать свой спартачок)
    papic337
    papic337 ответил Литейный 4
    13 декабря 2017 в 20:37
    Литейный 4:
    Главный результат сезона, это эпический провал Спартака в Лиге Чемпионов!
    Речь идёт о чемпионате России. А здесь самый главный результат это разбазаривание к 20 туру Зенитом 13 очков отрыва после 11 тура.
    papic337
    papic337
    13 декабря 2017 в 20:34
    О каком уважении к болельщикам идёт речь? Когда сотрудников ГАЗПРОМа заставляют покупать билеты? Это теперь называется "хорошая работа с болельщиками"?
    Бабка в кедах
    Бабка в кедах
    13 декабря 2017 в 20:17
    Главная неожиданность это Локо на 1 месте с отрывом!
    OLESOCC
    OLESOCC
    13 декабря 2017 в 20:16
    Во, уже и памятник РГС ЧР по футболу готов!.
    An Jo
    An Jo
    13 декабря 2017 в 19:44
    Плюсуем:
    Провал сборной.
    Игра на три с плюсом в ЛЧ.
    Игра на 4 в ЛЕ. Лигу Европы можно будет судить по нормальным клубам, а не тому, что было до этого момента.
    10 мячей за 20 туров?! Вы серьёзно натягиваете ЭТО на рекорд?!
    Про готовность к ЧМ уже никто и не рапортует, ибо там печалька, северные корейцы строить не умеют даже за бесплатно. В Сочи хоть гастры что то могли.
    Мутко оправдывает фамилию. Ну и всё в таком духе. Счастья, здоровья и хорошего настроения. (С) Димон.
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