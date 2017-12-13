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На кого учиться, чтобы заработать в футболе?

13 декабря 2017, 20:01

Сколько зарабатывают люди различных футбольных профессий? Блогер «Соккер.ру» Finn32 подсказывает, какое ремесло можно освоить, чтобы стать участником игры!

Профессиональный футболист. Верхнюю планку не учитываем, вы не получите 30-70 млн. евро в год. Но кто не мечтал в детстве стать футболистом, если интересовался игрой? Тогда пора узнать, что потеряли. Или о мотивации, если возраст позволяет. На среднем уровне ФНЛ можно зарабатывать 150-250 тысяч рублей в месяц. А миллионы – в РФПЛ в середине таблицы на незаметном месте в команде.

Мало платят. Сколько денег получают футболисты?

В мире заработок среднего футболиста от несколько сотен в месяц до 50 тысяч евро в месяц. А если вы девушка, то зарплата будет от пары сотен евро до 40 тысяч в месяц – потолок суперзвезды, который у мужчин выше на 5.5 млн. евро. Но это без спонсорских контрактов. И футболисткой высокого уровня стать проще при наличии трудолюбия и таланта, чем футболистом – конкуренция ниже. Но если говорить о России, то 100 тысяч в месяц – прекрасная зарплата в женском футболе.

Подруга футболиста. Тоже профессия? Плюсы налицо. Мама не пилит: «Где внуки?» У Зидана и компании по четверо детей. Плюс спортсмены не самые умные, но подтянутые. Порой доверяют деньги вторым половинкам, балуют их. Неплохо живут даже девушки футболистов уровня «Урала». Подруга игрока – доходная профессия, во многих странах жена при разводе получает половину нажитого вместе. А в случае контроля мужа все деньги в распоряжении. Популярная профессия – количество подруг игроков примерно равно количеству футболистов.

Азартный системный игрок. Про биткоины слышали все? А найти человека, который вывел бы много – вложил копейки, а забрал 150 тысяч долларов, например, сложнее, чем думаете. Люди, которые делают ставки в футболе ради интереса, обычно в районе ноля. Успешные азартные игроки – редкость. Но если человек разбирается в прогнозах и делает их удачливо, то могут забрать аналитиком. Но опять же – редкая именно профессия, а выручка зависит от того, сколько готовы ставить на кон.

Тренер в академии. Во-первых, чтобы стать тренером, хотя бы детским, нужно специальное образование. И нет, речь не о физруках – там светит разве роман с учительницей. Во-вторых, разброс зарплат у тренеров огромный. Лет семь назад в «Краснодар» набирали на оклад 25-30 тысяч рублей, судя по старым вакансиям. Сейчас должны ценить тренеров академии сильнее? Надеюсь, а за границей наставник молодежных и юношеских команд – нормальная профессия для роста. Многие соглашаются, потом копят деньги на учебу или получают их от клуба – идут за лицензиями УЕФА и растут в профессии.

Футбольный журналист. Тут скорее аналитиков рассмотрим, даже парень с дипломом «журналист» по фамилии вДудь чаще берет интервью у рэперов, чем пишет о футболе. Писать нельзя научить, а в футбольном мире важны знания. От Бразилии до России ситуация одинаковая, о футболе пишут по призванию. А так есть технари, экономисты, программисты по дипломам. Вот только рядом легко встретить профессии, которые принесут больше денег и впечатлений. В иностранных СМИ встречаются примеры серьезных гонораров журналистов – до 45 тысяч фунтов в Англии, или до 60 тысяч – в Германии. В России разве что в газпромовских СМИ мечты сбываются, но не у всех.

Футбольный агент. Роналду подарил агенту на свадьбу остров. В России дома или квартиры футбольных агентов редко маленькие и тесные. Семьи их не бедствуют, а «откаты» - святой Грааль грязной профессии. В футболе полтора честных агента на весь мир, но все знают Райолу. Мино – беспринципный, зато может позволить себе покупать дома в США, виллы в Италии и не переживать, что Инфантино изменит институт агентов. Зарплата агента в футболе – процент от сделки, комиссионные (только задекларированные) в год могут составлять 250 млн. евро на всех. Вот и считайте, продали кого-то «Зениту» за 20 млн. евро – свыше 100 тысяч положили в карман по самым скромным оценкам.

Клубный селекционер. Футбольный агент может не разбираться в игре, просто быть деловитым и со связями. А вот здесь нужно видеть игру насквозь. Скаутом кто только не становился, в том числе – благодаря опыту просмотра футбола и монтажа роликов про отдельных игроков. Это работа для молодых и не семейных, надо много летать по миру, смотреть вживую матчи, стараться опередить коллег. Поскольку скаутов много, то оклады невысокие даже у селекционеров английских клубов. Им оплачивают командировки, но на руки прилетает пару тысяч в месяц. Зато можно найти бриллиант и гордиться!

Наставник первой команды. Если вы сможете убедить Фурсенко, что сделаете «Зенит» сильнее, то получите 853 тысячи рублей в день. 35 тысяч в час. Это зарплата Манчини, причем без премиальных. Так он за день может получить миллион рублей. «Спартак» повысил зарплату Карреры в два раза не потому, что он доказал стабильность на протяжении десяти лет, а за титул. Массимо два дня пожил – миллион рублей заработал. В футболе тренеров ценят, хотя разброс снова огромный. На Евро-2016 Слуцкий работал за еду, а Ходжсону платили 5 млн. евро – результат был примерно одинаковым. Но стать тренером сложно, это длинный и неблагодарный путь.

Футбольный комментатор. На комментаторов не учат, на комментаторов учатся. Василий Уткин бросил ВУЗ, что не помешало обзавестись славой, деньгами и крепостными. Александр Елагин – актер. Владимир Стогниенко – финансист. Константин Генич – бывший футболист. Юрий Розанов пробовал стать энергетиком, но тоже бросил учебу, как Уткин. Все не бедствуют, хотя их зарплаты не такие большие, чтобы их афишировать и хвастаться.

А вот в России комментаторам федерального уровня, по слухам, отстегивают по 800 тысяч в месяц. Но там надо себя не уважать, на что не каждый пойдет. А обычные голоса с экрана зарабатывают меньше. Хотя тоже неплохо, пускай и прибедняются. Кроме того, став медийным, российский комментатор находит заработок на стороне. Становится комментатором в барах, ведущим на свадьбах и так далее. Тамадой можно запросить немало, особенно если лицо известное или олигарх какой болеет за тот же клуб, что сам комментатор.

Арбитр, судья, рефери. Плохое зрение – приветствуется, отсутствие совести – обязательно? Арбитры бывают разные. Но людей с безупречной репутацией там нет. Зато деньги откуда-то появляются. Официальный оклад – 90 тысяч за матч для главного и 45 тысяч – для помощника в РФПЛ. Это примерно столько же, как платят за игру арбитру АПЛ! Но там профессиональные судьи, которые нигде больше не работают – у них есть зарплата в 38 тысяч фунтов в год, помимо гонорара за матчи. А в России арбитры оказываются мужьями жен с маленьким бизнесом, например, поэтому не голодают. Странная профессия, не ходите в футбольные арбитры!

А какой профессией, связанной с футболом, вы мечтали овладеть? Обычно футбольные поклонники делятся на несколько типов. Кто-то мечтал говорить о футболе – синдром Уткина-Черданцева, кто-то – бегать за мячом, а некоторые не отказались бы от тренерского ремесла. Все профессии легкие, пока не занимаешься ими вплотную, но трудные при погружении. Но что показательно – разброс по деньгам огромный. Сильные девушки в российском футболе зарабатывают в три тысячи раз меньше Дзюбы. Тренеры могут работать за идею, а могут – за миллионы в неделю. Но футбол не шашки, только на трансферном рынке за год крутится 4-5 миллиардов евро, так что деньги есть и за них крепко держатся.

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борька
борька
09 января в 21:43
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Плохо ,что болельщикам не платят и на стадион бесплатно не пускают и у телевизора билет покупаем! Кругом плати, болельщик!
Cules2013
Cules2013
15 декабря 2017 в 09:06
ничего так чтиво, без купюр)
Cules2013
Cules2013 ответил Фата лист
15 декабря 2017 в 09:05
Фата лист:
А дело то ведь не в деньгах, просто хотелось бы заниматься любимым делом, и чтобы ничего не отвлекало, но это к сожалению нереально.
реально, но трудновыполнимо. это не одно и то же.
Klaus-S
Klaus-S
14 декабря 2017 в 19:48
Разброс в заработках есть в любой профессии. Зависит от профессионализма и связей.
Спасибо. Интересная статья, но автор не все перечислил. Например, можно создать свой футбольный сайт, как конкурент Соккеру. ))
Или, например, стать футбольным блогером. На ютубе есть очень толковые и думаю зарабатывают некоторые весьма неплохо.
Но смысл во всём этом один. Приятно заниматся тем что любишь.
denmig
denmig
14 декабря 2017 в 13:30
смотря с кем сравнивать! - абрамыч вон 2, млн евробаболло в день зарабатывает!
V V S
V V S
14 декабря 2017 в 11:27
На Евро -2016 Слуцкер работал за еду это что то новенькое автор зажигает однако.
Saang
Saang
14 декабря 2017 в 10:04
А Дудь это ругательство новое такое?
rubin kazzzan
rubin kazzzan
14 декабря 2017 в 09:17
в россии футбольные агенты гребут такие деньги что даже гонорары наших чудо футболистов меркнут перед этими барыгами!
Ваша совесть
Ваша совесть
14 декабря 2017 в 08:39
Как я из неё понял, афтор, хочет выучиться на подругу или друга футболиста, да желательно топ уровня. )
Ваша совесть
Ваша совесть
14 декабря 2017 в 08:37
Статья - ни о чем, ни про что, не для кого и чего!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
13 декабря 2017 в 23:19
Селекцией заняться . для ЦСКА искать Защиту.
Фата лист
Фата лист
13 декабря 2017 в 20:36
А дело то ведь не в деньгах, просто хотелось бы заниматься любимым делом, и чтобы ничего не отвлекало, но это к сожалению нереально.
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