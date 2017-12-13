На кого учиться, чтобы заработать в футболе?

Сколько зарабатывают люди различных футбольных профессий? Блогер «Соккер.ру» Finn32 подсказывает, какое ремесло можно освоить, чтобы стать участником игры!
Профессиональный футболист. Верхнюю планку не учитываем, вы не получите 30-70 млн. евро в год. Но кто не мечтал в детстве стать футболистом, если интересовался игрой? Тогда пора узнать, что потеряли. Или о мотивации, если возраст позволяет. На среднем уровне ФНЛ можно зарабатывать 150-250 тысяч рублей в месяц. А миллионы – в РФПЛ в середине таблицы на незаметном месте в команде.
Мало платят. Сколько денег получают футболисты?
В мире заработок среднего футболиста от несколько сотен в месяц до 50 тысяч евро в месяц. А если вы девушка, то зарплата будет от пары сотен евро до 40 тысяч в месяц – потолок суперзвезды, который у мужчин выше на 5.5 млн. евро. Но это без спонсорских контрактов. И футболисткой высокого уровня стать проще при наличии трудолюбия и таланта, чем футболистом – конкуренция ниже. Но если говорить о России, то 100 тысяч в месяц – прекрасная зарплата в женском футболе.
Подруга футболиста. Тоже профессия? Плюсы налицо. Мама не пилит: «Где внуки?» У Зидана и компании по четверо детей. Плюс спортсмены не самые умные, но подтянутые. Порой доверяют деньги вторым половинкам, балуют их. Неплохо живут даже девушки футболистов уровня «Урала». Подруга игрока – доходная профессия, во многих странах жена при разводе получает половину нажитого вместе. А в случае контроля мужа все деньги в распоряжении. Популярная профессия – количество подруг игроков примерно равно количеству футболистов.
Азартный системный игрок. Про биткоины слышали все? А найти человека, который вывел бы много – вложил копейки, а забрал 150 тысяч долларов, например, сложнее, чем думаете. Люди, которые делают ставки в футболе ради интереса, обычно в районе ноля. Успешные азартные игроки – редкость. Но если человек разбирается в прогнозах и делает их удачливо, то могут забрать аналитиком. Но опять же – редкая именно профессия, а выручка зависит от того, сколько готовы ставить на кон.
Тренер в академии. Во-первых, чтобы стать тренером, хотя бы детским, нужно специальное образование. И нет, речь не о физруках – там светит разве роман с учительницей. Во-вторых, разброс зарплат у тренеров огромный. Лет семь назад в «Краснодар» набирали на оклад 25-30 тысяч рублей, судя по старым вакансиям. Сейчас должны ценить тренеров академии сильнее? Надеюсь, а за границей наставник молодежных и юношеских команд – нормальная профессия для роста. Многие соглашаются, потом копят деньги на учебу или получают их от клуба – идут за лицензиями УЕФА и растут в профессии.
Футбольный журналист. Тут скорее аналитиков рассмотрим, даже парень с дипломом «журналист» по фамилии вДудь чаще берет интервью у рэперов, чем пишет о футболе. Писать нельзя научить, а в футбольном мире важны знания. От Бразилии до России ситуация одинаковая, о футболе пишут по призванию. А так есть технари, экономисты, программисты по дипломам. Вот только рядом легко встретить профессии, которые принесут больше денег и впечатлений. В иностранных СМИ встречаются примеры серьезных гонораров журналистов – до 45 тысяч фунтов в Англии, или до 60 тысяч – в Германии. В России разве что в газпромовских СМИ мечты сбываются, но не у всех.
Футбольный агент. Роналду подарил агенту на свадьбу остров. В России дома или квартиры футбольных агентов редко маленькие и тесные. Семьи их не бедствуют, а «откаты» - святой Грааль грязной профессии. В футболе полтора честных агента на весь мир, но все знают Райолу. Мино – беспринципный, зато может позволить себе покупать дома в США, виллы в Италии и не переживать, что Инфантино изменит институт агентов. Зарплата агента в футболе – процент от сделки, комиссионные (только задекларированные) в год могут составлять 250 млн. евро на всех. Вот и считайте, продали кого-то «Зениту» за 20 млн. евро – свыше 100 тысяч положили в карман по самым скромным оценкам.
Клубный селекционер. Футбольный агент может не разбираться в игре, просто быть деловитым и со связями. А вот здесь нужно видеть игру насквозь. Скаутом кто только не становился, в том числе – благодаря опыту просмотра футбола и монтажа роликов про отдельных игроков. Это работа для молодых и не семейных, надо много летать по миру, смотреть вживую матчи, стараться опередить коллег. Поскольку скаутов много, то оклады невысокие даже у селекционеров английских клубов. Им оплачивают командировки, но на руки прилетает пару тысяч в месяц. Зато можно найти бриллиант и гордиться!
Наставник первой команды. Если вы сможете убедить Фурсенко, что сделаете «Зенит» сильнее, то получите 853 тысячи рублей в день. 35 тысяч в час. Это зарплата Манчини, причем без премиальных. Так он за день может получить миллион рублей. «Спартак» повысил зарплату Карреры в два раза не потому, что он доказал стабильность на протяжении десяти лет, а за титул. Массимо два дня пожил – миллион рублей заработал. В футболе тренеров ценят, хотя разброс снова огромный. На Евро-2016 Слуцкий работал за еду, а Ходжсону платили 5 млн. евро – результат был примерно одинаковым. Но стать тренером сложно, это длинный и неблагодарный путь.
Футбольный комментатор. На комментаторов не учат, на комментаторов учатся. Василий Уткин бросил ВУЗ, что не помешало обзавестись славой, деньгами и крепостными. Александр Елагин – актер. Владимир Стогниенко – финансист. Константин Генич – бывший футболист. Юрий Розанов пробовал стать энергетиком, но тоже бросил учебу, как Уткин. Все не бедствуют, хотя их зарплаты не такие большие, чтобы их афишировать и хвастаться.
А вот в России комментаторам федерального уровня, по слухам, отстегивают по 800 тысяч в месяц. Но там надо себя не уважать, на что не каждый пойдет. А обычные голоса с экрана зарабатывают меньше. Хотя тоже неплохо, пускай и прибедняются. Кроме того, став медийным, российский комментатор находит заработок на стороне. Становится комментатором в барах, ведущим на свадьбах и так далее. Тамадой можно запросить немало, особенно если лицо известное или олигарх какой болеет за тот же клуб, что сам комментатор.
Арбитр, судья, рефери. Плохое зрение – приветствуется, отсутствие совести – обязательно? Арбитры бывают разные. Но людей с безупречной репутацией там нет. Зато деньги откуда-то появляются. Официальный оклад – 90 тысяч за матч для главного и 45 тысяч – для помощника в РФПЛ. Это примерно столько же, как платят за игру арбитру АПЛ! Но там профессиональные судьи, которые нигде больше не работают – у них есть зарплата в 38 тысяч фунтов в год, помимо гонорара за матчи. А в России арбитры оказываются мужьями жен с маленьким бизнесом, например, поэтому не голодают. Странная профессия, не ходите в футбольные арбитры!
А какой профессией, связанной с футболом, вы мечтали овладеть? Обычно футбольные поклонники делятся на несколько типов. Кто-то мечтал говорить о футболе – синдром Уткина-Черданцева, кто-то – бегать за мячом, а некоторые не отказались бы от тренерского ремесла. Все профессии легкие, пока не занимаешься ими вплотную, но трудные при погружении. Но что показательно – разброс по деньгам огромный. Сильные девушки в российском футболе зарабатывают в три тысячи раз меньше Дзюбы. Тренеры могут работать за идею, а могут – за миллионы в неделю. Но футбол не шашки, только на трансферном рынке за год крутится 4-5 миллиардов евро, так что деньги есть и за них крепко держатся.
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Плохо ,что болельщикам не платят и на стадион бесплатно не пускают и у телевизора билет покупаем! Кругом плати, болельщик!
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Плохо ,что болельщикам не платят и на стадион бесплатно не пускают и у телевизора билет покупаем! Кругом плати, болельщик!
Спасибо. Интересная статья, но автор не все перечислил. Например, можно создать свой футбольный сайт, как конкурент Соккеру. ))
Или, например, стать футбольным блогером. На ютубе есть очень толковые и думаю зарабатывают некоторые весьма неплохо.
Но смысл во всём этом один. Приятно заниматся тем что любишь.
Спасибо. Интересная статья, но автор не все перечислил. Например, можно создать свой футбольный сайт, как конкурент Соккеру. ))
Или, например, стать футбольным блогером. На ютубе есть очень толковые и думаю зарабатывают некоторые весьма неплохо.
Но смысл во всём этом один. Приятно заниматся тем что любишь.