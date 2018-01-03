Главное лондонское не дерби

АПЛ не устает радовать поклонников футбола в новогодние праздники, вот и знатную афишу подвезли: «Арсенал» против «Челси». Блогер «Соккер.ру» Duran Duran сталкивает лбами столичные клубы.

Не дерби

Соперничество «Арсенала» и «Челси» не является дерби, у этих клубов другие принципиальные противники. «Канониры» на севере Лондона традиционно воюют с «Тоттенхэмом», у «Челси» на западе британской столицы есть «Фулхэм», КПР и «Брентфорд», правда, встречи с ними в последнее время большая редкость. И пусть между «синими» и «красно-белыми» нет исторической вражды, противостояние двух самых титулованных клубов Лондона определенно является особенным. Болельщики с обеих сторон включают «Челси» и «Арсенал» в тройки самых важных соперников, что подтверждают многочисленные опросы.

Трофейная бойня. «Арсенал» vs «Челси»

Чемпионат Англии = 13:6

Кубок Англии = 13:7

Кубок Лиги = 2:5

Суперкубок Англии = 15:4

Международные трофеи = 2 (Кубок Ярмарок и Кубок Кубков): 5 (Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Кубков – дважды, Суперкубок УЕФА)

Общий счет = 45:27

Вот именно это делает соперничество «Арсенала» и «Челси» по-настоящему большим – статус клубов и их титулы. За время розыгрыша чемпионатов Англии 21 титул достался коллективам из Лондона (у Ливерпуля 27 чемпионств, у Манчестера – 24). 19 из 21 столичных побед на счету «Арсенала» и «Челси», еще парочку добавил «Тоттенхэм». При этом «канониры» на внутренней арене остаются третьим клубом по титулам после МЮ и «Ливерпуля», а «Челси» располагается на следующей четвертой строчке. По общему числу трофеев превосходство «канониров» внушительное – в полтора раза, однако с международными успехами лучше дела обстоят у «синих», тем более на их счету свежие победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Лицом к лицу

Первый матч между «Челси» и «Арсеналом» датирован 1907 годом, 9 ноября «синие» взяли верх на своем поле со счетом 2:1 при рекордном на тот момент стечении зрителей для всего Первого дивизиона: на трибунах «Стэмфорд Бридж» разместились 65000 человек. Вплоть до 30-х годов XX века встречи не были регулярными из-за того, что команды не всегда играли в одном дивизионе, зато потом соперничество стало набирать обороты, и уже в 1935 году на матче собралось 83000 зрителей, что подчеркивает статус противостояния, обретенный еще 80 лет назад.

Статистика очных встреч

В официальном реестре этого противостояния 192 матча. «Арсенал» продолжает удерживать преимущество по победам, несмотря на массу неудачных встреч против «Челси» в последнее десятилетие.

192 матча = 74 победы «Арсенала», 56 ничьих, 62 победы «Челси». Разница голов: 267 – 250

Особенные матчи

Самая крупная победа «Арсенала»: 5:1 (в 1930)

Самая крупная победа «Челси»: 6:0 (в 2014)

Самый результативный матч (9 голов): 5:4 в пользу «Арсенала» (1958)

Самая результативная ничья: 3:3 (1996)

Вне всяких сомнений, к особенным матчам следует отнести поединки, в которых «Арсенал» и «Челси» оспаривали трофей, до которого оставалось сделать один шаг. Так, финал Кубка Англии 2002 года со счетом 2:0 выиграл «Арсенал», а в решающей схватке Кубка футбольной лиги пять лет спустя первенствовал уже «Челси» - 2:1. Не далее как в конце прошлого сезона «Арсенал» и «Челси» снова сошлись в битве за Кубок Англии, и команда Арсена Венгера не позволила дружине Антонио Конте сотворить дубль на внутренней арене. Санчес и Рэмзи забили по голу за «канониров», в составе «синих» отметился Диего Коста. А еще лондонские клубы сталкивались в Лиге чемпионов. Дело было в четвертьфинале сезона 2003/2004, того самого, в котором «Арсенал» был непобедим на внутренней арене и считался чуть ли не главным фаворитом ЛЧ. Однако «Челси» по сумме двух встреч оказался сильнее.

Топ снайперов лондонского противостояния в рамках АПЛ

1-2. Тьерри Анри («Арсенал») и Дидье Дрогба («Челси») – 8 голов

3. Иан Райт («Арсенал») – 7

4. Робин ван Перси («Арсенал») – 5

5-6. Деннис Бергкамп и Тео Уолкотт (оба – «Арсенал») – 4

Два франкоговорящих форварда забивали больше всех в противостоянии «Челси» и «Арсенала», а вот после Анри и Дрогба в пятерке сплошь представители «канониров».

По обе стороны баррикад

28 человек играли за разные лагеря или тренировали и «Арсенал», и «Челси». В сегодняшних составах тоже есть такие люди: Петр Чех и Сеск Фабрегас.

Топ-10 персон, объединяющих «Арсенал» и «Челси»

Билл Диксон (Северная Ирландия)

Алан Хадсон (Англия)

Джордж Грэм (Шотландия)

Дэвид Рокасл (Англия)

Николя Анелька (Франция)

Эммануэль Пети (Франция)

Эшли Коул (Англия)

Вильям Галлас (Франция)

Петр Чех (Чехия)

Сеск Фабрегас (Испания)

В день сегодняшний

Турнирная подоплёка. В «Челси», как и в любом другом клубе, понимают, что борьба за чемпионство в этом сезоне фактически закончилась, и лучшим исходом сезона станет второе место следом за «Манчестер Сити». Именно за это «синие» и ведут непосредственную борьбу с МЮ и «Ливерпулем». «Синим» нужно побеждать «Арсенал», чтобы вернуться на второе место. Команде Венгера тоже необходимо брать три очка, но еще из более суровых соображений: еще пара осечек и «канониры» могут выключиться из борьбы за путевку в Лигу чемпионов.

Венгер vs Конте. С редким тренером большой команды у Арсена Венгера положительная статистика, но на Конте француз находит управу. В рамках прошлого сезона АПЛ «Арсенал» и «Челси» обменялись победами, причем «канониры» выиграли крупно, команда Венгера обыграла «синих» в трофейных матчах за Кубок и Суперкубок Англии, а встреча первого круга текущего чемпионата завершилась нулевой ничьей.

Ориентировочные составы

У «Арсенала» серьезнейшие проблемы с составом накануне большого матча: точно не сыграют Рэмзи, Жиру, Монреаль и Колашинац, под вопросом участие Озила и Косьельни. Исход из этого, состав «Челси» прочитать несложно, а вот Арсену Венгеру предстоит поломать голову над тем, как выстроить командную игру и кого выпустить с первых минут.

«Арсенал» (3-4-2-1): Чех – Чемберс, Мустафи, Мертезакер – Бельерин, Джака, Уилшир, Майтленд-Найлс – Айвоби, Санчес – Лаказетт.

«Челси» (3-4-3): Куртуа – Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен – Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо – Виллиан, Азар, Мората.

Прогноз: «Челси» выиграл 4 из 5 последних матчей и пропустил при этом лишь однажды, в то время как «Арсенал» стабильно мечется между ангелом и бесом, хотя не уступал со 2 декабря. Кадровые проблемы не дадут «канонирам» сыграть во всю мощь в атаке, так что у Конте появляется отличный шанс одержать вторую в карьере победы над Венгером. 2:1 в пользу «Челси».