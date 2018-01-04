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Гинер vs Федун. Расширение или сокращение

сегодня, 13:00

Руководитель ЦСКА обмолвился о расширении РФПЛ, а владелец «Спартака» за сокращение футбольной лиги. «Соккер.ру» доказывает, что оба ошибаются! 

Один босс хочет обрезать и без того куцый на фоне Англии или Италии чемпионат до четырнадцати клубов, второй – расширить до восемнадцати. Но порой якобы противоположные мнения на самом деле одинаковые и непродуманные. Что и попробуем доказать. 

Аргументы против идеи Гинера

- владелец ЦСКА заявил, что идея с 18 клубами поднималась в разговоре с Мутко, то есть решение будет не строго экономическим или футбольным, а во многом политическим. Думают порадовать еще два города на карте, рассказать, как стремительно растет российский футбол; 

- в России стабильно гибнут клубы, потерявшие государственное финансирование. Прямо сейчас одной ногой в могиле «Амкар». Какой смысл в восемнадцати участниках, если на них увеличат траты из бюджета регионов? О финансировании Гинер не подумал, хотя говорит, что у него самого полно денег, а трансферы не совершает, поскольку не видит смысла в «гонке вооружений». Охотно верим;

- в России бывает зима, пускай Гинер и Федун вряд ли ее замечают, ведь не ездят в общественном транспорте и не ходят по заметенным улицам. Перестановка кругов местами не критично изменила расклад, но даже сейчас не могут нормально составить календарь без зимних матчей на Востоке. А восемнадцать клубов в элите это 306 матчей против 240 игр сейчас. Разница в 66 поединков существенная. Где-то надо взять еще месяц в календаре; 

- российские футболисты и так часто жалуются на усталость, нередко игроки ведущих команд ползают по полю после матчей за сборные. А тут добавится сразу четыре тура, что заметно уплотнит календарь. Перелетов станет больше, травм – тоже. Федун прав, что российские футболисты привыкли к тепличным условиям. Но кто выступал за лимит, разве владелец другого «Спартака»? Клубы не умеют играть стабильно, добавят матчей – упадет качество; 

- формат с 18 командами может повлиять на результаты общей команды России в еврокубках. Конечно, есть клубы, которым не интересно побывать в плей-офф Лиги чемпионов. Но остальных вряд ли порадует увеличение нагрузки в ущерб международным попыткам. И так многие пробуют схитрить, переносить туры и менять круги местами; 

- увеличение количества бедных клубов в РФПЛ может спровоцировать знакомый для Восточной Европы эффект, когда в лиге появляются «дружественные клубы», цель существования которых – проиграть команде общего спонсора и грызть пятки его конкурентам; 

- увеличение количества клубов не изменит финансового положения аутсайдеров. А переформатирование лимита скорее увеличит разрыв в классе между лидерами и аутсайдерами, нежели его сотрет, если добавить скромных клубов. Гинер хочет чемпионат, где четко есть богатые и бедные, где конкуренция – между своими.

Аргументы против идеи Федуна

- в России свыше 140 миллионов человек, и даже если лишь 22 миллиона время от времени интересуются футболом, четырнадцать команд – слишком мало, чтобы показать футбол в городах, где он нужен; 

- в стране вложат миллиарды рублей в стадионы, но при этом предлагается играть лишь на четырнадцати аренах? Какой смысл тогда было строить столько пустых стадионов уровня чемпионата мира? Ответа нет;

- сократив количество клубов, в РФПЛ признают проблемы с финансами, но не решают их. В этом сезоне есть семь клубов, у которых или вообще нет денег, или есть долги. Предлагать сократить лигу до девяти команд, чтобы остались только финансово состоятельные клубы? Не решение; 

- убрав две команды, надо еще две постоянно менять. А это значит, что вероятность разовых провалов середняков вырастет. И в РФПЛ могут подняться клубы, которые ниже классом, чем «Рубин», «Ростов», «Динамо» или «Амкар». Зачем делать уровень чемпионата слабее, якобы проповедуя обратную идею? Разрыв в таблице может вырасти еще сильнее;

- в мире непросто найти турнир, где четырнадцать клубов, поскольку при равном разделении команд на две группы после двух кругов получится по семь участников. Значит, надо делить или 8 на 6 – но тогда турнир аутсайдеров никто смотреть не будет, или 6 на 8 – и снова будут смотреть только постоянные игры фаворитов; 

- при двух кругах 14 клубов и еще двух для групп по 6 и 8, получается 268 поединков, причем если составлять группу из 8 середняков, то аутсайдеры сыграют в итоге по 40 поединков, что является бредом – «Амкар» на 15 перелетов деньги с трудом собирает, 20 выездов убьют многие бюджеты. А если в группе аутсайдеров играть по одному матчу, то надо бросать жребий и теряется спортивный принцип – будет 33 игры, но часть команд потеряют домашние матчи; 

- почему это за всех должны решать «Спартак», «Зенит» или ЦСКА? Руководители середняков точно против 14 команд в РФПЛ, а у них такое же право голоса при принятии решений, как у остальных. Сокращение РФПЛ было бы лоббированным решением в пользу понятно каких клубов; 

- Федун думает о доходах «Спартака», предлагая сократить РФПЛ, при этом сыграв по четыре матча с ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом» или «Краснодаром» за сезон. В отличие от Гинера, которому не важен домашний соперник – стадион в любом случае собрать сложно, а важно само количество игр, владелец «Спартака» хочет Суперлигу. 

Ему выгодно чаще играть с лидерами, но как быть с четверткой матчей «Рубин» - «Амкар»? Даже сейчас игры аутсайдеров почти никто не смотрит. А почти полгода матчей только середняков никто употреблять не станет. Ходят на соперника, «Спартак» об этом знает лучше всех. 

Мнение читателей. Разве не логичнее развивать то, что есть?

Расширив или обрезав РФПЛ по предложениям Гинера или Федуна, в двух случаях получите увеличение количества матчей. Причем в случае с идеей босса «Спартака» игр будет даже больше. Вместить их сложнее. Также в УЕФА не изменят правила футбола специально ради РФПЛ. В годы больших турниров матчи при 14 или 18 клубах в лиге будет непросто уместить. 

Предлагают играть с середины февраля или до Нового года? Не каждый год одинаково теплый, а манежей как не было – так и нет. Разумеется, в теории РФПЛ надо увеличивать до восемнадцати клубов. Но в теории, где все команды финансово состоятельные и растут. Пока в России все без исключения клубы убыточные – а суммарно так и есть, странно вешать на шею бюджета еще два государственных клуба, оставляя табун нынешних. 

А сокращать РФПЛ тоже некуда. 14 команд – очень неудобный формат. Ближайшей эффективной является схема из двенадцати клубов. Согласитесь, для России слишком мало. Получается, шестнадцать команд – формат, с которым нужно работать. Но не людям, что почти десять лет не могут решить влияющую на развитие лиги проблему лимита, рассказывать, как станет хорошо при обрезании или увеличении национальной лиги. 

Надо, чтобы к РФПЛ как к продукту появился стойкий интерес, нужны управленческие решения, а не еще одна реформа ради реформы. Хотелось бы, чтобы великими клубами руководили люди, которые мыслят масштабнее и не только о себе думают. Например, у ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» хватит денег, чтобы нанять группу спортивных юристов, сильных экономистов и менеджеров, которые работали на АПЛ и Бундеслигу.

Эти люди могут разработать стратегию финансового спасения РФПЛ в рамках шестнадцати клубов и даже проконтролировать реализацию. Можно продумать систему финансирования и аудита трат до мелочей, составить бизнес-план. Но так никто не делает. Никто даже не запретит государству дать всем не частным клубам равное количество денег. И посмотреть, кто умеет их тратить.

Такой подход был бы состоятельным и взрослым. А пока обе идеи в нынешних условиях несостоятельные, но никого не волнует то, что вправду можно изменить. Может, пора не обещать светлое будущее, а пожить в нормальном настоящем? А если народу мало на центральных матчах, никто не запрещает добавить чемпионский плей-офф. Есть ведь переходные матчи, пусть судьба путевок в Лигу чемпионов решается в играх между конкурентами. 

Вряд ли кто-то откажется от новых матчей «Спартак» - «Зенит», если при этом не пострадают остальные участники РФПЛ. А набрать в элиту ходячих мертвецов или сократить чемпионат, чтобы потом не знать, куда влепить туры – спорные предложения и в части реализации, и по смыслу. 

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морозз
морозз ответил Беланов
сегодня в 19:49
Беланов:
У спартачей любой проигрыш - случайный, сами спартачи это признают
Это на Украине отвечают на вопрос вопросом? Там недавно было факельное шествие Бандер!
Руслан Гулуев
Руслан Гулуев
сегодня в 18:14
Добрый день, соккерчане. Пишу тут очень редко, но вот тема очень хорошая.
Знаю, что собственное мнение можно засунуть...Но вдруг кому-то интересна чужая точка зрения.
Что бы мне хотелось видеть в нашем чемпионате.
1. Убрать государственное обеспечение и оставить только частные клубы. Это касается команд, спонсируемых их областного бюджета.
Немного раскрою. Давайте начнем с +. Т.к. это экономические тяготы для областей, а мы
живем не богато, но сейчас не об этом, то эти деньги можно потратить на развитие
детского футбола и в целом на улучшение жизни людей. Футбол у нас смотрят мало,
будем честны.
Теперь -. Мы просядем в качестве футбола. Останется всего команд 8 из Высшего
дивизиона и т.д. Люди в глубинках не будут получать большого футбола в хорошем
количестве. Пострадают хорошие коллективы, типа Ростова, Амкара и т.д.
Я заведомо не стал раскрывать далее, так как много писанины, может потом решусь на статейку с полным видением(что делать с ФНЛ и т.д.). Теперь о главном...перспективы такого решения. Перестанут исчезать деньги на непонятно что. Будет развиваться детский футбол и спорт в целом. Теперь главное. Футбол у нас наконец-то превратиться в бизнес, наши клубы наконец-то включат маркетинг, перестанут давать огромные зарплаты футболистам и станут большее внимание уделять академиям и т.д. Что по моему мнению через лет 5-7 таких реформ приведет к увеличению и зрительского интереса и завоеванию рынков, а не только продажи одному холдингу телеправ и мы получим голодных до повышения уровня отечественных футболистов, которые будут рвать свое "око" для поездки в Европу.
2. Если будет много команд, лет через 10-12. А именно порядка 18 -20, разделить на 2 дивизиона, а потом играть плеофф, то есть перенять опыт США, где все даже очень неплохо.
Есть и другие пункты, но и этого достаточно для того, чтобы меня раскритиковали в пух и прах, да и для первого раза
ckori
ckori ответил FILL3286
сегодня в 16:45
FILL3286:
Гинер куда ты лезешь-- ты банкрот)))
А завтра?Всё может изменится!
ckori
ckori
сегодня в 16:42
Ну тут Горин -как всегда!Думаю что нам эта Европа не нужна и мы должны думать о своём чемпионате!Можно и 20-но учитывая наши просторы и пояса надо как то изменить соревнования что бы и восток участвовал,а не только Тула?!А так вообщето хорошо для Федуна катайся по кольцевой и собирай очки!Не по государственному?!
Беланов
Беланов ответил морозз
сегодня в 15:19
морозз:
Как дела на Украине, безвиз используешь?
    cska.78
    cska.78 ответил Colonist
    сегодня в 15:18
    Colonist:
    Тот проигрыш был случайным - даже адекватные кони это признают!:) а вот 3:0 закономерный!
    Случайным было шампиньонство разок за 15 лет на юбилей Симоняна!
    морозз
    морозз ответил Беланов
    сегодня в 15:18
    Беланов:
    ЦСКА - Спартак 2:1! Какие влажные фантазии у пигги )))
    Как дела на Украине, безвиз используешь?
    Беланов
    Беланов ответил Colonist
    сегодня в 15:18
    Colonist:
    Тот проигрыш был случайным - даже адекватные кони это признают!:) а вот 3:0 закономерный!
    У спартачей любой проигрыш - случайный, сами спартачи это признают
    Colonist
    Colonist ответил Беланов
    сегодня в 15:13
    Тот проигрыш был случайным - даже адекватные кони это признают!:) а вот 3:0 закономерный!
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 15:03
    Пусть Федун идет лесом с чемпионатом Москвы, Питера и Краснодара! Как минимум 16 команд, футбол любят во многих городах!
    kaihorse
    kaihorse ответил Беланов
    сегодня в 14:40
    Тут много вариантов, необходимо руковоителям клубов, представителям болельщиков это всё обсуждать.
    Беланов
    Беланов ответил kaihorse
    сегодня в 14:37
    kaihorse:
    Для того чтобы подходить к вопросу об изменении количества команд в ПЛ, сначала необходимо навести порядок с календарём. А уже затем что то выносить на обсуждение.
    Может просто играть первый круг лето-осень, а второй весна-лето? А не как сейчас - начинать играть второй круг в конце ноября?
    kaihorse
    kaihorse
    сегодня в 14:33
    Для того чтобы подходить к вопросу об изменении количества команд в ПЛ, сначала необходимо навести порядок с календарём. А уже затем что то выносить на обсуждение.
    Беланов
    Беланов ответил spartach n1
    сегодня в 14:29
    spartach n1:
    Обладатель вечнопустующей унитазарены,бессмертного рекорда 43,11 лет без сухарей,вечночетвертая очень слабая команда беспалого уголовника ))
    Унитазарена - это музей Спартака. Бессмертные рекорды 0/0/6, 1-18 и 0:7 - позор для любого российского клуба, кроме Спартака. Федун уже внёс в общак тюменской ОПГ? )))
    P.S. Бедная пигги - так горит, что посты минусишь?)))
    Беланов
    Беланов ответил Colonist
    сегодня в 14:26
    Colonist:
    Спартак : ЦСКА 3:0! Деньги закончились у Гиннера?
    ЦСКА - Спартак 2:1! Какие влажные фантазии у пигги )))
    spartach n1
    spartach n1 ответил Беланов
    сегодня в 14:23
    Беланов:
    ЦСКА - обладатель кубка УЕФА, Спартак - обладатель 0/0/6, 1-18 и 0:7. Вот и вся математика )))
    Обладатель вечнопустующей унитазарены,бессмертного рекорда 43,11 лет без сухарей,вечночетвертая очень слабая команда беспалого уголовника ))
    Colonist
    Colonist ответил Беланов
    сегодня в 14:21
    Спартак : ЦСКА 3:0! Деньги закончились у Гиннера?
    Беланов
    Беланов ответил Colonist
    сегодня в 14:17
    Colonist:
    Гиннер хочет обыгрывать слабые команды, Федун мечтает об играх с сильными! Вот и вся математика!:)
    ЦСКА - обладатель кубка УЕФА, Спартак - обладатель 0/0/6, 1-18 и 0:7. Вот и вся математика )))
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    сегодня в 14:12
    Почему меня должно волновать в главных новостях чего там боится Зидан.
    Или когда уволят Моуриньо.
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    сегодня в 14:11
    Выкладывайте трансферы а не слухи. Достали уже.
    Colonist
    Colonist
    сегодня в 14:07
    Гиннер хочет обыгрывать слабые команды, Федун мечтает об играх с сильными! Вот и вся математика!:)
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 13:25
    Гинер куда ты лезешь-- ты банкрот)))
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