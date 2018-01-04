Гинер vs Федун. Расширение или сокращение

Руководитель ЦСКА обмолвился о расширении РФПЛ, а владелец «Спартака» за сокращение футбольной лиги. «Соккер.ру» доказывает, что оба ошибаются!

Один босс хочет обрезать и без того куцый на фоне Англии или Италии чемпионат до четырнадцати клубов, второй – расширить до восемнадцати. Но порой якобы противоположные мнения на самом деле одинаковые и непродуманные. Что и попробуем доказать.

Аргументы против идеи Гинера

- владелец ЦСКА заявил, что идея с 18 клубами поднималась в разговоре с Мутко, то есть решение будет не строго экономическим или футбольным, а во многом политическим. Думают порадовать еще два города на карте, рассказать, как стремительно растет российский футбол;

- в России стабильно гибнут клубы, потерявшие государственное финансирование. Прямо сейчас одной ногой в могиле «Амкар». Какой смысл в восемнадцати участниках, если на них увеличат траты из бюджета регионов? О финансировании Гинер не подумал, хотя говорит, что у него самого полно денег, а трансферы не совершает, поскольку не видит смысла в «гонке вооружений». Охотно верим;

- в России бывает зима, пускай Гинер и Федун вряд ли ее замечают, ведь не ездят в общественном транспорте и не ходят по заметенным улицам. Перестановка кругов местами не критично изменила расклад, но даже сейчас не могут нормально составить календарь без зимних матчей на Востоке. А восемнадцать клубов в элите это 306 матчей против 240 игр сейчас. Разница в 66 поединков существенная. Где-то надо взять еще месяц в календаре;

- российские футболисты и так часто жалуются на усталость, нередко игроки ведущих команд ползают по полю после матчей за сборные. А тут добавится сразу четыре тура, что заметно уплотнит календарь. Перелетов станет больше, травм – тоже. Федун прав, что российские футболисты привыкли к тепличным условиям. Но кто выступал за лимит, разве владелец другого «Спартака»? Клубы не умеют играть стабильно, добавят матчей – упадет качество;

- формат с 18 командами может повлиять на результаты общей команды России в еврокубках. Конечно, есть клубы, которым не интересно побывать в плей-офф Лиги чемпионов. Но остальных вряд ли порадует увеличение нагрузки в ущерб международным попыткам. И так многие пробуют схитрить, переносить туры и менять круги местами;

- увеличение количества бедных клубов в РФПЛ может спровоцировать знакомый для Восточной Европы эффект, когда в лиге появляются «дружественные клубы», цель существования которых – проиграть команде общего спонсора и грызть пятки его конкурентам;

- увеличение количества клубов не изменит финансового положения аутсайдеров. А переформатирование лимита скорее увеличит разрыв в классе между лидерами и аутсайдерами, нежели его сотрет, если добавить скромных клубов. Гинер хочет чемпионат, где четко есть богатые и бедные, где конкуренция – между своими.

Аргументы против идеи Федуна

- в России свыше 140 миллионов человек, и даже если лишь 22 миллиона время от времени интересуются футболом, четырнадцать команд – слишком мало, чтобы показать футбол в городах, где он нужен;

- в стране вложат миллиарды рублей в стадионы, но при этом предлагается играть лишь на четырнадцати аренах? Какой смысл тогда было строить столько пустых стадионов уровня чемпионата мира? Ответа нет;

- сократив количество клубов, в РФПЛ признают проблемы с финансами, но не решают их. В этом сезоне есть семь клубов, у которых или вообще нет денег, или есть долги. Предлагать сократить лигу до девяти команд, чтобы остались только финансово состоятельные клубы? Не решение;

- убрав две команды, надо еще две постоянно менять. А это значит, что вероятность разовых провалов середняков вырастет. И в РФПЛ могут подняться клубы, которые ниже классом, чем «Рубин», «Ростов», «Динамо» или «Амкар». Зачем делать уровень чемпионата слабее, якобы проповедуя обратную идею? Разрыв в таблице может вырасти еще сильнее;

- в мире непросто найти турнир, где четырнадцать клубов, поскольку при равном разделении команд на две группы после двух кругов получится по семь участников. Значит, надо делить или 8 на 6 – но тогда турнир аутсайдеров никто смотреть не будет, или 6 на 8 – и снова будут смотреть только постоянные игры фаворитов;

- при двух кругах 14 клубов и еще двух для групп по 6 и 8, получается 268 поединков, причем если составлять группу из 8 середняков, то аутсайдеры сыграют в итоге по 40 поединков, что является бредом – «Амкар» на 15 перелетов деньги с трудом собирает, 20 выездов убьют многие бюджеты. А если в группе аутсайдеров играть по одному матчу, то надо бросать жребий и теряется спортивный принцип – будет 33 игры, но часть команд потеряют домашние матчи;

- почему это за всех должны решать «Спартак», «Зенит» или ЦСКА? Руководители середняков точно против 14 команд в РФПЛ, а у них такое же право голоса при принятии решений, как у остальных. Сокращение РФПЛ было бы лоббированным решением в пользу понятно каких клубов;

- Федун думает о доходах «Спартака», предлагая сократить РФПЛ, при этом сыграв по четыре матча с ЦСКА, «Зенитом», «Локомотивом» или «Краснодаром» за сезон. В отличие от Гинера, которому не важен домашний соперник – стадион в любом случае собрать сложно, а важно само количество игр, владелец «Спартака» хочет Суперлигу.

Ему выгодно чаще играть с лидерами, но как быть с четверткой матчей «Рубин» - «Амкар»? Даже сейчас игры аутсайдеров почти никто не смотрит. А почти полгода матчей только середняков никто употреблять не станет. Ходят на соперника, «Спартак» об этом знает лучше всех.

Мнение читателей. Разве не логичнее развивать то, что есть?

Расширив или обрезав РФПЛ по предложениям Гинера или Федуна, в двух случаях получите увеличение количества матчей. Причем в случае с идеей босса «Спартака» игр будет даже больше. Вместить их сложнее. Также в УЕФА не изменят правила футбола специально ради РФПЛ. В годы больших турниров матчи при 14 или 18 клубах в лиге будет непросто уместить.

Предлагают играть с середины февраля или до Нового года? Не каждый год одинаково теплый, а манежей как не было – так и нет. Разумеется, в теории РФПЛ надо увеличивать до восемнадцати клубов. Но в теории, где все команды финансово состоятельные и растут. Пока в России все без исключения клубы убыточные – а суммарно так и есть, странно вешать на шею бюджета еще два государственных клуба, оставляя табун нынешних.

А сокращать РФПЛ тоже некуда. 14 команд – очень неудобный формат. Ближайшей эффективной является схема из двенадцати клубов. Согласитесь, для России слишком мало. Получается, шестнадцать команд – формат, с которым нужно работать. Но не людям, что почти десять лет не могут решить влияющую на развитие лиги проблему лимита, рассказывать, как станет хорошо при обрезании или увеличении национальной лиги.

Надо, чтобы к РФПЛ как к продукту появился стойкий интерес, нужны управленческие решения, а не еще одна реформа ради реформы. Хотелось бы, чтобы великими клубами руководили люди, которые мыслят масштабнее и не только о себе думают. Например, у ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» хватит денег, чтобы нанять группу спортивных юристов, сильных экономистов и менеджеров, которые работали на АПЛ и Бундеслигу.

Эти люди могут разработать стратегию финансового спасения РФПЛ в рамках шестнадцати клубов и даже проконтролировать реализацию. Можно продумать систему финансирования и аудита трат до мелочей, составить бизнес-план. Но так никто не делает. Никто даже не запретит государству дать всем не частным клубам равное количество денег. И посмотреть, кто умеет их тратить.

Такой подход был бы состоятельным и взрослым. А пока обе идеи в нынешних условиях несостоятельные, но никого не волнует то, что вправду можно изменить. Может, пора не обещать светлое будущее, а пожить в нормальном настоящем? А если народу мало на центральных матчах, никто не запрещает добавить чемпионский плей-офф. Есть ведь переходные матчи, пусть судьба путевок в Лигу чемпионов решается в играх между конкурентами.

Вряд ли кто-то откажется от новых матчей «Спартак» - «Зенит», если при этом не пострадают остальные участники РФПЛ. А набрать в элиту ходячих мертвецов или сократить чемпионат, чтобы потом не знать, куда влепить туры – спорные предложения и в части реализации, и по смыслу.