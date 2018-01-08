Чемпионский фарт «Локо». Миф или реальность

Прошлой зимой обсуждали, сколько «лишних» очков благодаря везению набрал «Спартак». Сейчас во главе таблицы «Локомотив», и «Соккер.ру» изучает фарт «железнодорожников».

Настолько ли хороша команда, сколько у нее очков в турнирной таблице? Это извечный вопрос, и хотя существует канонический ответ: «Смотри на табло» (в данном случае – в таблицу), - подразумевающий, что результат определяет все, думающие люди хотят копать глубже, разбирать каждый успех или неудачу на составляющие части, не зацикливаясь исключительно на голах/очках/положении в табели о рангах. Существует масса аналитических инструментов, помогающих исследовать футбол, сегодня мы обратимся к уже знакомой системе ожидаемых голов xG. Сайт Understat.com «обсчитывает» матчи РФПЛ в нынешнем сезоне, поэтому воспользуемся обстоятельно выведенными цифрами, которые, напомню, формируются из количества моментов – созданных и допущенных. Очень часто итоговый счет, зафиксированный финальным свистком арбитра, вовсе не является «самым вероятным исходом», который помогает вывести xG. Если реальные результаты постоянно лучше ожидаемых системой исходов – значит, команде очень везет, когда наоборот – впору проводить какие-нибудь обряды очистки кармы.

1 тур. «Локомотив» - «Арсенал» - 1:0 (3 очка)

XG: 0.8 – 1.43 = 1:1 (1 очко)

Любопытно, что «Локомотив» начал свой поход в этом сезоне, как и предыдущий чемпион России, домашним матчем против «Арсенала». Совпадение? Узнаем в мае. Только если «Спартак» летом 2016-го разгромил туляков со счетом 4:0, то «Локо» выиграл со скрипом, а как показывают данные системы xG, «оружейники» играли лучше, создали больше моментов и заслуживали, как минимум, ничью. Пользуясь правилами математического округления, получаем счет 1:1, который установился бы на табло, происходи дело в исключительно справедливой футбольной вселенной, где каждая команда получает ровно столько, сколько заслужила игрой, а футбол лишен шарма непредсказуемости. Скучно, зато честно.

2 тур. ЦСКА - «Локомотив» - 1:3 (3 очка)

XG: 1.14 – 1.81 = 1:2 (3 очка)

А вот в дерби у ЦСКА команда Юрия Семина выиграла по делу, создавая моменты в большем количестве, и не забывая об их качестве. Пусть разрыв не так велик, у обеих дружин показатель между «единицей» и «двойкой», но «Локомотив» был ближе к победе.

3 тур. «Локомотив» - «Анжи» - 1:0 (3 очка)

XG: 2.15 – 0.47 = 2:0 (3 очка)

Чистая победа. Здесь «Локомотив» наиграл даже больше, чем на один забитый мяч, и должен был обыгрывать «Анжи» увереннее.

4 тур. «Локомотив» - «СКА-Хабаровск» - 1:0 (3 очка)

XG: 2.23 – 0.2 = 2:0 (3 очка)

Здесь тоже без вариантов, и снова «железнодорожники» могут сетовать на свою слабую реализацию. Фактически победа 1:0, но с очевидным превосходством по игре.

5 тур. «Рубин» - «Локомотив» - 1:1 (1 очко)

XG: 1.17 – 0.67 = 1:1 (1 очко)

А вот здесь «Рубин» выглядел веселее, но не настолько, чтобы говорить о победе, хотя «Локо» и спасся в самой концовке игры благодаря голу Соломона Кверквелия. Это фарт, но, скажем так, подготовленный.

6 тур. «Локомотив» - «Тосно» - 0:2 (0 очков)

XG: 0.63 – 0.76 = 1:1 (1 очко)

В домашней игре с «Тосно» «железнодорожникам» не повезло, ведь взаимные усилия команд никак не предполагали победу гостей, да еще и со счетом 2:0. Здесь «наиболее вероятный исход» - ничья.

7 тур. «Спартак» - «Локомотив» - 3:4 (3 очка)

XG: 1.27 – 1.77 = 1:2 (3 очка)

Нам сейчас не особо интересно, справедливо ли арбитр оставил в меньшинстве «Спартак», удалив Самедова, и должен ли был предъявить красную карточку Миранчуку – игра сложилась так, как сложилась. И в ней «Локомотив» по сумме был ближе к победе, чем «Спартак», так что этот исход ратифицируем.

8 тур. «Локомотив» - «Урал» - 2:1 (3 очка)

XG: 1.13 – 0.66 = 1:1 (1 очко)

Судя по xG, это матч-близнец встречи в Казани, где «Локомотив» спас ничью в концовке. «Урал» при аналогичных показателях аналитической системы мог рассчитывать на ничью, хотя и понимаем, что москвичи здесь играли лучше.

9 тур. «Ахмат» - «Локомотив» - 1:1 (1 очко)

XG: 0.62 – 0.38 = 1:0 (0 очков)

Закрытый матч, в котором не было россыпи возможностей вскрыть ворота, но команды все же забили по голу, вернее, за «Локо» отличился автоголом экс-«железнодорожник» Родолфо. В общем, вместо одного очка команда Юрия Семина вполне могла не привезти из Грозного ничего. Только нужно учитывать, что «красно-зеленые» забили первыми, чем заставили «Ахмат» играть в атаку.

10 тур. «Локомотив» - «Амкар» - 0:1 (0 очков)

XG: 0.64 – 0.22 = 1:0 (3 очка)

А здесь все наоборот: «Амкар» забил уже на первой минуте матча и сумел отстоять победный счет до финального свистка. Не сказать, что «Локомотив» утопил пермяков в голевых моментах, но система «ожидает» счет 1:0 в другую пользу.

11 тур. «Ростов» - «Локомотив» - 0:1 (3 очка)

XG: 0.59 – 0.88 = 1:1 (1 очко)

Где-то теряешь, а где-то находишь. Естественно, ничья в Ростове-на-Дону должна была состояться, тут даже на показатели xG смотреть не нужно, достаточно вспомнить, что в равном матче единственный мяч Эдер забил на 90+3 минуте.

12 тур. «Локомотив» - «Динамо» - 3:0 (3 очка)

XG: 2.10 – 0.68 = 2:1 (3 очка)

Здесь победа по делу, хотя счет мог и не быть таким крупным.

13 тур. «Уфа» - «Локомотив» - 1:0 (0 очков)

XG: 0.78 – 0.32 = 1:0 (0 очков)

Поражение от «Уфы» в реальности совпадает с тем, что происходило на футбольном поле.

14 тур. «Локомотив» - «Краснодар» - 2:0 (3 очка)

XG: 1.20 – 0.38 = 1:0 (3 очка)

«Краснодар» слабо сыграл в Москве и уступил заслуженно.

15 тур. «Зенит» - «Локомотив» - 0:3 (3 очка)

XG: 1.64 – 1.82 = 2:2 (1 очко)

«Локомотив» выиграл крупно в Санкт-Петербурге в ключевом матче осени, но здесь приходится говорить о жуткой неудаче «Зенита», который никак не наиграл на поражение, тем более – на разгромный счет.

16 тур. «Локомотив» - ЦСКА - 2:2 (1 очко)

XG: 1.79 – 0.69 = 2:1 (3 очка)

Число угроз воротам Игоря Акинфеева в дерби – в два раза больше. xG рекомендует отдать победу «железнодорожникам», которые, как помним, создавали моменты, играя в большинстве, не забили пенальти, а ничью спасли в концовке.

Чемпионат России по игре в большинстве

17 тур. «Анжи» - «Локомотив» - 0:1 (3 очка)

XG: 0.17 – 0.8 = 0:1 (3 очка)

Логичная минимальная победа «железнодорожников».

18 тур. «СКА-Хабаровск» - «Локомотив» - 1:2 (3 очка)

XG: 0.22 – 2.49 = 0:2 (3 очка)

Решающий гол «железнодорожники» забили в концовке, но сделали для победы гораздо больше хабаровчан. Преимущество по ожидаемым голам внушительное.

19 тур. «Локомотив» - «Рубин» - 1:0 (3 очка)

XG: 0.71 – 0.88 = 1:1 (1 очко)

Ничейная игра, в которой «Локомотив» вырвал победу. Именно в таких матчах, как принято считать, куется чемпионство.

20 тур. «Тосно» - «Локомотив» - 1:3 (3 очка)

XG: 1.31 – 1.79 = 1:2 (3 очка)

Здесь тоже нельзя отказать подопечным Юрия Семина в итоговой победе.

Не сойти с рельсов. Задачи «Локо» на зиму

Итог: в 9 из 20 матчей «ожидаемый» исход не совпадает с реальными результатами, причем в шести случаях «Локомотив» получал больше заслуженного, а еще в трех – страдал сам. Участок сезона с 1 по 10 тур «железнодорожники» прошли примерно на уровне ожиданий, заработав один «лишний» балл, а вот во второй трети чемпионата у них уже четыре таких очка, ведь в матчах с «Ростовом», «Зенитом» и «Рубином» прыгнули выше графика xG. Чемпионства без фарта вообще не бывает, и у «Локомотива», согласно этому подсчету, 5 фартовых очков в турнирной таблице, которые существенно влияют на чемпионскую гонку. У «Спартака» год назад было «+6», а сейчас «красно-белые» на пару с «Зенитом» смотрят на «железнодорожников» снизу вверх.

Сайт Understat.com помимо xG предлагает систему xPTS – ожидаемое количество набранных очков, рассчитанное по более сложной формуле, нежели разбивка на отдельные матчи с округлением. Так вот, согласно ей, у команды Семина целых 10 «лишних» баллов, а трио лидеров, где также «Спартак» и «Зенит», располагается в радиусе двух-трех очков друг от друга. Фарт – очень серьезный игрок в футболе, способный при прочем равенстве вознести к небесам или ударить оземь. «Локомотиву» в этом сезоне везет, этот факт невозможно отрицать, и конкуренты точно не настолько хуже, как показывает таблица чемпионата России. Вот только в конечном итоге, сколько бы мы ни упражнялись с анализом вероятностей и подсчетом удачливости, только турнирная таблица имеет значение, ведь чемпионом делает первое место в ней, а не какие-то xG или xPTS. Все остальное – занимательная математика.

Год чемпионства «Локомотива»