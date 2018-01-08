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Санчес в «Манчестер Сити». Ужасная идея Хосепа

сегодня, 18:38

«Арсенал» торгуется с «горожанами», но зачем чилийский футболист в составе будущих чемпионов Англии? «Соккер.ру» наблюдает, как Гвардиола взялся за старое.

«Сити» не нужен Месси, зачем им Санчес?

Для построения сильной команды важно не покупать футболистов, которые претендуют на первую скрипку и в другом амплуа не выступают. Например, Месси «горожанам» успех гарантировать не смог бы, но задвинул на второй план всех. Это если представить, что у шейхов есть 300 млн евро, а у аргентинца – желание сменить клуб.

Фанатам было бы интересно глянуть на Лионеля в Англии. Аргентинца успешная игра в АПЛ могла поднять выше облаков в иерархии. Месси финансово выгодно до конца карьеры подписать контракт с новым клубом, еще более щедрым, чем «Барселона». Но Лионель – футболист-команда. Под него надо всех подстраивать. Он может играть на коллектив, но только так, как хочет.

Получается, выгода для фанатов и игрока, но не для клуба. Купив Месси и его подражателей, можно потерять контроль над уже имеющимися лидерами. Например, в случае «Манчестер Сити» это Де Брюйне, Агуэро, с недавних пор – Стерлинг. Люди, которые хотят достичь большего, но не умеют быть просто скромными и полезными, как умница Давид Сильва. Неужели Гвардиола, получив отказ от Месси, решил нанести удар по «Сити», подписав его бывшего дублера?

Алексис Санчес, учитывая истории в «Барселоне» и «Арсенале», не относится к кротким и универсальным футболистам. Такого нельзя загнать в тактические рамки и получить человека, уступающего лидерам, довольствуясь ролью подмастерья. Санчес готов мириться только с равноправными вожаками, как было с Видалем в сборной Чили. При этом в новом сезоне Алексис – 13-й форвард АПЛ (с учетом только основных игроков) по качеству моментов в среднем за игру. Жезус и Агуэро – 1-й и 2-й.

Санчес в «Манчестер Сити». Ужасная идея Хосепа

G90 – голов каждые 90 минут (тут и далее – показатели в среднем за игру); xG90 – ожидаемые голы; Sh90 – удары; A90 – ассисты; xA90 – ожидаемые ассисты; KP90 – передачи под удар; xGChain90 – суммарный xG всех моментов с участием игрока; xGBuildup90 – суммарный xG, но при выходе вперед, без учета последних пасов атак и ударов.

Как видите, даже если говорить, что проблема Санчеса – слабая игра «Арсенала», он проигрывает и бразильцу, и аргентинцу по атакующим показателям (зеленая область – показатели Алексиса). Чилиец побеждает Жезуса как ассистент, но поражение по всему остальному показательнее. Санчес не будет на голову сильнее как центральный нападающий «Сити». А разве «горожанам» нужен вингер?

Гвардиола любит странные трансферы?

Хосеп считает себя человеком с безупречным футбольным вкусом. Может, он и прав. Но вы видели таких людей в различных профессиях. Это может быть музыкант, автомеханик, филолог, сантехник, водитель, переводчик, строитель. Кто угодно. Но всех объединяет подача своих слов, словно существует только их мнение и неправильное.

Гвардиола достаточно воспитанный человек, чтобы не быть Всезнайкой «24 на 7». Но когда ему позволяют слишком многое относительно трансферов – жди беды. В «Манчестер Сити» многие его сделки подтверждают владельцы, но Хосеп уже успел взвинтить мировые цены на защитников до уровня цен на форвардов. Он первым пошел бить рекорды.

Но хуже становится, когда Гвардиола делает покупки, которые понять сложно даже его соратникам. У Хосепа много раз спрашивали, уверен ли он в подписании за немалые деньги Нолито, Сеска, Касереса, Чигринского, Кейррисона, Браво или Глеба в свои команды? Испанец всегда был уверен, а как получалось в итоге – вы знаете.

Крайне редко у этого тренера, если ему приспичило сделать трансфер, без которого можно обойтись, приобретенный футболист прибавлял. Примерно как Данило сейчас. Купили Уокера, Менди, а бразилец из «Реала» сидит на скамейке даже после травмы француза – вместо него левого латераля играет с переменным успехом хавбек Делф. Надеюсь, Санчеса не правым вингером покупают?  

От Алексиса отказались все гранды?

«Реалу» нужна свежая кровь в атаке – не покупают Санчеса. Скорее Салаха летом выманят, продав Бэйла. Финансово выгоднее было бы подкатить к Алексису, но его не считают человеком, который решит проблемы Зидана. У «Баварии» немолодые люди на флангах – снова не покупают Алексиса, публично отказались. ПСЖ долго и нудно вел переговоры с чилийцем. И тоже выбрал других футболистов.

Совпадение? Во-первых, все понимают, что Санчес – человек, зараженный вирусом Венгера. Скорее всего, никогда не будет играть так сильно, как по ходу самого удачного отрезка в «Арсенале». Или станет взрываться отрезками, а потом пропадать. Крайне редко футболисты Арсена выдают что-то стоящее после ухода из состава «канониров». Во-вторых, Санчес уходит после серии скандалов.

Он нарушал режим – растолстел. Смеялся, когда его команда проигрывала, сидя на скамейке. Фактически такой Санчес нужен только Гвардиоле. Что должно насторожить шейхов из «Манчестер Сити». Даже если они не в курсе, что сейчас в списке людей с минутами в АПЛ нового сезона девять человек, которых можно поставить на фланг атаки. Девять, зачем им десятый Санчес? Да и Жезусу проиграет по возрасту, а Агуэро – по статусу в «Сити».

Гвардиола не уважает своих игроков?

Трансферы делают, когда надо улучшить команду. Алексис Санчес с его характером посреди сезона не нужен «Манчестер Сити». Ни в основе, ни на скамейке. В составе и так достаточно сильных игроков группы атаки, даже с учетом травм. Всем Бернарду Силвам – футболист за 50 млн евро, нужно игровое время. А самой группе атаки не хватает матчей, чтобы действовать синхронно в любой вечер, даже непростой и неудачный.

Зачем убирать Стерлинга или Сане ради Санчеса? Спорная затея, поскольку автоматически ломается выход в атаку. Успешная игра атакующих Де Брюйне и Давида Сильвы глубоко в центре поля завязана на том, как работают впереди их коллеги со смещением на фланги. Санчес не играл в системе, которую сейчас для «Сити» выбрал Гвардиола. Алексис вообще не очень хорош в прессинге, у него вдвое меньше перехватов за игру, чем у Месута Озила.

Даже если убрать Жезуса и Агуэро ради Алексиса в центре атаки «Манчестер Сити» – не получите ту же модель, что сейчас. Ведь чилиец не форвард острия, что понял даже упрямый Венгер. Если Гвардиола поссорился с Агуэро - нужно искать нападающего, но не «ложную девятку», вроде чилийца. Фактически Санчеса «Сити» торгует по одному причине. Хосеп с ним в отличных отношениях. При встрече испанец светится от счастья, словно встретил крестника.

Понятно, что чилийцу надоело сидеть без трофеев в «Арсенале». И «Манчестер Сити» не боится выбросить два-три десятка миллионов за нападающего, который станет свободным агентом через полгода. Но вряд ли такая покупка станет решающей – Санчес никогда не был игроком, который вытаскивает команды в финалы уровня Лиги чемпионов, а в лиге справятся и без него. При этом, убирая одного человека, заслужившего место в основе, Гвардиола показывает всем в «Сити» - для меня есть особенные люди, как Санчес, а есть обычные – как все остальные.

Санчес нужен на случай травм и для ротации?

Казалось бы, еще один форвард не помешает. Чилиец ведь не Стерлинг по позиции, а нечто среднее между вингером и нападающим. Плюс Алексис умеет играть мощно. Но его поведение в «Арсенале» объясняет, почему чилиец был мажущим с метра в решающий момент в «Барселоне» и не стал частью победной основы после ухода Гвардиолы. И почему его купил «Арсенал», а не другой клуб с приставкой «топ».

За двадцать девять лет жизни Санчес не доказал, что он игрок для команд, претендующих на попадание в историю. В сборной включает сердце, но в клубах всегда помогал и мешал одновременно. Да и зачем Де Брюйне покупать конкурента на роль лидера? Алексис в состоянии разделить команду и взорвать раздевалку. У Кевина тоже непростой характер, а тут приедет еще один такой же. Конечно, если Санчес вдруг забьет в полуфинале и финале ЛЧ по дублю и принесет победы, то все скажут, что Гвардиола гений.

Но Хосеп сейчас просто гадает, покупая в состав недешевого Санчеса, имея в заявке шеренгу вингеров. Да и в центре атаки Алексис необязательно лучше Агуэро или Жезуса. Покупка в стиле прошлых решений Гвардиолы. Еще один Глеб, только колючий? Когда испанец так поступал раньше, обычно у новичка ничего не получалось. Фанатам «Манчестер Сити» надо создавать себе кумиров и считать идеальными даже самых талантливых тренеров. Хосеп тоже человек, и трансферы никогда не были его сильнейшей стороной как менеджера. Впрочем, как и работа с непростыми персонажами, от Ибрагимовича до Санчеса.

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Все комментарии
3 к 1
3 к 1
сегодня в 20:03
Я бы по-другому вопрос поставил. Почему в Сити ещё не играют Месси, Роналду, Неймар, Мбаппе, Кейн, Погба, Озил, Лукаку, Азар, Коутиньо, Левандовски, Ромарио, Марадона, Ван Бастен и Кройф. Ну, по Кройфу понятно, но всех остальных-то Гвардиола хочет видеть в своём клубе однозначно.
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 19:41
Автор ненавидит Санчеса и не видит в нем стоящего футболиста. Та ситуация в Арсенале которая уже года 3-4.. это привозящие в свои ворота защитники, и некоторые партнеры с кривыми ногами..и не таких игроков деградировала. Санчес в сборной вполне достойно смотрится, да и со всем остальным у него порядок. Касаемо Сити, видимо Пеп занастольгировал по тем славным временам, тем более Санчеса знает как своего крестника))) если захотят то возьмут, а там куда-ть да пристроят в ситему.
Магомед Абдусаламов
Магомед Абдусаламов
сегодня в 19:34
Ало .4 турнира .Много матчей .Кто даст гарантию, что тот же Агуэро не получит травму в феврале до конца сезона .В феврале уже ни кого не купишь
Robinson
Robinson
сегодня в 19:23
Такая же бесполезная покупка как и Чигринский
Saang
Saang
сегодня в 19:11
Думаю, его покупают именно из-за того что опасается большого количества травм в предстоящих поединках ЛЧ - как-никак драчка предстоит мощная (я не про Базель).
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 18:56
Действительно, зачем лысому аферисту еще и Санчес?
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