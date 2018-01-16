Азбука Лорда. Никласу Бендтнеру – 30!

Вечно молодой, вечно пьяный Никлас Бендтнер достиг круглой даты и по-прежнему играет в футбол, хотя его лучшие годы позади. Блогер «Соккер.ру» Семенычч - о культовой персоне.

«Арсенал». Мир узнал о датском нападающем благодаря его выступлениям за «Арсенал». Скауты «канониров» присмотрели талантливого юношу на международном турнире сборных, и в 16 лет Никлас оказался в системе знаменитого лондонского клуба. Ему прочили большое будущее, однако раскрыть свой потенциал в полной мере Бендтнер не сумел. Тем не менее, на его счету 171 матч и 45 голов за «Арсенал». За последние 30 лет только 12 человек забили больше мячей в футболке «канониров».

Баронесса. Никлас некоторое время встречался с датской баронессой Каролин Флеминг (в девичестве – Луэль-Брокдорф), которая старше его на 12 лет, был представлен королевской семье. В 2010 году у пары родился ребенок, однако всего лишь через семь недель после этого знаменательного события случился разрыв отношений. После этого Бендтнера в шутку прозвали «Лордом».

«Вольфсбург». Немецкий клуб рассчитывал, что Бендтнер сможет перезапустить свою карьеру в Бундеслиге, однако после двух лет, которые вместили в себя вдвое больше скандальных выходок форварда, чем забитых голов, терпение «волков» лопнуло. Немцы разорвали с Никласом контракт и породили волну шуток об этом. Знаменитый карикатурист Омар Момани изображал приходящих на поклон к Лорду Гвардиолу и Манчини.

Публикация от Omar Momani (@omarmomani) Апр 26, 2016 at 4:02 PDT

Голы. К тридцати годам Бендтнер забил 100 голов на клубном уровне и 30 мячей за главную команду Дании. А вот так он иногда и сейчас забивает за «Русенборг».

Джинсы. Один из первых краеугольных камней скандальной славы Лорда. 20-летний Никлас так налакался в баре после поражения от «Манчестер Юнайтед», что охраннику пришлось буквально тащить почти безжизненное тело в машину. Бендтнер в этот момент считал, что прикрывает от назойливых папарацци курткой самое важное – лицо, но совершенно забыл, что шествует по улице со спущенными джинсами. Из туалета его вытащили что ли? Или от какого-то более интересного занятия оторвали?

«Золотой мяч». Однажды Никлас Бендтнер «вручил» себе «Золотой мяч». Подумаешь, великая ценность для Лорда!

Публикация от Francis Dawson (@frannydawson) Янв 16, 2018 at 5:04 PST

Игровой номер. В августе 2009 года Арсен Венгер еще верил в звезду Бендтнера и назначил своему любимцу зарплату в размере 52 тысяч фунтов в неделю. Никлас отреагировал в свойственной ему манере: сменил 26-й номер на спине на 52-й.

Лорд. Из-за отношений с баронессой Каролин за Никласом прочно закрепилось прозвище «Лорд Бендтнер». Общественность и футболист с удовольствием поддерживают сложившийся культ личности, а в 2015 году датский журнал «SE og HOR» подарил Никласу квадратный фут земли в Шотландии, который предполагает обязательное присвоение владельцу дворянского титула. Так Бендтнер официально стал лордом.

«Мерседес». Выступая за «Вольфсбург», игроки подписывают контракт с условием, что в публичном пространстве будут появляться только на автомобилях генерального спонсора – концерна «Фольксваген». Бендтнер плевал на правила и «парковался, как хотел». На «Мерседесе». И не забывал публиковать фото в «Инстаграм», за что ему прилетали штрафы от клуба.

«Нудист». Бендтнер не стесняется заголяться по случаю и без него, но наибольший шок испытал полицейский патруль, который прибыл на место аварии с участием Никласа. Минутами раньше футболист разбил вдребезги свой «Астон Мартин» за 120 тысяч евро, а на месте инцидента стражи правопорядка обнаружили абсолютно голого футболиста. По словам Бендтнера, он как спортсмен хотел по горячим следам осмотреть на предмет повреждений свой рабочий инструмент – тело.

Офсайд. Недавно по сети гулял ролик гениального расположения офсайдной линии «Арсенала» у своих ворот, а несколько лет назад Лорд Бендтнер поучаствовал в другом забавном эпизоде с «вне игры». Но виноват тут Озил – залез в офсайд и испортил изящный пас Никласа!

Премьер-министр. Пару лет назад Бендтнер поддержал шутку о своем выдвижении на пост премьер-министра Дании. История не ограничилась публикациями в соцсетях, в Копенгагене появились плакаты с призывом поддержать кандидатуру Бендтнера на выборах.

«Русенборг». С прошлого года Никлас защищает цвета норвежского «Русенборга». Если следите за выступлениями российских клубов в еврокубках, то могли его видеть в осенних матчах против «Зенита». Бендтнер даже забил в ворота «сине-бело-голубых» и назвал их одними из фаворитов Лиги Европы.

«Спартак». Два года назад Бендтнер мог оказаться в РФПЛ. Ходили вполне конкретные слухи от авторитетных немецких источников, что его переход в «Спартак» из «Вольфсбурга» состоится, и «красно-белые» заплатят 4-5 миллионов евро. Вроде бы в последний момент какой-то доброжелатель отговорил Леонида Федуна, напирая на репутацию нападающего. А счастье было так близко!

Трусы. В матче Евро-2012 против Португалии Бендтнер оформил дубль. Празднуя забитые мячи, Бендтнер задирал футболку и демонстрировал нижнее белье с рекламой букмекерской конторы, которая мгновенно опубликовала фото форварда в своем «Твиттере» с подписью: «А могут ли ваши счастливые трусы забить два мяча на Евро-2012?» В УЕФА юмора не оценили: Никласа дисквалифицировали на один матч и оштрафовали на 100 тысяч евро.

Публикация от Thug Life Football and Memes (@thugball) Ноя 19, 2017 at 9:07 PST

Фэйлы. Наслаждайтесь!

Цитата. «Я стану лучшим бомбардиром английской Премьер-Лиги, выиграю „Золотую бутсу“ на чемпионате мира и в ближайшие пять лет стану лучшим нападающим планеты. Верьте мне, это случится». (2010 год)

Чемпионат мира. Никласа ждем на чемпионате мира в России вместе со сборной Дании. В ноябре датчане переиграли ирландцев в стыковых матчах, а после победы Бендтнер танцевал и пел в раздевалке с бутылкой пива в руках.

Шесть секунд. Никлас Бендтнер является рекордсменом АПЛ: он забил самый быстрый гол турнира после выхода на замену. Датчанину потребовалось всего лишь 6 секунд, чтобы отличиться в дерби с «Тоттенхэмом». В прошлом месяце отмечали десятую годовщину этого события.

Эммануэль Адебайор. Бендтнер не раз махал руками в ночных клубах, а на футбольном поле приходилось получать по носу. Причем от партнера по команде. «Арсенал» проигрывал «Тоттенхэму» 1:4, когда случился конфликт между Адебайором и Бендтнером. Взаимные оскорбления переросли в рукоприкладство: африканец разбил своему датскому коллеге нос. Никлас не стал нагнетать: «Эмму – странный парень, но я его прощаю».

«Ювентус». «Арсенал» не единственный великий клуб в карьере Бендтнера. В сезоне-2012/2013 он провел один сезон в «Ювентусе» на правах аренды. Работал под руководством Конте, играл рядом с Пирло, стал чемпионом Италии и забил… Впрочем, смотрите сами – все голы Никласа за «Ювентус» в высоком качестве без регистрации и СМС.

«Я верю в себя настолько, насколько это возможно. Я такой, какой есть, и каждый решает сам, любить меня или нет».