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Пошел по наклонной

вчера, 22:35

В какой-то момент в голове Обамеянга что-то щелкнуло, и он перестал быть примерным малым. «Соккер.ру» пытается понять, что на уме у талантливого габонца.

«Боруссия» передержала Обамеянга. Теперь об этом можно говорить смело и без всяких сомнений. Пьер-Эмерик буквально год-два назад был на пике, был ликвидным товаром, которым все же по инерции остается и сейчас. Но уже немного «подпорченный» и совершенно точно не приносящий пользу. Причем мы наверняка знаем далеко не все. Ведь руководство «Боруссии» не привыкло выносить на публику внутренние дела, разборки. А тут пришлось признать, что у Обамеянга что-то замкнуло в мозгах, и он перестал быть управляемым. Оказывается, габонец регулярно нарушал дисциплину, и до поры это терпели. Возможно, не стоило.

Вот как о ситуации говорил спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк: «В какой-то момент терпеть нарушения дисциплины больше нельзя. Понятия не имею, что происходит у него в голове. Сегодня у нас состоялся серьезный диалог. Мы не привыкли к такому поведению с его стороны. Это больше не может продолжаться. Не понимаю, о чем он думает. Я больше его не узнаю».

Организационные выводы последовали незамедлительно. Обамеянг был выведен из состава «Боруссии», что автоматически означает предстоящий уход футболиста из команды. И нельзя сказать, что сам Пьер-Эмерик куда-то настойчиво просится или очень хочет уйти в конкретную команду. Скорее его поведение схоже с человеком, который вдруг утратил цель, смысл, мотивацию и начал пить, махнув на работу рукой. 

При этом стоит признать, что на поле-то, когда Обамеянг выходит, работает не так чтобы ужасно, особенно на фоне команды в целом. На его счету в 15 матчах Бундеслиги 13 голов и три голевые передачи. В шести матчах Лиги чемпионов он четырежды забивал. Когда Обамеянг выходит на поле, ноги по старой памяти начинают работать прекрасно. А вот за пределами поля это утративший все ориентиры потерявшийся человек. 

А ведь «Боруссия» легко могла этого не допустить, приняв одно из многочисленных выгодных предложений, которые поступали по Обамеянгу ранее. В клубе признавали это и сами, говоря, что Обамеянга запутали и замучили все эти разговоры, слухи, новости. Сам Пьер-Эмерик когда-то в эпоху заигрывания с «Реалом» рассказывал с упоением, что переход в мадридский клуб был бы его мечтой. Но сделка не состоялась, и опустивший руки форвард прямо заявляет, что больше не мечтает о «Реале». 

Именно поэтому, кстати, появились слухи про китайский «Гуанчжоу Эвергранд». Куда еще податься заблудшей душе, которая никак не может себя найти? Там-то его встряхнут большими деньгами и резкой сменой обстановки. Хотя в Китае хандрят порой даже самые бодрые и невозмутимые, так что есть большие сомнения насчет перспективности такой затеи. Вернется назад раньше срока, еще более осунувшимся и посеревшим. Но пристраивать такого футболиста, который уже ничего не хочет и откровенно портит атмосферу своим наплевательским отношением к работе, просто необходимо. 

Тут очень кстати подоспел «Арсенал» - Венгер любит пытаться реабилитировать карьеры и работать с не самыми простыми ребятами. Так что Обамеянг подходящий кандидат. Но тут вопрос в том, насколько глубока хандра Пьера-Эмерика. Хватит ли ему простой смены обстановки и получения нового вызова? Или когда тебя не отпустили в клуб-победитель Лиги чемпионов, ничто уже не заведет и не зажжет глаза? 

В этом контексте любопытно смотрится вариант с интересом со стороны «Атлетико». Однако мадридская атака укомплектована очень неплохо Гризманном и Костой. Диего вернулся ярко, феерично, его замена не нужна. А Обамеянга в Мадриде наверняка рассматривали в качестве альтернативы Гризманну, если француз соблазнится вдруг каким-то предложением из Англии. Пока этого не случилось, так что Пьер-Эмерик в подвисшем состоянии. А его выкрутасы в «Боруссии» вряд ли повысят спрос на него и заставят задуматься боссов «Атлетико» о том, нужен ли им такой персонаж. 

Что важно, постепенно все эти разговоры, массовые слухи о том, что от кандидатов на Обамеянга нет отбоя, постепенно утихали. Можно предположить, что не так-то и много реальных претендентов на него. Ситуация парадоксальная в чем-то. Вспомните, как все тренеры всех клубов, особенно топовых, жалуются, что в январе очень и очень тяжело найти усиление на рынке – никто не хочет отпускать лидеров. 

Но вот прекрасный вариант, за которым еще полтора года назад гонялись все, готовы были горло друг другу перегрызть. Почему-то очередь за Обамеянгом не выстроилась. Болтаются в ней только «Арсенал», который сам от страха за Санчеса и Озила готов хвататься за все, да китайцы, которые готовы брать все, что плохо лежит, а потом разбираться, работает оно или нет. И «Боруссия», и сам игрок виноваты в том, что сложилась такая ситуация. 

Непростые времена случались у всех, но это не повод бросать все и наплевательски относиться к профессии, в которую входит не только сама игра, но и работа на тренировках, уважение к наставникам и партнерам. Отказы в чем-то нужно воспринимать достойно, чтобы скоропостижно не закопать свою карьеру. Но и «Боруссия» должна прекрасно понимать со своим опытом дорогих продаж, что передерживать футболиста очень вредно. Ситуация, как бы она ни разрешилась, преподаст урок многим.

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Deuced
Deuced
сегодня в 07:51
чего то все забыли например про Марко Ройса, а там всё куда более плачевно нежели с Обамой, который пока еще котируется пусть и не так ярко
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