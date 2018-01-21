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Совсем не Видич! «Спартак» приглашает защитника «Наполи»

сегодня, 19:49

«Зенит» и «Спартак» по очереди пробовали заманить футболиста «Наполи» в РФПЛ, но Каррера ближе к успеху, чем был Манчини. 

«Зенит» не перебьет предложение «Спартака»? 

На этот вопрос помогает ответить не только новость о предложении «Зенита» по Беляеву. Ведь историй, когда эти клубы воевали за одного футболиста, было много. Не так давно Селихов выбирал между теми, за кого играл в молодежных составах. И поставил на будущих чемпионов России. Но Александр далеко не первый, ведь был еще Дзюба. В Москве удержать Артема не сумели, поехал за чемпионством в Санкт-Петербург…

А Зобнин отказал «Зениту», но пошел в «Спартак». Глушаков раньше поступил аналогичным образом. До этого «Зениту» не поверил Торбинский. Но с легионерами такой подход не работает. Редко случалось, чтобы легионер был нужен «Спартаку», вмешивался конкурент из севера и отбирал. Разве что была смежная история, когда Гараю посоветовали не соваться в Москву после того, как его жена Тамара отказалась жить в Санкт-Петербурге. 

Но ситуация у Максимовича другая. Им интересовались в «Зените» прошлым летом, когда Манчини искал центрального защитника и сорвался Манолас. Но сейчас, судя по сообщениям очевидцев, на сборах «Зенит» тренирует линию Терентьев – Мевля – Маммана – Кришито. Первого справа могут заменить Смольников или Иванович, а Миха и Эммануэль рискуют остаться основными. Так что защитник «Наполи» и сборной Сербии волен вести переговоры со «Спартаком», не отвлекаясь на «Зенит», эту страницу перевернули. 

Откуда Максимович и почему не играет в «Наполи»?

Сын водопроводчика, младший брат футболиста средних клубов. Деревенский парень, долго встречался и жил с девушкой из своего поселка. Потом у пары родился сын, а когда Никола травмировал ногу и пропустил пару месяцев, то и дочка нашлась, ведь защитник восстанавливался дома в Сербии, шутит, что делать было нечего. Также Максимович хорошо общается с бандой Гамшика в «Наполи» - хватает фото с совместных застолий. 

Никола с детства выделялся на поле – был рослым и крепким. Долго играл в нападении, отсюда его техника работы с мячом. Восхищался Нестой и даже видно, какие фишки пытался перенять у Алессандро. Хотя Максимович, конечно, играет иначе. Его можно представить даже на правом краю поля, Вентура в «Торино» ставил Николу не только в центр обороны. Бывший тренер сборной Италии доверял сербу, наставник сборной Муслин о нем тоже многое может рассказать, ведь речь об основном игроке будущих участников ЧМ-18.

Вот только в отборе сербы играли в три центральных. Иванович и Настасич вместе с Николой справились с чужим нападением, а «Наполи», как и «Спартак» Карреры, предпочитает игру «два в линию». В такой схеме Максимович не смог показать убедительный футбол, проигрывает конкуренцию мощному Кулибали и старенькому Альбиолю. Есть еще румын Влад Кирикеш, и их можно сравнить с Максимовичем. Оба очень рано себя показали на родине – Никола в восемнадцать лет был капитаном, затем попали в серьезные лиги…

И не заиграли. Сейчас сербу остро нужна игровая практика, ведь у сборной новый тренер и не факт, что он доверит место в команде запасному парню из «Наполи». При этом важно уточнить, что защитник недешевый. Южане с подачи Сарри сделали Николу одним из самых дорогих сербских игроков в истории. На его малой родине даже бродила легенда, что «Торино» получил не 20 млн. евро, как пишут основные специалисты по центам на игроков, а все 29. В таком случае до перехода Матича в МЮ именно Максимовича можно было считать самым дорогим сербским игроком в истории. 

Почему Никола не «новый Видич»?

Неправильно сравнивать Максимовича с Видичем, поскольку это как говорить, что если Неманья любил выскакивать из линии защиты так, как это делает Бонуччи, то они с Леонардо являются защитниками одного типа. Нет, Никола учился у Несты, как сказано выше, и видно, как элегантно и технично старается обращаться с мячом.

При этом на Видича он британским скаутам показался похожим, поскольку тоже сербский, рослый, крепкий и обожает играть один в один. В принципе, если смешать привычку Кутепова выскакивать из линии, агрессивность Джикии в лучших моментах и добавить итальянский шарм Боккетти, который зацепил и Максимович после сезонов в Серии А, то получите представление об игре потенциального новичка. Он соединяет качества троих защитников Карреры.  

Массимо интересуется физически крепким парнем, который играет даже слишком технично. Или в меру технично для москвичей, ведь «Спартак» не может работать с защитниками, которые совсем не участвуют в атакующих действиях за счет длинных передач. Но тут надо сделать поправку – отдавая лонгболлы и будучи рослым, Максимович бесполезен прямо у чужих ворот. За карьеру – а начал в шестнадцать и до этого готовился стать нападающим, на серьезном уровне забил два раза. 

В чем риски такого подписания «Спартака»?

Для начала, есть конкуренты - «Вильярреал» и «Сент-Этьен». Эти клубы предлагают семье Максимовича переезд в теплую Испанию и колоритную Францию. А в «Наполи» уверены, что сейчас продавать Максимовича рано – думают, что после чемпионата мира в России и игр за сборную Сербии его цена вырастет. Понять южан можно, заплатили 20 млн. евро за резервиста. «Спартак» вряд ли готов повторить такую ставку зимой, но вот в аренду Николу взять мечтают. 

Но есть подводные камни. Даже если Каррера впечатлен плюсами серба, он должен заметить его минусы. В паре защитников, как у «Наполи», Никола часто ведет себя, словно играет в тройке по центру. Возможно, восхищение Нестой воспринимает слишком буквально? Будучи мастером первого паса, Максимович остается оборонцем, который излишне рискует без оглядки. Причем ему удобнее играть правее центра, а «Спартаку» нужен левый центральный бек. Таски, Боккетти или Кутепов рядом с Комбаровым на месте Джикии – сомнительный вариант.

Так что сам по себе Никола – прекрасный кандидат в звезды приличного клуба, не случайно Сарри попросил заплатить за защитника «Торино» большие деньги. Но «Спартаку», чтобы не рисковать с этим трансфером, нужно подписать Максимовича в аренду на полгода. Футболист получит практику, «красно-белые» не станут крупно рисковать финансово. Аренда является выгодной и для самого Николы. Если вправду на ЧМ-18 зажгут вместе с Ивановичем и Настасичем – получит заманчивые предложения из топ-5. 

Говорят, сам защитник заинтересован в переходе в «Спартак» после личной беседы с Каррерой, даже Тошича расспрашивал о России. Вероятно, Никола считает, что проще будет адаптироваться в РФПЛ, чем в Ла Лиге. Да и травма Джикии помогает Каррере внятно объяснить Николе, почему перелет в Москву – лучший маршрут, интереснее, чем испанский или французский. Может даже и хорошо, что Максимович отдохнул на лавке «Наполи» и соскучился по игре в основе. А еще лучше, что известны как его плюсы, так и минусы. 

Никола из защитников, которые не скрывают, что любят рисковать. Но если получается выиграть борьбу, то действуют очень технично и красиво. Если «Спартак» подпишет Максимовича, скучать не придется!

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DEIVID
DEIVID
сегодня в 21:11
Для РПЛ отличный защитник, но врядли к нам поедет. Я бы на его месте не поехал, ведь у него есть предложения и в Серии А, и в Бундеслиге.
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