Топ-10 самых дорогих россиян прямо сейчас

«Соккер.ру» выясняет, где играют самые дорогие отечественные футболисты, и делает выводы относительно того, в составе какого клуба собран самый мощный российский костяк.

В качестве разминки – вторая десятка дорогостоящих россиян. Все данные на основании ценников, назначенных «Трансфермарктом».

20-21 место. Юрий Газинский («Краснодар») и Георгий Щенников (ЦСКА) – 4.8 млн евро

18-19 место. Эльмир Набиуллин («Рубин») и Александр Ерохин («Зенит») – 5 млн евро

17 место. Далер Кузяев («Зенит») – 5.5 млн евро

14-16 место. Роман Зобнин («Спартак»), Александр Беленов («Уфа») и Артем Дзюба («Зенит») – 6 млн евро

13 место. Павел Мамаев («Краснодар») – 6.5 млн евро

11-12 место. Дмитрий Полоз и Андрей Лунев (оба – «Зенит») – 7 млн евро.

Во второй десятке, которая расширилась до 11 мест за счет одинаковой стоимости Газинского и Щенникова, пять представителей «Зенита», правда, один из них не входит в планы Роберто Манчини. Речь об Артеме Дзюбе. Также здесь два краснодарца – Мамаев и Газинский, представители «Спартака», «Рубина», «Уфы» и ЦСКА. Но какое будет распределение мощностей в главном топе?

9-10 место. Игорь Смольников («Зенит», 29 лет) – 7.5 млн евро

Правый защитник «Зенита» и сборной России прошел пик своей стоимости, который пришелся на 2016 год – тогда Смольникова оценивали в 12 миллионов евро. Очевидно, вернуться к своему максимуму Игорь уже не сумеет, если только в него вдруг не вселится Дани Алвес.

9-10 место. Денис Глушаков («Спартак», 30 лет) – 7.5 млн евро

В 2013-2014 годах Глушаков по оценкам «Трансфермаркта» стоил 10 млн евро, но потом у него было падение до 4.5 млн, однако сезон-2016/2017, принесший «Спартаку» чемпионство и выдавшийся едва ли не лучшим в карьере Дениса, помог исправить ситуацию. Но о дальнейшем росте говорить не приходится в силу возраста – завтра, 27 января, Глушакову стукнет 31 год.

8 место. Олег Шатов («Зенит», 27 лет) – 8 млн евро

Олег Шатов по футбольным меркам находится в расцвете сил, но это только если смотреть на число прожитых лет, а в действительности полузащитник скатился и доигрался до отчисления из главной команды «Зенита». Тем не менее, продолжает оставаться в топ-10 дорогостоящих российских игроков, что говорит скорее о низкой конкуренции в этом рейтинге. А вот если бы Шатов не перешел на «темную сторону», когда встретил на своем пути сначала Луческу, а потом Манчини, то сейчас мог быть даже лидером, ведь еще полтора года назад он оценивался в 14 млн евро.

Изгои «Зенита». Куда податься Дзюбе и Шатову?

5-7 место. Игорь Акинфеев (ЦСКА, 31 год) – 10 млн евро

Продолжаем перечислять футболистов, у которых пик стоимости остался позади. У Акинфеева нет скелетов в шкафу, просто он не молодеет и не уехал в свое время в сильный чемпионат, поэтому постепенно теряет миллионы евро, которые за него могли заплатить. У Игоря было две точки максимума – в 2009 и 2014 годах, когда его ценник был установлен на отметке 20 млн евро. Сейчас вдвое меньше.

5-7 место. Алексей Миранчук («Локомотив», 22 года) – 10 млн евро

Наконец-то! Соседствуют с Акинфеевым в рейтинге два футболиста, которые прямо сейчас дороже, чем когда бы то ни было. При этом они молоды и продолжат расти, если карьера будет развиваться в нужном направлении. Алексей Миранчук два года назад стоил 3.5 млн евро, а в начале прошлого года – 6.5. Хороший темп, так держать!

5-7 место. Александр Головин (ЦСКА, 21 год) – 10 млн евро

У Головина кривая роста еще более крутая, ведь два года назад этого юношу почти не знали, а «Трансфермаркт» оценивал его в скромные 500 тысяч евро. В начале 2017-го – уже 3 млн, а сейчас «десяточка», и это не предел! Недаром Александра называют самым востребованным российским футболистом за рубежом, ставя его даже выше Федора Смолова в силу возраста и перспектив. Впрочем, пока это сугубо виртуальная оценка, ведь на реальный переезд еще нужно решиться. Но тогда… Впрочем, поживем – увидим. А так Головин – претендент на лидерство в топе среди соотечественников в ближайшем будущем.

4 место. Александр Кокорин («Зенит», 26 лет) – 11 млн евро

Кокорин с приходом Манчини в «Зенит» снова стал забивать и отыграл несколько миллионов у экспертов «Трансфермаркта», которые по ходу прошлого неудачного сезона сбили его стоимость до 5 млн евро. Однако с сегодняшними 11-ю Александр все еще далек от своего собственного рекорда, установленного в 2014 году, когда его оценивали в 18 млн евро.

3 место. Алан Дзагоев (ЦСКА, 27 лет) – 15 млн евро

Травмы и нестабильность отбросили назад и Дзагоева, чей ценник с 2012 года постепенно падает. В 22 года за голову и ноги Алана была назначена награда в 25 млн евро, сейчас только 15. Печальное подтверждение общей тенденции: в первой десятке самых дорогих российских футболистов большинство мечтает о вчерашнем счастливом дне.

2 место. Федор Смолов («Краснодар», 27 лет) – 15 млн евро

Но только не Федор Смолов, совершивший скачок в развитии уже в зрелом возрасте! Прекрасный пример для подражания. Три года назад тогда форвард «Урала» оценивался в 1.5 млн евро, но за прошедшее время в карьере Федора произошло много позитивных перемен, в частности, он дважды стал лучшим снайпером РФПЛ. В итоге, сейчас стоит в 10 раз дороже и задумывается об отъезде в Европу.

1 место. Марио Фернандес (ЦСКА, 27 лет) – 16 млн евро

И напоследок – смачная издевка. Да, у Фернандеса есть российский паспорт, он полноправный член сборной России, но не может не задевать тот факт, что игрок далеко не высшего сорта по меркам Бразилии (он ведь оказался не нужен тамошней сборной), да еще и правый защитник, опережает всех своих новых соотечественников. При этом Фернандес тоже сейчас переживает не критический, но спад – спустился с 18 млн до 16.

Резюме по игрокам. В топ-10 только два молодых игрока – Головин и Миранчук, переживающие взлет здесь и сейчас, и хочется верить, что дальше будет только лучше. Смолов тоже сейчас на пике, пусть он и уже опытный игрок. Фернандес держит планку, но он изначально за прозрачными скобками, ведь Марио – натурализованный. Все остальные не относятся к категории прогрессирующих футболистов, Шатов и вовсе переживает сложный период карьеры. Да, Акинфеев по-прежнему является главным вратарем России, а Глушаков открыл себя заново под руководством Массимо Карреры, но они не молоды, как и не стабильны Дзагоев с Кокориным. А ведь все они, по идее, лучшие кадры России.

Резюме по клубам. Очевидно, суммарно самый сильный набор российских футболистов у ЦСКА – четыре позиции в первой десятке. Во многом именно это позволяет «армейцам» держаться на плаву, тем более есть еще умелые ветераны, которые уже не ценятся на рынке, но по-прежнему полезны непосредственно на поле. Три представителя из «Зенита», но один из них «в уме», ведь Шатов отправлен в «Зенит-2». По одному игроку делегировали в топ-10 «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив», при этом «быки» могут потерять Смолова из-за отъезда, а Глушаков вот-вот разменяет четвертый десяток. Правда, у «Спартака» есть Зобнин, Кутепов, Джикия и Селихов, которые могут в обозримом будущем дорасти до первой десятки, но это вилами по воде писано, ведь единицы российских футболистов способны на планомерный прогресс и стабильное выступление на высоком уровне на протяжении хотя бы десятилетия.