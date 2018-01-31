«Манчестер Сити» бьет рекорд трат

«Манчестер Сити» близок к очередной крупной покупке. «Горожане» положили глаз на Рияда Мареза. Блогер «Соккер.ру» Ivan1908 предлагает вам поразиться трансферным размахом «Сити».

После подписания защитника «Атлетика» Эмерика Ляпорта вездесущие журналисты и аудиторы решили посчитать, а сколько в целом владельцы «Манчестер Сити» потратили на приобретения. Сделать это было несложно. Точкой отсчета современной истории «горожан» можно считать момент приобретения клуба инвестиционной группой из Абу-Даби. Это случилось летом 2008 года. Прошло почти десять лет.

Итак, посчитано, что за это время «Манчестер Сити» потратил невероятные 1,6 миллиарда евро только на трансферы. Причем сезон-2017/18, который еще не закончился, уже рекордный для «горожан». Они потратили 312 миллионов евро. И эта сумма может значительно вырасти, ведь «Сити» готов заплатить за Мареза «Лестеру» 68 миллионов евро. Сам алжирец хочет, конечно, перебраться в стан «горожан» и подал запрос на трансфер «лисам». Так что рекорд после его перехода может увеличиться. Но давайте посмотрим, кого «Сити» покупал по сезонам, как менялись его траты.

Сезон-2008/09

Потрачено – 157,5 млн евро

Основные покупки: Робиньо (43 млн), Жо (24 млн), Де Йонг (18 млн), Беллами (15,5 млн).

Сейчас те цены кажутся смешными. Первой крупной ласточкой в гнезде «горожан» оказался Робиньо. Заход получился не слишком удачным. Однако начало было положено. Стоит отметить, что в ту же закупку пришли Сабалета и Компани – они стали символами «Сити», играя до последнего времени за команду. «Сити» же только входил во вкус и осознавал, что для успеха нужно серьезно потратиться.

Сезон-2009/10

Потрачено – 147,5 млн евро

Основные покупки: Адебайор (29 млн), Тевес (29 млн), Лескотт (27,5 млн), Санта Крус (21,25 млн).

В этом сезоне «Сити» решил ударить по атаке, приобретя очень харизматичных форвардов. Заиграли они в итоге по-разному в стане «горожан». Адебайор позднее назовет времена работы с Манчини своими худшими. Точнее, этого наставника худшим в карьере. Тевес попылит, Санта Крус явно не оправдает вложенных в него средств. Также отметим страсть «Сити» к дорогим защитникам, которая проявилась уже тогда, а достигла пика в нынешнем сезоне.

Сезон-2010/11

Потрачено – 182,5 млн евро

Основные покупки: Джеко (37 млн), Яя Туре (30 млн), Балотелли (29,5 млн), Сильва (28,75 млн).

Этот сезон на трансферном поприще болельщики «горожан» должны помнить и ценить хотя бы по покупке Давида Сильвы. Испанец в итоге стал одним из главных символов нового «Сити», одной из легенд обновленной команды, которая стремится к трофеям и завоевывает их. Тогда казалось, что «Сити» способен только покупать бездушные машины, которые будут зарабатывать деньги, относясь к клубу безответственно. Но именно Сильва показал, что даже при подходе «горожан» в клубе могут появляться живые легенды и иконы. Он стал таковым. Основательно закрепился и Туре, правда, он впоследствии репутацию попортил. Не говоря уже о Балотелли.

Сезон-2011/12

Потрачено – 86,25 млн евро

Основные покупки: Агуэро (36 млн), Насри (27,5 млн), Савич (12 млн).

Весьма скромный по меркам «Сити» сезон. Впрочем, за покупку одного только Агуэро можно многие другие траты простить. Серхио наряду с Сильвой стал одним из ключевых исполнителей в нынешнем «Манчестере». Это системообразующий футболист, который многие годы определял стиль команды и был ее лицом. К сожалению, в последнее время все чаще появляются слухи о его недовольстве и возможном уходе из «Сити». Впрочем, пришедший с ним в одно время Насри еще раньше укатил.

Сезон-2012/13

Потрачено – 62 млн евро

Основные покупки: Гарсия (20,25 млн), Настасич (15,25 млн), Родуэлл (15 млн).

Самый скромный сезон за всю арабскую эпоху «Сити». Потратили очень скромные средства, на уровне предтопового клуба в чемпионате Англии. Да и заиграть толком получилось лишь у Хави Гарсии, который все равно относительно скоро отправился в «Зенит», не сорвав каких-то особых звезд и статуса в «Манчестере».

Сезон-2013/14

Потрачено – 116 млн евро

Основные покупки: Фернандиньо (40 млн), Йоветич (26 млн), Негредо (25 млн)

Тут уже пошло по нарастающей снова. Владельцы «Сити» решили начать вкладываться по-серьезному, но сложно было найти тех, кто заиграет как следует. Усиление было точечным. Поэтому большую часть всех трат вообще составила покупка одного только Фернандиньо, который оказался очень полезен. Чего не скажешь о Негредо, Йоветиче и Навасе, пришедших в это же время.

Сезон-2014/15

Потрачено – 88,25 млн евро

Основные покупки: Бони (32,25 млн), Мангала (30,5 млн), Фернандо (15).

Стоит отметить, что эта трансферная кампания почти совсем не удалась «Сити». Никто из приобретенных в данном сезоне футболистов не оправдал в полной мере ожиданий, не раскрылся как следует. Да и в целом траты не были достаточно масштабными. Зато стоит оценить, как дорого обходились те, кто в итоге не отбил цену. В предыдущие годы стоимость была более адекватной вложениям.

Сезон-2015/16

Потрачено – 213 млн евро

Основные покупки: Де Брюйне (74 млн), Стерлинг (62,5 млн), Отаменди (44,5 млн)

И тут Остапа понесло, как говорится. «Сити» решил сыграть на все деньги и пошел крушить рынок. Тогда шейхи окончательно перестали сдерживаться и начали заваливать окружающую среду неадекватными ценами. Впрочем, вряд ли кто-то, глядя на игру Стерлинга и Де Брюйне сейчас, скажет, что за них переплатили. Особенно по нынешним сумасшедшим ценам, которые растут просто на глазах. А вот тенденция к переплате за защитников продолжилась, и сам «Сити» порой от этого страдает.

Сезон-2016/17

Потрачено – 213 млн евро

Основные покупки: Стоунз (55,6 млн), Сане (50 млн), Жезус (32 млн), Гюндоган (27 млн).

Совсем уже свежие сделки. Выход трансфера центрального защитника в топ списка стал итогом той политики, которую неуклонно вел «Сити». Она стала ярче в последние годы. Стоит также отметить удачные приобретения Сане и Жезуса на перспективу. Появление в команде Гюндогана оказалось не таким успешным. Впрочем, он и приходил, наверное, как игрок ротации. Этот «Сити» может себе позволить футболиста такого статуса за такие деньги.

Сезон-2017/18

Потрачено – 312 млн евро

Основные покупки: Ляпорт (65 млн), Менди (57,5 млн), Уокер (51 млн), Бернарду Силва (50 млн), Эдерсон (40 млн).

Самый пик трат «Сити». Который еще может быть увеличен. Обратите внимание, что в первой тройке самых дорогих приобретений фигурируют только защитники. Гвардиоле все мало, и он продолжает пополнять состав игроками обороны, стремясь довести игру своей команды до идеала. Ведь в атаке все уже блестяще. Некоторые конкуренты не выдерживают. Тот же Моуриньо сетует, что «Сити» ввел моду на цены на защитников как на форвардов. Но ничего не поделаешь – финансовый фейр-плей молчит, а рынок диктует свои правила. Кто платит, то и получает.