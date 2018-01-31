«Манчестер Сити» бьет рекорд трат

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Кубок
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок Лиги
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутФонбет1.255.811.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиФонбет2.953.12.55
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.12920
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман ЮнайтедФонбет2.43.453.18
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевильяФонбет3.353.152.25
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.43.352.9
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеФонбет1.73.75.1
  • Главные новости
  • Все новости
12:28
«Ньюкасл» предложит до 20 млн евро за Зе Луиша14
11:37
«Арсенал» Т: «Сегодня порадуем трансферными новостями»36
11:05
Газизов про Облякова: «Никаких запросов от представителей „Зенита“ я не слышал»12
10:15
Селихов: «Если „Спартак“ предложит пожизненный контракт, подпишу не задумываясь»30
06:16
«Бернли» может перехватить Ханни у «Спартака»23
12:48
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 30 млн евро0
12:44
Матюиди про встречу с «Аталантой»: «Это был тяжелый матч»0
12:36
Мехмеди перешел из «Байера» в «Вольфсбург»0
12:31
В течение нескольких часов будет подтвержден трансфер Обамеянга в «Арсенал»1
12:15
Эмери: «Пасторе сказал мне, что может уйти»1
12:06
«Монпелье» предложил Канга трехлетний контракт0
11:48
«Лейпциг» ведет переговоры с Чалханоглу1
11:42
Бенитес: «Я чувствую ответственность перед болельщиками, перед игроками»1
11:31
Селихов: «„Амкар“ любят и хотят, чтобы он жил. И я этого хочу»4
11:29
Анчелотти: «Обсужу работу в сборной Италии, но моя цель - тренировать в клубе»2
11:22
«Лидс» вместе с болельщиками разработает новую эмблему8
11:18
Райола не исключил, что Балотелли вернется в Италию0
11:13
Умер бывший наставник сборной Италии Вичини
11:03
Педро Роша: «Первые пять месяцев ушли на ознакомление с командой и адаптацию»15
10:57
Бывший игрок «Анжи» Гасанов перейдет в «Енисей»0
10:54
Гвардиола про трансфер Мареза: «Пока что нам нечего обсуждать»7
10:52
Диего Лугано завершил карьеру0
10:42
Юсупов: «Рад, что меня ждали, а я тоже очень хотел увидеть ребят, так как соскучился»1
10:30
Сэве близок к переезду в Турцию0
10:09
«Томь» расторгла контракт с Соколовым0

«Манчестер Сити» бьет рекорд трат

сегодня, 00:10

«Манчестер Сити» близок к очередной крупной покупке. «Горожане» положили глаз на Рияда Мареза. Блогер «Соккер.ру» Ivan1908 предлагает вам поразиться трансферным размахом «Сити».

После подписания защитника «Атлетика» Эмерика Ляпорта вездесущие журналисты и аудиторы решили посчитать, а сколько в целом владельцы «Манчестер Сити» потратили на приобретения. Сделать это было несложно. Точкой отсчета современной истории «горожан» можно считать момент приобретения клуба инвестиционной группой из Абу-Даби. Это случилось летом 2008 года. Прошло почти десять лет.

Итак, посчитано, что за это время «Манчестер Сити» потратил невероятные 1,6 миллиарда евро только на трансферы. Причем сезон-2017/18, который еще не закончился, уже рекордный для «горожан». Они потратили 312 миллионов евро. И эта сумма может значительно вырасти, ведь «Сити» готов заплатить за Мареза «Лестеру» 68 миллионов евро. Сам алжирец хочет, конечно, перебраться в стан «горожан» и подал запрос на трансфер «лисам». Так что рекорд после его перехода может увеличиться. Но давайте посмотрим, кого «Сити» покупал по сезонам, как менялись его траты.

Сезон-2008/09

Потрачено – 157,5 млн евро

Основные покупки: Робиньо (43 млн), Жо (24 млн), Де Йонг (18 млн), Беллами (15,5 млн).

Сейчас те цены кажутся смешными. Первой крупной ласточкой в гнезде «горожан» оказался Робиньо. Заход получился не слишком удачным. Однако начало было положено. Стоит отметить, что в ту же закупку пришли Сабалета и Компани – они стали символами «Сити», играя до последнего времени за команду. «Сити» же только входил во вкус и осознавал, что для успеха нужно серьезно потратиться.

Сезон-2009/10

Потрачено – 147,5 млн евро

Основные покупки: Адебайор (29 млн), Тевес (29 млн), Лескотт (27,5 млн), Санта Крус (21,25 млн).

В этом сезоне «Сити» решил ударить по атаке, приобретя очень харизматичных форвардов. Заиграли они в итоге по-разному в стане «горожан». Адебайор позднее назовет времена работы с Манчини своими худшими. Точнее, этого наставника худшим в карьере. Тевес попылит, Санта Крус явно не оправдает вложенных в него средств. Также отметим страсть «Сити» к дорогим защитникам, которая проявилась уже тогда, а достигла пика в нынешнем сезоне.

Сезон-2010/11

Потрачено – 182,5 млн евро

Основные покупки: Джеко (37 млн), Яя Туре (30 млн), Балотелли (29,5 млн), Сильва (28,75 млн).

Этот сезон на трансферном поприще болельщики «горожан» должны помнить и ценить хотя бы по покупке Давида Сильвы. Испанец в итоге стал одним из главных символов нового «Сити», одной из легенд обновленной команды, которая стремится к трофеям и завоевывает их. Тогда казалось, что «Сити» способен только покупать бездушные машины, которые будут зарабатывать деньги, относясь к клубу безответственно. Но именно Сильва показал, что даже при подходе «горожан» в клубе могут появляться живые легенды и иконы. Он стал таковым. Основательно закрепился и Туре, правда, он впоследствии репутацию попортил. Не говоря уже о Балотелли.

Сезон-2011/12

Потрачено – 86,25 млн евро

Основные покупки: Агуэро (36 млн), Насри (27,5 млн), Савич (12 млн).

Весьма скромный по меркам «Сити» сезон. Впрочем, за покупку одного только Агуэро можно многие другие траты простить. Серхио наряду с Сильвой стал одним из ключевых исполнителей в нынешнем «Манчестере». Это системообразующий футболист, который многие годы определял стиль команды и был ее лицом. К сожалению, в последнее время все чаще появляются слухи о его недовольстве и возможном уходе из «Сити». Впрочем, пришедший с ним в одно время Насри еще раньше укатил.

Сезон-2012/13

Потрачено – 62 млн евро

Основные покупки: Гарсия (20,25 млн), Настасич (15,25 млн), Родуэлл (15 млн).

Самый скромный сезон за всю арабскую эпоху «Сити». Потратили очень скромные средства, на уровне предтопового клуба в чемпионате Англии. Да и заиграть толком получилось лишь у Хави Гарсии, который все равно относительно скоро отправился в «Зенит», не сорвав каких-то особых звезд и статуса в «Манчестере».

Сезон-2013/14

Потрачено – 116 млн евро

Основные покупки: Фернандиньо (40 млн), Йоветич (26 млн), Негредо (25 млн)

Тут уже пошло по нарастающей снова. Владельцы «Сити» решили начать вкладываться по-серьезному, но сложно было найти тех, кто заиграет как следует. Усиление было точечным. Поэтому большую часть всех трат вообще составила покупка одного только Фернандиньо, который оказался очень полезен. Чего не скажешь о Негредо, Йоветиче и Навасе, пришедших в это же время.

Сезон-2014/15

Потрачено – 88,25 млн евро

Основные покупки: Бони (32,25 млн), Мангала (30,5 млн), Фернандо (15).

Стоит отметить, что эта трансферная кампания почти совсем не удалась «Сити». Никто из приобретенных в данном сезоне футболистов не оправдал в полной мере ожиданий, не раскрылся как следует. Да и в целом траты не были достаточно масштабными. Зато стоит оценить, как дорого обходились те, кто в итоге не отбил цену. В предыдущие годы стоимость была более адекватной вложениям.

Сезон-2015/16

Потрачено – 213 млн евро

Основные покупки: Де Брюйне (74 млн), Стерлинг (62,5 млн), Отаменди (44,5 млн)

И тут Остапа понесло, как говорится. «Сити» решил сыграть на все деньги и пошел крушить рынок. Тогда шейхи окончательно перестали сдерживаться и начали заваливать окружающую среду неадекватными ценами. Впрочем, вряд ли кто-то, глядя на игру Стерлинга и Де Брюйне сейчас, скажет, что за них переплатили. Особенно по нынешним сумасшедшим ценам, которые растут просто на глазах. А вот тенденция к переплате за защитников продолжилась, и сам «Сити» порой от этого страдает.

Сезон-2016/17

Потрачено – 213 млн евро

Основные покупки: Стоунз (55,6 млн), Сане (50 млн), Жезус (32 млн), Гюндоган (27 млн).

Совсем уже свежие сделки. Выход трансфера центрального защитника в топ списка стал итогом той политики, которую неуклонно вел «Сити». Она стала ярче в последние годы. Стоит также отметить удачные приобретения Сане и Жезуса на перспективу. Появление в команде Гюндогана оказалось не таким успешным. Впрочем, он и приходил, наверное, как игрок ротации. Этот «Сити» может себе позволить футболиста такого статуса за такие деньги.

Сезон-2017/18

Потрачено – 312 млн евро

Основные покупки: Ляпорт (65 млн), Менди (57,5 млн), Уокер (51 млн), Бернарду Силва (50 млн), Эдерсон (40 млн).

Самый пик трат «Сити». Который еще может быть увеличен. Обратите внимание, что в первой тройке самых дорогих приобретений фигурируют только защитники. Гвардиоле все мало, и он продолжает пополнять состав игроками обороны, стремясь довести игру своей команды до идеала. Ведь в атаке все уже блестяще. Некоторые конкуренты не выдерживают. Тот же Моуриньо сетует, что «Сити» ввел моду на цены на защитников как на форвардов. Но ничего не поделаешь – финансовый фейр-плей молчит, а рынок диктует свои правила. Кто платит, то и получает.

Поделиться
Другие материалы по теме
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 30 млн евро
Сегодня, 12:48 0
В 2017 году клубы потратили на трансферы на треть больше денег, чем в 2016
Вчера, 18:59 6
«Манчестер Сити» потратил 1,6 млрд евро на трансферы с лета 2008 года
Вчера, 18:35 22
Как «Манчестер Юнайтед» обошёл «Реал», а «Арсенал» опередил ПСЖ
28 январяДоскен Бахытулы в блоге Футбол и деньги4
В УЕФА сомневаются в правдивости финансовой отчётности ПСЖ
28 января 11
«Зенит» оплатит Дзюбе и Новосельцеву половину зарплаты, когда они перейдут в «Арсенал»
27 января 19
Обсудить
Все комментарии
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 09:50
Мда, с такими тратами не взять ЛЧ - настояший зашквар, вот она "гениальность" лысого пипки и других физруков )))
Кьянти
Кьянти
сегодня в 09:35
Не болею ни за Сити ни за ПСЖ, очень ровно к ним отношусь, но очень хочется чтобы они наконец то взяли ЛЧ, пусть все же главное в очередной раз станет очевидным. А это то что все таки деньги решают все. И ведь дело не в том, что это хорошо или правильно, просто это так и это надо уметь принять.
tony adams
tony adams
сегодня в 06:08
А им плевать на ффп?
дурман
дурман
сегодня в 01:57
Шейхи даже не заметили на сколько метров снизился уровень денег в сейфе
da da da
da da da
сегодня в 01:21
весь составил обновил,красавец.
-Джек Потрошитель-
-Джек Потрошитель-
сегодня в 00:35
Мешок и каталонский физрук нашли друг друга..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100